2026年１月29日「たこぺったんの日」記念 !! 期間限定ワンコインキャンペーン実施

京急開発株式会社

京急開発株式会社（本社：大田区平和島、取締役社長：渡辺静義、以下京急開発）および京急ロイヤルフーズ株式会社（本社：大田区平和島、取締役社長：小島賢二、以下京急ロイヤルフーズ）は、大田区発祥の人気給食メニュー「たこぺったん」を使用した「たこぺったんそば・うどん」の販売開始にあわせ、2026年1月29日（木）「たこぺったんの日」から2月1日（日）までの4日間、普段駅そばを利用する機会の少ない子どもたちにも気軽に味わっていただくことを目的とした特別キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、京急沿線の「えきめんや」各店舗および麺丼屋（BIGFUN平和島内）にて、通常680円（税込）で提供している「たこぺったんそば・うどん」を、期間中は500円（税込）の特別価格で販売いたします。

地域で親しまれてきた給食メニューを、普段利用しない駅そばという場所で体験してもらうことで、子どもたちの食への関心や地域への愛着を育むとともに、家族での来店の新たなきっかけづくりを目指します。

京急開発および京急ロイヤルフーズは、今後も地域とつながる取り組みを通じて、大田区の活性化と次世代を担う子どもたちの笑顔につながる食の提供を続けてまいります。

キャンペーン概要

●期 間：2026年１月29日（木）から２月１日（日）

●対象商品：たこぺったんそば・うどん

●価 格：通常680円（税込） → キャンペーン価格500円（税込）

●実施店舗：えきめんや京急川崎店/えきめんや横浜店/えきめんや・えき缶酒場黄金町店/えきめんや弘明寺店/えきめんや上大岡京急店/えきめんや金沢文庫店/えきめんや追浜店/えきめんや横須賀中央店/えきめんや京急久里浜店/えきめんや三崎口店/えきめんや横浜ポルタ店/麺丼屋（BIGFUN平和島）

※内容は予告なく変更となる場合があります。

特 徴：

「たこぺったん」とは、大田区の給食メニュー。1995 年頃、大田区内の中学校に勤務していた栄養士が考案。たこ焼きを食べたいという中学生の希望をなんとか叶えたいと考え、生地を油で揚げる際に、火の通りを良くするため、手で少し押して「ぺったんこ」にしたことから、この名前がつけられました。 栄養バランスや調理のしやすさを考え、大田区立学校の栄養士が考案した人気メニュー。2014 年(平成 25 年度)成人のつどい「たべたい懐かしい給食」の第1位。

■京急開発株式会社

当社は羽田空港から至近の「平和島」を拠点として

常にお客さまのニーズに耳を傾け、さまざまなサービスを通して

夢のある地域社会の実現を目指し「ボートレース事業」「不動産賃貸事業」「レジャー事業」を

基幹事業として時代に先駆けた新しい価値を創造してまいります。

当社が90周年を迎えた2024年から

「平和島」に大きなムーブメントを起こすプロローグとして、

2025年12月26日にはBOATRACE平和島新スタンド棟I期が計画通り竣工し運用を開始いたしました。

当社が100周年を迎える2034年は、

大きく変貌を遂げる「平和島」の、新たなステージの幕開けとなります。

〇京急開発オフィシャルサイト

https://www.keikyu-kaihatsu.co.jp/

■京急ロイヤルフーズ株式会社

京急開発グループの飲食事業会社であり、京急沿線を中心に飲食店舗を多数展開。

「そば処えきめんや」等の独自ブランド、「タリーズコーヒー」「ケンタッキーフライドチキン」等の

フランチャイズ事業の他、BIGFUN平和島、BOATRACE平和島、BOATRACE平和島劇場内でも

飲食店を経営。

〇京急ロイヤルフーズ そば処えきめんや店舗サイト

https://www.keikyu-royalfoods.co.jp/stores/?id=ekimenya