「座り過ぎ」対策に その場足踏みで全身運動ができる サイドステッパー

株式会社Ultimate Life

サプリメントやトレーニング器具の販売などをおこなう株式会社 Ultimate Life(本社:大阪市東成区、代表取締役社長:田中 悠貴)は、小さなスペースで足踏み運動ができる「サイドステッパー」を GronG(グロング)ブランドより、2026 年 1 月 31 日(土)に Amazon など各通販サイトにて発売します。

昨今、世界的に懸念が高まっている健康課題の一つが長時間の座位行動（＝座り過ぎ）です。座位行動とは、テレビの視聴やデスクワーク、車の運転など、身体を動かさない活動全般を指します。長時間の座位行動は太ももなど主要な筋肉の不活性を招き、代謝や血流の悪化につながります。長時間の座位行動が習慣になると、肩こりなどの不調を招くだけでなく、がんや糖尿病をはじめとする疾病や死亡のリスクが高まることが知られています。

こうした健康リスクが知られていることから、厚生労働省は、2023年に10年ぶりに改訂した「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」で、こども～高齢者まで可能な限り座位行動を減らすことを推奨しています。一方、現代のライフスタイルにおいて、大きな動作を伴う運動をおこなうのに必要な場所や時間の確保は難しいと感じる人も少なくありません。

そこで当社は、自宅で手軽に全身の運動ができるよう、当商品を開発しました。当商品は、ステップを左右に踏み込むことで、太ももや臀部など下半身の運動ができる商品です。バランスの維持が求められるため、体幹の筋肉も活性化されます。腕を大きく振りながら踏むと、背中や胸、腕のエクササイズにもなります。本を読んだり、テレビを見たりしながら使うこともできるため、忙しい人の「ながら運動」にも適しています。

商品特徴

１.必要なスペースは新聞紙1枚分

当商品の本体は幅約43cm、奥行約28cmで、およそ新聞紙1枚分の大きさです。最小限のスペースで全身運動ができるうえ、保管にも場所を取りません。

２.モニター付きで運動量を可視化

本体中央部に、回数、時間、消費カロリー、1分あたりの回数を確認できるモニターがついています。運動量を数字で確認することができ、目標設定に役立ちます。

３.静音設計で安心

騒音を軽減するため、ステップ下部と土台の接触部に表面積の大きい緩衝材を設置。多くのステッパーに見られる円柱型の緩衝材よりも衝撃を分散しやすいため、静音性に優れています。耐衝撃性に優れた厚さ4mmのマットも付属しており、床の傷を防止しつつ、振動・騒音を軽減します。

４.頑丈な設計で長く使える

当商品の耐荷重は100kgのため、大柄な方でもお使いいただけます。また、耐久性の試験で、10万回（約28時間）使用しても、破損などがないことが確認されています。

商品概要

会社概要

- 品名：サイドステッパー- 本体サイズ：約）幅43cm×奥行28cm×高さ23cm- 付属品：マット、モニター用ボタン電池（LR44）- 価格（※）：7,980円※2026年2月6日（金）までは税込5,985円（25%オフ）で販売

株式会社Ultimate Life／本社：〒537-0022大阪市東成区中本2丁目1-13 大阪スポンジャービル6階／TEL：06-6224-7084／代表取締役社長：田中 悠貴／事業：サプリメントなどの開発・販売、中古品の買取・販売など／URL：https://ultimatelife.co.jp/