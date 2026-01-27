セミナー準備時間を215分→30分に短縮！ferret One、集客から運営までを一気に自動化する「セミナー機能」を提供開始

株式会社ベーシック

株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋山勝、以下「当社」）は、BtoBマーケティング支援サービス『ferret（フェレット）』を提供する当社のBtoBマーケティングツール『ferret One』において、マーケターのセミナー運営業務を大幅に効率化する新機能「セミナー機能」の提供を開始しました。

本機能は、セミナーの申込受付から参加者管理など運営に関わる業務を自動化・一元管理することで、セミナー準備にかかる時間を従来の215分から30分へと短縮することが可能になります。

■開発の背景｜「成果は出るが、運営が重い」セミナー施策

BtoBマーケティングにおいて、セミナーはリード獲得や商談創出に有効な施策として広く活用されています。

コロナ禍を契機にWebマーケティングが加速したことで、約90％の企業のマーケティング担当者がセミナー施策を実施*1しており、新規リード獲得を目的とした施策として定着しています。

一方で、実際の運用現場では、

・申込フォームや集客導線の準備に手間がかかる

・参加者対応や当日の運営が属人化しやすい

・セミナー開催のたびに多くの準備工数が発生する



といった課題があり、「やりたいが、継続的に回せない施策」になっているケースも少なくありません。

これらの課題は、セミナー運営に必要な業務が複数のツールに分断されていることが一因です。

当社は、マーケティング施策を一元管理する「ferret One」だからこそ、この構造的な課題を解決できると考え、新たに「セミナー機能」を開発しました。

*1セミナー実施状況・取り組み施策の調査レポート（EventHub・2023年）

https://eventhub.jp/blog/seminar_report2023/

■新機能「セミナー機能」でできること

「セミナー機能」は、これまで複数のツールを使い分けて行っていたセミナー運営を、1つの企画を起点として自動化・一元管理できる機能です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BleR_L6WzqI ]

集客LP、申込フォーム、各種案内メール、アンケートなど、セミナー運営に必要な要素を自動で生成・管理することで、ツールの切り替えや手作業を減らし、運営フローをシンプルにします。

さらにZoomウェビナーと連携することで、参加者の出欠状況を自動で判定し、開催後の振り返りや分析までをスムーズに行うことが可能です。

■期待する効果｜セミナーの準備時間が86%短縮*2

本機能の活用により、これまで215分を要していたセミナー準備時間を30分まで短縮することが可能になります。

これにより、セミナーを単発の「特別なイベント」ではなく、日常的に実施できるマーケティング施策として無理なく運用できるようになります。

ferret Oneでは、削減された時間を参加者体験の向上や、より価値あるコンテンツづくりに活用してほしいと考えています。

マーケターが本来注力すべき「成果を生み出す仕事」に集中できる環境を支援します。

*2当社調べ。従来の一般的なセミナー運営フローと、本機能利用時の作業時間を比較

従来のセミナー運営とferret Oneのセミナー機能を活用したセミナー運営の準備時間比較

■『ferret One』について

『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを、戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。

URL：https://ferret-one.com/(https://ferret-one.com/?utm_source=prtimes-260120&utm_medium=referral)

■株式会社ベーシックについて

ベーシックは「事業の成長を人の数で解決しない」をパーパスに掲げるAIワークフローカンパニーです。AIを活用して業務を自動化する「workrun」、業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォーム「AIBOW」が企業の生産性向上を支援いたします。他にも、BtoBマーケティング支援ツール「ferret One」、フォーム作成管理ツール「formrun」など複数のプロダクトを展開し、AIとテクノロジーを活用して課題解決を支援いたします。

・workrun：業務プロセス全体の設計・自動化を支援するワークフローツール

・ferret One：サイトを起点にマーケティング業務を統合するBtoBマーケティングツール

・formrun：フォームを起点に、問い合わせや営業対応などの業務を管理運営するフォーム作成ツール

・AIBOW：業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォームツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：ワークフロー事業・顧客接点DX事業

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/?utm_source=prtimes-260120&utm_medium=referral)

■本件に関する問い合わせ先

株式会社ベーシック ferret事業部

Email：fo_info@basicinc.jp

URL：https://ferret-one.com/(https://ferret-one.com/?utm_source=prtimes-260120&utm_medium=referral)