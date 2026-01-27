Jackeryと熊本県大津町は、「災害時等における連携協定」を締結しました

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackery （ジャクリ）の日本法人である株式会社Jackery Japan（代表取締役：高橋 勝利／東京都中央区）は、2026年1月27日（火）に大津町（熊本県）と「災害時等における連携協定」（以下、本協定）を締結したことをお知らせします。

（左）大津町 金田 英樹町長、（右）Jackery Japan 代表取締役 高橋 勝利

本協定は、大津町とJackeryが、災害の発生や発生のおそれがある場合に、ポータブル電源等の物資を円滑に調達できる体制を構築するとともに、双方の資源を活用しながら、安全・安心なまちづくりを進めることで、住民サービスの向上を図るものです。

災害時には大津町の要請に応じて、当社の物流拠点から、ポータブル電源とソーラーパネルを優先的に供給します。さらに、いざという時に備え、日常でポータブル電源・ソーラーパネルを活用する実証実験を大津町と共に推進していくことを目指します。

■寄贈製品

・Jackery ポータブル電源 900 2台

・Jackery ポータブル電源 1000Plus 2台

・Jackery ポータブル電源 600Plus 1台

・Jackery SolarSaga 100W ソーラーパネル 1枚

Jackeryは今後も、日本全国それぞれの地域で防災や災害対応の取り組みを進め、非常時の安心はもちろん、地域課題の解決による日常の豊かなくらしの実現をサポートしてまいります。

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackeryは「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。

これからもJackeryは、太陽光をいかした製品づくりを続け、地球への負担をおさえながら、多くの人がより豊かな時間を過ごすためのサポートをしていきます。クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ。私たちの歩みは、これからも続いていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

■会社概要

会社名：株式会社Jackery Japan

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト：https://www.jackery.jp(https://www.jackery.jp)

X ：https://x.com/jackeryjapan(https://x.com/jackeryjapan)

Instagram：https://www.instagram.com/jackeryjapan(https://www.instagram.com/jackeryjapan)

Facebook：https://www.facebook.com/jackeryjapan(https://www.facebook.com/jackeryjapan)

TikTok：https://www.tiktok.com/@jackeryjapan(https://www.tiktok.com/@jackeryjapan)

LINE：https://page.line.me/jackeryjapan(https://page.line.me/jackeryjapan)

YouTube：https://www.youtube.com/JackeryJapan(https://www.youtube.com/JackeryJapan)