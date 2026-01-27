moyuk SAPPORO が北海道コンサドーレ札幌とクラブパートナー契約を締結

株式会社ユニホー

株式会社ユニホー（本社：名古屋市名東区）は、札幌市中央区の複合施設「moyuk SAPPORO（モユクサッポロ）」の地下2階および地上2～7階の商業フロアを取得し、そこに誕生した都市型水族館『AOAO SAPPORO』の管理運営を行っております。ユニホーは開業当初より、商業施設としての価値創出と地域とのつながり強化に取り組んでまいりました。

札幌市中央区の複合施設「moyuk SAPPORO（モユクサッポロ）」（中央区南2西3）は、株式会社コンサドーレ（代表取締役社長：石水 創）と2026年1月よりクラブパートナー契約を締結いたしました。

■クラブパートナー契約締結の背景

当施設は今年で3周年を迎えます。商業施設の運営を通じて「人が集い、交流し、地域に新たな賑わいを生み出す場づくり」を目標としております。

北海道コンサドーレ札幌は、地域に深く根ざし、多くの人々を惹きつける存在として、スポーツを通じた感動や一体感を創出してきました。

本クラブパートナー契約は、スポーツと商業施設が持つそれぞれの強みを掛け合わせ、地域の賑わい創出や新たな交流の機会を生み出すことを目的としています。

今後は、北海道コンサドーレ札幌と連携したイベントや企画を通じて、地域の皆さまにより豊かな体験を提供し、地域社会の発展に貢献してまいります。

■moyuk SAPPORO のコメント

スポーツが持つ「人をつなぐ力」や「地域を活性化する力」に大きな可能性を感じており、当施設では日常の買い物や食事に加え、ワクワクする体験を提供することを大切に、本パートナーシップを通じて、スポーツの魅力をより多くのご家族や若い世代に届け、笑顔あふれる空間づくりに取り組んでまいります。

■今後の展開予定

2月28日（土）ホーム開幕戦に向け、狸小路商店街と当施設も応援！

バナーの展示やサイネージで盛り上げます！

