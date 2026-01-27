挙式後も愛犬と泊まれる“ペット同伴ウェディングステイ”を本格展開【ホテルプラザ神戸】

信和建設株式会社

信和グループ・信和ホテルズ株式会社が運営するホテルプラザ神戸では、ペットと一緒に挙式・披露宴を行える「ペットウェディング」を行っており、挙式後の宿泊までを含めて、ペットとともに過ごせるウェディングステイをご用意しています。

ホテルならではの安心感と非日常空間の中で、大切な家族と過ごす特別な一日を提供します。

■チャペルの扉の先に広がる、地上60mの天空ガーデン

挙式は木の温もりに包まれた落ち着いたチャペルで執り行い、その扉の先には地上60mに広がる「天空のガーデン」が続きます。

空と海を望む開放的なガーデンは、ホテルプラザ神戸ならではの象徴的な空間。自然光と緑に包まれながら、ペットと一緒に過ごすアフターセレモニーや記念撮影など、特別なひとときを演出します。

■ ペットも主役になれる、自由で心温まるウェディング演出

ペットも大切な家族の一員として、参加できる演出をご用意しています。

指輪を届ける“リングドッグ”や、結婚証明書への“肉球サイン”、ガーデンでの記念撮影やパーティへの参加など、ペットと一緒だからこそ生まれる心温まる瞬間を演出。形式にとらわれず、ふたりらしい結婚式を叶えることができます。

かわいらしい姿をお披露目「愛犬の入場」大好きな家族に誓いを届けてもらう「リングドッグ」オンリーワンの結婚証明書「肉球サイン」愛犬に見守られながら「一緒にパーティ」

■ 挙式後も一緒に。ペットと宿泊できるホテルステイ

大切な一日を終えたあとも、愛犬とともに同じ時間を過ごしながら、結婚式の余韻に浸るひとときをお過ごしください。ホテルならではの快適な空間とおもてなしで、特別な一日を締めくくる滞在を提供します。

※ペットウェディングや宿泊については、体重が10kg以下の小型犬に限ります。

その他、条件があります。詳細は公式サイトまたはお問い合わせください。

ペットウェディングの詳細はこちら ▶ https://bridal.hotelplazakobe.co.jp/petwedding

■ホテルプラザ神戸 ブライダル

ホテルプラザ神戸のブライダルでは、地上60mの天空ガーデンをはじめとする開放的な空間と、ホテルならではのおもてなしで、ふたりらしい結婚式を提案しています。

【みんなのウェディング年間口コミランキング】において、3年連続で兵庫県ホテル総合1位を獲得しました。

ペットウェディングのほか、多彩なスタイルのウェディングに対応し、一組一組の想いに寄り添ったプランニングを行っています。

■ブライダルフェア随時開催中【 来館特典 】ホテルプラザ神戸内レストラン、ランチペアチケット１万円分プレゼント【 ご成約特典 】結婚式当日のペットルーム宿泊プレゼント

ブライダルの詳細はこちら ▶ https://bridal.hotelplazakobe.co.jp/

ホテルプラザ神戸 ブライダル

■住所：〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中2丁目9番1号（六甲アイランド内）

■TEL：078-846-5400 ■FAX：078-846-5411

■アクセス

〈 電車 〉JR神戸線「住吉駅」または 阪神本線「魚崎駅」より乗り換え、

六甲ライナーマリンパーク行「アイランドセンター駅」改札口左側 徒歩約3分

〈 車 〉 阪神高速5号湾岸線「六甲アイランド北」出口約3分、

阪神高速3号神戸線「魚崎」「摩耶」ランプ出口約10分

※空港や新神戸駅からはバスにてご来館いただけます。バス停より徒歩約3分



ホームページURL：https://www.hotelplazakobe.co.jp

お客様のご予約・お問い合わせ先：078-846-5422（ブライダル直通）

本件に関する報道関係者からのお問合せ先：078-846-5405（信和ホテルズ株式会社 広報）