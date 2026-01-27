挙式後も愛犬と泊まれる“ペット同伴ウェディングステイ”を本格展開【ホテルプラザ神戸】
信和グループ・信和ホテルズ株式会社が運営するホテルプラザ神戸では、ペットと一緒に挙式・披露宴を行える「ペットウェディング」を行っており、挙式後の宿泊までを含めて、ペットとともに過ごせるウェディングステイをご用意しています。
ホテルならではの安心感と非日常空間の中で、大切な家族と過ごす特別な一日を提供します。
■チャペルの扉の先に広がる、地上60mの天空ガーデン
挙式は木の温もりに包まれた落ち着いたチャペルで執り行い、その扉の先には地上60mに広がる「天空のガーデン」が続きます。
空と海を望む開放的なガーデンは、ホテルプラザ神戸ならではの象徴的な空間。自然光と緑に包まれながら、ペットと一緒に過ごすアフターセレモニーや記念撮影など、特別なひとときを演出します。
■ ペットも主役になれる、自由で心温まるウェディング演出
ペットも大切な家族の一員として、参加できる演出をご用意しています。
指輪を届ける“リングドッグ”や、結婚証明書への“肉球サイン”、ガーデンでの記念撮影やパーティへの参加など、ペットと一緒だからこそ生まれる心温まる瞬間を演出。形式にとらわれず、ふたりらしい結婚式を叶えることができます。
かわいらしい姿をお披露目「愛犬の入場」
大好きな家族に誓いを届けてもらう「リングドッグ」
オンリーワンの結婚証明書「肉球サイン」
愛犬に見守られながら「一緒にパーティ」
■ 挙式後も一緒に。ペットと宿泊できるホテルステイ
大切な一日を終えたあとも、愛犬とともに同じ時間を過ごしながら、結婚式の余韻に浸るひとときをお過ごしください。ホテルならではの快適な空間とおもてなしで、特別な一日を締めくくる滞在を提供します。
※ペットウェディングや宿泊については、体重が10kg以下の小型犬に限ります。
その他、条件があります。詳細は公式サイトまたはお問い合わせください。
ペットウェディングの詳細はこちら ▶ https://bridal.hotelplazakobe.co.jp/petwedding
■ホテルプラザ神戸 ブライダル
ホテルプラザ神戸のブライダルでは、地上60mの天空ガーデンをはじめとする開放的な空間と、ホテルならではのおもてなしで、ふたりらしい結婚式を提案しています。
【みんなのウェディング年間口コミランキング】において、3年連続で兵庫県ホテル総合1位を獲得しました。
ペットウェディングのほか、多彩なスタイルのウェディングに対応し、一組一組の想いに寄り添ったプランニングを行っています。
■ブライダルフェア随時開催中
【 来館特典 】ホテルプラザ神戸内レストラン、ランチペアチケット１万円分プレゼント
【 ご成約特典 】結婚式当日のペットルーム宿泊プレゼント
ブライダルの詳細はこちら ▶ https://bridal.hotelplazakobe.co.jp/
ホテルプラザ神戸 ブライダル
■住所：〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中2丁目9番1号（六甲アイランド内）
■TEL：078-846-5400 ■FAX：078-846-5411
■アクセス
〈 電車 〉JR神戸線「住吉駅」または 阪神本線「魚崎駅」より乗り換え、
六甲ライナーマリンパーク行「アイランドセンター駅」改札口左側 徒歩約3分
〈 車 〉 阪神高速5号湾岸線「六甲アイランド北」出口約3分、
阪神高速3号神戸線「魚崎」「摩耶」ランプ出口約10分
※空港や新神戸駅からはバスにてご来館いただけます。バス停より徒歩約3分
ホームページURL：https://www.hotelplazakobe.co.jp
お客様のご予約・お問い合わせ先：078-846-5422（ブライダル直通）
本件に関する報道関係者からのお問合せ先：078-846-5405（信和ホテルズ株式会社 広報）