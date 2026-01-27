アイユニバース、Lond CEO吉田牧人氏が自身のAIを体験

株式会社Eye Universe

株式会社EyeUniverse（所在地：東京都港区、代表取締役：森越道大、以下「当社」）は、美容業界に特化したAIプラットフォーム「iProducer」を提供し、経営者やトッププレイヤーの思考や判断をAIとして再現する取り組みを進めています。

本内容は、当社が吉田牧人氏に実施したインタビューをもとに構成しています。

吉田氏は今回、自身の思考を再現した『Lond Holdings 吉田牧人氏AI』を実際に体験し、その率直な感想を語りました。

■ iProducer体験を通じて得られた気づき

吉田氏は当初、セミナーやSNSなどに散在する自身の情報を、AIが本当に統合し、自分らしく再現できるのかという不安を感じていたといいます。

しかし、完成したAIを使っていく中で印象は大きく変化しました。

質問への答え方が自然

考えの整理の仕方が自分そのもの

自分が答えているように感じた

話し方や考え方、判断軸までが自然に再現されている点に強い驚きを示しています。

■ 実際に検証して見えたこと

実際自身のAIに、以下の質問を行いました。

- Lond Holdingsが成長してきた理由- 今後直面しそうな課題

その結果、理念や価値観といった抽象的な要素だけでなく、

📈 フランチャイズ戦略など定量・戦略的な視点を含む回答が提示されました。

経営者本人が「まさにその通り」と感じる内容だったと評価しました。特に、自身が日々の経営の中で感じていた課題と、AIの回答内容が重なった点について、吉田氏は「想像以上だった」と振り返りました。

■ 組織内で広がる活用の可能性

iProducerを「社長ボット」として社内活用する可能性にも言及しています。

具体的には、次のような点に価値を感じているということを語りました。

🔹スタッフが社長に直接質問しづらい場面でも、AIを通じて気軽に考え方を確認できる

🔹組織拡大に伴う経営者とスタッフの距離を補完

これらの点から、iProducerはスケールする組織における新しい社内コミュニケーションの形として

可能性を感じているとしています。

■ 美容業界へのメッセージ

吉田氏は最後に、

AIが標準化する中で、「使わないこと自体がリスク」と吉田氏は指摘。

複数ツールを使い分ける手間を省き、業務を一元化できる統合型AIの重要性を強調しました。

■iProducerについて

iProducerは、美容業界のプロフェッショナルが学び・発信・成長できる次世代型プラットフォームです。現在、約2,500人が利用しており、アプリを通じて業界トップの知見や経営哲学を身近に体験できます。

・️ https://apps.apple.com/jp/app/i-producer/id6738260542

■株式会社Eye Universeについて

株式会社Eye Universeは、AI技術を活用して美容業界を含む様々な分野で顧客体験の向上を目指す先駆け企業です。美容業界における顧客体験の革新を通じて、新たな価値を創造し続けています。

・️ 会社HP：https://eye-universe.co.jp/