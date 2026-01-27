【シリーズ累計450万部突破！】小説『魔導具師ダリヤはうつむかない　～今日から自由な職人ライフ～13』好評発売中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の新文芸レーベル・MFブックスは、『魔導具師ダリヤはうつむかない ～今日から自由な職人ライフ～13』を2026年1月23日に発売いたしました。

■作品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000205/

■特設サイト：https://mfbooks.jp/special/dariya/portal.html

バス停広告掲出中！

発売を記念して池袋駅東口のバス停のりばに広告掲出中です。

近くにお立ち寄りの際は探してみてください！

▼掲出情報

掲出場所：池袋駅東口のバス停のりば

掲出期間：2026年2月8日（日）まで

※お問い合わせはhttps://kdq.jp/kdbook まで

※ご鑑賞の際は通行の妨げにならないようご配慮ください

書籍情報

『魔導具師ダリヤはうつむかない ～今日から自由な職人ライフ～13』

著／甘岸久弥 イラスト／駒田ハチ キャラクター原案／景

＜グイードと妻ローザリアが抱える苦悩。ダリヤが見出した希望の光は……？＞

冒険者ギルドからの依頼や王城魔導具師との意見交換など、日々忙しく過ごす魔導具師のダリヤ。

誕生日も魔導具制作に勤しむ彼女の元に、贈り物を携えたヴォルフが訪れる。

そこでグイードの妻ローザリアが自分を招いていると聞き、スカルファロット家を訪れることに。

ダリヤは初めての本邸に緊張しながらも、温かい歓迎を受ける。

しかし、グイード夫妻との挨拶の直前、突如現れた氷の壁に道を塞がれ――。

「ヴォルフレードのフリをするなど許しません！」

ローザリアからの突然の敵意に困惑するダリヤとヴォルフ。

誤解の原因は彼女の抱える秘密と『妖精結晶の眼鏡』にあるようで……!?

魔導具師ダリヤのものづくりストーリー、人の想いにふれる第十三弾、開幕！

『魔導具師ダリヤはうつむかない ～今日から自由な職人ライフ～13』

著／甘岸久弥 イラスト／駒田ハチ キャラクター原案／景

発売日：2026年1月23日

定価：1,540円 （本体1,400円＋税）

ISBN：9784046855367

発行：KADOKAWA（MFブックス）

作品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000205/

特設サイト：https://mfbooks.jp/special/dariya/portal.html

豪華フルカラー32Pの小冊子がついた特装版も同時発売!!

『魔導具師ダリヤはうつむかない ～今日から自由な職人ライフ～13 小冊子付き特装版』

著／甘岸久弥 イラスト／駒田ハチ キャラクター原案／景

＜内容＞

・小説13巻

・甘岸久弥書き下ろし短編

・公式４コマ『まどダリ』

・キャラクターデザイン

などを収録した、32P豪華フルカラー小冊子付き特装版！

『魔導具師ダリヤはうつむかない ～今日から自由な職人ライフ～13 小冊子付き特装版』

著／甘岸久弥 イラスト／駒田ハチ キャラクター原案／景

発売日：2026年1月23日

定価：1,870円 （本体1,700円＋税）

ISBN：9784046855374

発行：KADOKAWA（MFブックス）

作品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000207/

特設サイト：https://mfbooks.jp/special/dariya/portal.html