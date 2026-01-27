試合中、激しいチェックを前にシュートをためらうことも多いハズ。「シュートトレーニングボール」で指先から理想の回転軸を叩き込み、さらに「ディフェンスマン」による遮られた視界と圧迫感を日常の練習に取り入れることで、自主練習がいつしか「実戦」へと進化します。身につくのは、ブロックをかわす高い打点と、どんな状況でも崩れないシュートの質です。ディフェンスが迫るほど、磨き上げた回転軸がゴールへとボールを導く。「本番の感覚」を今、あなたの日常に。

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社 : 岐阜県岐阜市、代表 : 菅野祐介）が展開する部活生を応援するトレーニングブランド LEADING EDGE（リーディングエッジ）より、ボールの回転を目視できる「シュートトレーニングボール」と、オフェンス練習特化型器具「ディフェンスマン」の販売を2026年2月上旬より開始します。

製品紹介：ディフェンスマン

■個人～チーム練習の質を向上させる壁

「ディフェンスに人員を割きたくない」「カラーコーンでは低くてディフェンスとして機能しない」そういったバスケチームの悩みから、本番さながらの圧迫感を感じられるディフェンスマンが登場。対戦相手を見立てた高さある練習が可能になり、チーム練習に人員を割くことなく練習の効率をアップできます。

■衝撃に負けない優れた耐久性

本体は強いワイヤーと通気性あるメッシュを採用。支柱は回転するようになっており、練習に没頭して身体が本体に当たっても、衝撃を受け流し、支柱自体もしなることなく、練習に集中できます。土台となる注水タンクはコンパクトながらも重量があり、屋外の練習でも風に負けずに自立してくれます。

■ジャンプした相手の高さを再現

市場最大サイズの155cm～266cmまでの幅広い高さ調節を実現。小学生～プロレベルまで対応できる広範囲の高さ設定により、成長に合わせた適切な強度のトレーニングを可能にしました。支柱ネジによる簡単調節で、ドリブル練習からシュート練習への高さ切替もすぐに完了。

■動きを再現した取り外し可能なサイドアームを搭載

取り外しや位置調節可能なサイドアームを搭載しており、ドリブル練習の際に相手のディフェンスの手を意識した、より高強度な練習が可能に。安全なウレタン素材でできているため、手でブロックしながらのドリブル練習や、体を使ってブロックしながらの練習でも、本番さながらの環境で練習いただけます。

■シュートに合わせたアームの組み換えが可能

製品紹介：シュートトレーニングボール

■ボール回転軸の可視化が意識に変わる

シュート成功率を高めるには、自分の投球を可視化し、即座にフィードバックを得ることが重要です。特に鍵となるのが「適切なバックスピン」です。回転はジャイロ効果を生み、飛行軌道を安定させて左右のブレを抑えます。また、リング接触時の衝撃を和らげるため、ソフトなタッチでゴールに吸い込まれやすくなります。この回転を習得し、軌道を安定させる事が、シュート成功率のアップに繋がります。

■パスの回転習得やドリブル練習にも

シュートだけでなくパスの際にも相手が受け取りやすい、きれいな回転やバックスピンをかけることで、軌道が安定し相手の胸元にしっかりと届けられるようになります。ボールは通常の大きさ、重量になっているため試合と同じ環境で練習が可能です。

■指先でも確認できるエンボス仕様

回転軸のわかる矢印部分はただのプリントではなく、エンボス加工が施されているため、指先から回転を意識することができます。

■グリップ力の効く合成皮革製

合成皮革製のバスケットボールは、耐久性とメンテナンスのしやすさが優れています。天然皮革に比べて湿気や摩擦に強く、屋内だけでなく屋外コートでも長期間使用できます。また、使い始めから手に馴染む質感を持ち、グリップ力が安定しているため、初心者でも扱いやすいのが特徴です。

製品概要

【製品名】ディフェンスマン【寸法】約幅460mm×奥行390mm×高さ2660mm【重量】約2.3kg（タンク注水前）【構造部材】ネット - ポリエステル、ポール - 金属（鋼）ABS樹脂、ベースタンク - ポリエチレン【内容品】ベースポール ×１、ミドルポール ×１、トップポール ×１、 ベースタンク ×１、サイドアーム ×２、人型ネット ×１【価格】オープン価格（税込参考価格：10,980 円）※製品の特性上、ワイヤーの張力維持や縫製加工のプロセスにおいて、表記サイズと実寸に若干の差異が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

https://yocabito.jp/c/leadingedge-sports/6000000146337?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketballhttps://item.rakuten.co.jp/esports/6000000146337/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketballhttps://amzn.asia/d/8JXD5tk?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketballhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000146337.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball

【製品名】シュートトレーニングボール【寸法】5号球：直径約220mm ／ 7号球：直径約245mm【重量】5号球：約480g ／ 7号球：約600g【構造部材】合成皮革【内容品】ボール ×1、空気入れ ×1、説明書【価格】オープン価格（税込参考価格：4,980 円）

https://yocabito.jp/c/leadingedge-sports/6000000147475?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=shootingtrainingballhttps://item.rakuten.co.jp/esports/6000000147475/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=shootingtrainingballhttps://amzn.asia/d/48a62MC?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=shootingtrainingballhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000147475.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=shootingtrainingball

