【ヒルトン東京お台場】春を彩る、いちごスイーツの優雅なひととき　「ストロベリーアフタヌーンティー」が登場

【2026年1月27日】ヒルトン東京お台場（東京都港区台場 総支配人／中里英樹）では、2026年3月1日（日）より、2F「グリロジー バー&グリル」にて、旬のいちごを主役にした多彩なスイーツを楽しめる「ストロベリーアフタヌーンティー」を期間限定で提供いたします。シェフの感性が息づくセイボリーやお替わり自由のサンドイッチも揃います。

ヒルトン東京お台場で毎年ご好評をいただいているストロベリーアフタヌーンティー。今年は、王道の味わいから遊び心あふれる一品まで、バリエーション豊富にラインアップしました。

スイーツは、フレッシュいちごをクリームやゼリーとのペアリングで楽しむ食べ比べをはじめ、マスカルポーネと綿あめを組み合わせた食感の意外性が楽しいデザート、さくっとしたシュー生地にピスタチオとチョコレートの濃厚なクリームを重ねたパリブレスト、和の趣を添えたいちご大福などをご用意。ふんわりとした口どけが魅力のショートケーキ、いちごとチョコレートのムース、フルーツグラタンを含む全9種が並びます。

シェフが手がけるセイボリーでは、柔らかく蒸し上げた豚肉とバルサミコ酢を合わせたバーガーや、ミートボールをしのばせた食べ応えのあるドリア、いちごのコンポートを添えたチーズフライなど、3種を揃えました。

また、ホテルメイドのスコーンやサンドイッチを春限定メニューでご用意し、ワゴンサービスでお席までお届けします。お好きなだけ召し上がりください。

旬のいちごを主役にしたスイーツが揃う、期間限定のストロベリーアフタヌーンティー。春の光が差し込む空間で、季節を感じるティータイムをお過ごしください。

■「ストロベリーアフタヌーンティー」概要

期間： 2026年3月1日（日）～5月17日（日）

場所： 「グリロジー バー&グリル」（2F）

時間： 平日 15:30～17:30（120分間のご利用） ／土日祝 15:30～17:00（90分間のご利用）

料金： 7,800 円 ※表示料金には税金・サービス料が含まれております。

メニュー： 全18種類（スイーツ、セイボリー、ワゴンサービス）

・スイーツ

いちごショートケーキ／マスカルポーネと綿あめ いちごソース／いちごヨーグルト／フルーツグラタン／パリブレスト／いちごとチョコレートムース／いちご食べ比べ（カスタードクリームとシャンパンゼリー）／いちご大福／チーズといちごのムース

・セイボリー バルサミコ酢豚のバーガー／ミートボールドリア／チーズフライ いちごのコンポート添え

・ワゴンサービス プレーンスコーン、いちごスコーン、サンドイッチ4種 ※ワゴンサービスのメニューはお席までお持ちいたします。

いちごヨーグルト、いちごとチョコレートムース、マスカルポーネと綿あめ いちごソースいちごショートケーキ、チーズといちごのムース、いちご大福パリブレスト、いちご食べ比べ（カスタードクリームとシャンパンゼリー）、フルーツグラタンバルサミコ酢豚のバーガー、チーズフライ いちごのコンポート添え、ミートボールドリア

＜ワゴンサービスメニューは食べ放題＞

ホテルメイドのスコーンは、バターの香りが広がるプレーンと、いちごの風味をまとったストロベリーの2種をご用意。濃厚なクロテッドクリームや自家製ジャムとともにどうぞ。

また、バリエーション豊かな4種のサンドイッチもご用意。ココアバゲットにターキーパストラミやフレッシュな野菜を挟んだ食べ応えのある一品や、フランボワーズのパンに甘酸っぱいいちごバターを合わせた春らしいデザートサンドなど、お好きなだけお楽しみください。

＜オリジナル アフタヌーンティースタンドについて＞

アフタヌーンティースタンドは、D-ecrudesign（ディ・エクリュデザイン）によるもの。

ブランドディレクターの徳永 彌生氏が、水門・防水扉の製造工程で生じるステンレスの端材に着目し、独自に開発した特殊な研磨技術により、光り輝くテーブルウェアへと生まれ変わらせました。特長的なフォルムはヒルトン東京お台場の外観をモチーフとしており、どの角度からもスイーツやセイボリーが美しく見えるように設計されています。

メニュー詳細・オンライン予約はこちら :https://www.hiltonodaiba.jp/plans/restaurants/7307お問合せ・ご予約はTEL：03-5500-5580（レストラン総合案内）10：00～20：00

■ヒルトン東京お台場について

ヒルトン東京お台場は、スイートルーム18室を含む全453室の客室にプライベートバルコニーを備え、東京湾やレインボーブリッジ、東京タワーを望む絶好のロケーションに位置します。光と風が心と時間にゆとりをもたらす空間で、都心にいながら非日常のひとときをお過ごしいただけます。館内には、鉄板焼、寿司、天ぷら、会席料理を提供する「さくら」、カクテルや豊富なウイスキーを楽しめる「キャプテンズバー」、オールデイダイニング「SEASCAPE TERRACE DINING（シースケープ テラス・ダイニング）」、グリルレストラン「Grillogy BAR & GRILL（グリロジー バー＆グリル）」、中國料理「跳龍門」など、多彩なレストラン＆バーを備えています。さらに、天井高8mの大宴会場をはじめとする22タイプの宴会場と2つのウエディングチャペルを有し、フィットネスセンターを含むスパには、海と空を望む開放的な屋外ジェットバスや室内プールも完備しています。

https://www.hiltonodaiba.jp/

■ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://hiltonhotels.jp/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://itunes.apple.com/jp/app/hilton-honors/id635150066?mt=8)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員(https://hiltonhotels.jp/hhonors)には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/hhr(http://stories.hilton.com/hhr)、Facebook(https://www.facebook.com/hilton)、X(https://x.com/HiltonHotels/) 、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)をご覧ください。

■株式会社ホテルマネージメントジャパン 会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内25ホテル（総客室数8,119室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,593名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2026年1月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/