ヴァンパイア株式会社（以下ヴァンパイア）は、2026年1月31日(土)・2月1日(日)にインテックス大阪で開催される、西日本最大級のボードゲームイベント「BORD GAME BUSINESS EXPO JAPAN（以下、BGBE）」に出展いたします。本出展では各種クリエイティブ・プロモーション相談を受け付けるほか、実験的なオリジナルボードゲームと新作ホラー×脱出ゲームの試遊展示も行います。

クリエイティブからコラボまで。魅力を広げるプロモーション相談ブース

ヴァンパイアのブースでは、以下のような相談を中心に受け付けています。

・ボードゲームやTRPG向けの販促動画の企画・制作

コンテンツの魅力を、"短時間で直感的に伝える"販促動画の企画・制作を行います。イベント会場での上映やSNSでの拡散など、使用シーンを想定した動画制作を強みとしており、販促動画の制作は、1本5,000円から相談可能です。動画そのものの美しさよりも、達成したい目標（認知拡大・集客・購入検討など）に近づく提案をさせていただきます。またボードゲームやTRPGに限らず、会社紹介や切り抜き動画の制作など用途に応じた動画制作の相談も可能です。

・世界観や物語を拡張するイラスト制作の受託

ゲームの世界観や物語を、ビジュアルとしてわかりやすく、印象的に伝えるイラスト制作を行います。キャラクターや背景、アイテム、武器といったゲーム内素材はもちろん、パッケージやキービジュアル、プロモーション用途を見据えたビジュアル展開まで幅広く対応。既存作品のテイストに合わせた絵柄寄せや、企画段階からのビジュアル提案など、作品の魅力を引き出すための柔軟な対応が可能です。

・個性的なIPとのコラボレーション相談も受付中

ゲームクリエイターじゃむさんっぽいどが手がける"絶対に会話が噛み合わない男たちとの恋愛ゲーム"「狂気より愛をこめて」や、コンセプトCafe&BAR「VAMPIRESIDE」とのコラボレーション相談を受け付けています。ご関心のある方はぜひブースにてお声がけください。

IPコラボの可能性を“体験”できる試遊ブースも展開予定

じゃむさんっぽいどによる待望の新作ホラー×脱出ゲーム「トガネヨビ」の試遊スペースを展開予定です。ヴァンパイアがどのような企画や体験を生み出してきたかを、試遊を通してぜひお確かめください。先述したIPとのコラボレーションを検討してくださる方々にとっても、具体的なイメージを持ってご相談いただける機会になると考えております。

ヴァンパイア社"だから"できること

ヴァンパイア株式会社はサブカルチャーやゲームを心から愛し、何かを作ることそのものが好きな人たちが集まったクリエイティブ集団です。だからこそ私たちは「作って終わり」にせず、生まれたアイデアやコンテンツを体験としてどう世に届けるかまでを大切にしています。イラスト、映像、ゲーム、場づくりなど複数の領域を横断してコンテンツを制作してきた経験と実績、そして各分野の現場を理解したメンバーがいるからこそ、他では想像もつかなかった形の企画やプロモーションを提案できると考えています。少しでも気になった方は、アートエリア【K-3】にてぜひお声がけください。皆さまと新しい挑戦をご一緒できることを心から楽しみにしております。

BGBEについて：

イベント名：BORD GAME BUSINESS EXPO JAPAN開催日程：2026年1月31日(土)・2月1日(日)会場：インテックス大阪3号館内容：マーダーミステリーやTRPGを含むテーブルトップゲーム全般が集結する西日本最大級のボードゲームイベント。国内外のゲームクリエイターをはじめにイラストレーターや関連企業が集まり、交流・試遊・購入が可能。ヴァンパイア株式会社は当日、アートエリアK-3にて出展しております。

【会社概要】

会社名：ヴァンパイア株式会社(Vampire K.K.)所在地：大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目13番11号 クイント心斎橋ビル401号室代表者名：加藤 洋平事業内容：・イラスト/デザイン制作・映像コンテンツの作成・音声作品の企画/制作/販売・SNS運用/マーケティング支援・ゲームの企画/開発/パブリッシング・飲食店の運営及び支援その他、上記に附帯する業務全般

ホームページ

https://vampirekk.com

公式X

https://x.com/vmpkk