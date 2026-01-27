【シンガポール名門インター15校が集結】教育移住・赴任・留学向け、インター校入学情報入手なら『インター校フェア』東京で3月開催。数千ドル規模の学費割引特典、各校キーパーソンと対面相談が可能（通訳つき）

Culture Connection Pte Ltd

ローカルインターから、有名校、日本人フレンドリーな学校、比較的安価な学費で展開している学校まで幅広く参加

シンガポールで10年以上にわたり日本人家族のインター校入学支援を行う教育コンサルティング会社 Culture Connection Pte Ltd（カルコネ、本社：シンガポール、代表：岡部優子）が、2026年3月22日（日）、東京・恵比寿にて『第3回 カルコネ シンガポールインター校フェア2026』を開催いたします。

近年、教育移住や海外赴任の増加に伴いグローバル教育への関心が高まっています。本フェアは、世界屈指の教育水準を誇るシンガポールの人気インターナショナルスクール15校の校長や入学担当者が来日し、直接個別相談ができる日本最大級のイベントです。毎回多くの来場者から高い評価をいただいております。今回は人気校「UWCSEA」が東京会場・初参加。シンガポール名門 ローカルインター「ACSインターナショナル」、「ホアチョンインターナショナルスクール」が参加するフェアは日本ではここだけ。参加無料・事前申込制（Web）で、来場者限定の入学費用割引特典も多数用意されております。ぜひこの機会にご参加ください。

▼「第3回 カルコネ シンガポールインター校フェア2026」

▼ お申し込み先：https://cultureconnectltd.com/fair_2026/(https://cultureconnectltd.com/fair_2026/)

なぜ、シンガポール教育が注目されているのか？

シンガポールは英語を公用語とし、教育水準の高さでも世界的に知られる国です。人口は中華系、マレー系、インド系、欧州系の4つの民族で構成され、さらに多くの外国人居住者もいるため、多様な文化や価値観に触れながら自然にグローバルな視点を養うことができます。

また、シンガポールは税制面でも大変魅力的な国です。法人税や所得税が比較的低いため、多くの国際的な資産家や富裕層がシンガポールを活動拠点にしており、その子女が通うインターナショナルスクールも自然とハイレベルな教育環境が形成されています。

さらに、治安が非常に良く、地震や台風などの自然災害もほとんどなく、安心して生活できる都市国家ということも大きな特徴です。日本からは直行便でわずか6～7時間、時差は1時間しかないため、家族や仕事との連絡もスムーズ、欧米に比べてアクセスが良いことも重要なメリットと言えます。こうした条件が揃うことから、シンガポールは「安心して学び、成長できる海外の教育拠点」として、多くの家庭や教育関係者から注目を集めています。

ACS・ホアチョンに個別相談できるのは、本フェアだけ

治安の良さ、暮らしやすさ、多様性を兼ね備えた教育先進国シンガポール

カルコネが学校よりリージョナルオフィスとして委託を受け（各国１社のみ）、日本人学生の出願サポートを担当しているACSインターナショナルと、優秀な日本人生徒向けに3年間の奨学金を提供しているホアチョン・インターナショナルスクールの名門ローカルインター2校が、今回のフェアに参加します。

この2校は、カルコネフェア以外の日本のイベントには参加しておらず、個別でお話を伺えるのは本フェアだけの貴重な機会です。両校とも学業に対する意識が非常に高く、学校からの手厚いサポートのもと、生徒同士が、互いに高め合いながら学ぶ環境で実力を伸ばすことができます。IBDPの平均スコアが高く、シンガポール内の大学はもちろん、その他海外の有名大学への進学率が高い点も特徴です。

当日は入学担当者に加え、ACSから副校長、ホアチョンから校長が参加予定。学校の教育方針やカリキュラムについて直接質問したり、入学に関する具体的な情報を得ることのできるまたとない機会です。

数千ドル規模の割引など、見逃せない参加特典をご用意

ほぼ全てのカルコネ契約校から、入学金免除などの特典をご用意いただいています。中には、数千ドル規模の割引を提供する学校も複数あります。

さらに、フェアにご参加いただいた方には、カルコネのサポートもキャンペーン価格でご案内。フェアを通してお申し込みいただくことで、直接学校に出願するよりも有利な条件でのご入学が可能です。

ぜひこの機会を活用し、損なくご出願・ご入学ください。

聞きたいテーマ＆学校担当が登壇、毎回大人気のトークセッション（通訳つき）

2025年3月のフェアの様子各学校ブースで基本２家族までご相談いただけます

毎年、ここでしか聞けないと大変好評をいただいているトークセッション。今年は落ち着いてお聞きいただけるよう、専用セミナールームにて開催します。参加校とテーマは、日本人家庭を熟知するカルコネが提案する、保護者の皆さまの関心が特に高いものをご用意しています。ここでしか聞けない情報を通じて、シンガポールのインターナショナルスクール選びに役立つリアルな知見を得られる、貴重な機会となっています。

トークセッションは全部で3回、全てのセッションにご参加いただくことも可能です。

中学校以上の英語ビギナーの受け入れ実績豊富な３校１.高学年の英語ビギナーにも対応人気インター校３校の英語習得プログラムを徹底解説

対象：英語力にご不安のあるご家庭でサポートプログラムの内容やその効果を詳しく知りたい方

時間：11時30分～

パネル校：スタンフォードアメリカン（SAIS)

カナディアンインターナショナル（CIS）

ネクサスインターナショナル（Nexus)

イギリスの名門校とシンガポールインター御三家のUWC２. 老舗名門インター校と新進名門インター校の違いと特徴を徹底比較

対象：知名度も高い名門校での教育を通して、将来の進学やキャリアに備えたいご家庭

時間：13時30分～

パネル校：

ユナイテッドワールドカレッジ（UWCSEA)

ノースロンドンカレジエイト（NLCS)

クリス副校長とリンダ校長と会えるのはここだけ３. 人気ローカルインター２校の特徴や強みを聞き比べ

対象：海外有名校への進学率も高いローカルインター校（中高一貫）に興味のある方

時間：15時30分～

パネル校：

ACSインターナショナル

ホアチョンインターナショナル（HCIS）

＊詳しくはフェア特設サイト(https://cultureconnectltd.com/fair_2026/)でご案内をしています

開催概要：

日時：2026年3月22日（日）

第一部：11:00～12:40

第二部：13:00～15:00

第三部：15:00～17:00

＊お申し込み時にいずれかの部をお選びいただきます

場所：東京・恵比寿（EBis303）(https://maps.app.goo.gl/pR9REMit7ycdbNMc7)

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 （エビススバルビル）

JR恵比寿駅東口より徒歩約3分（約250m）

地下鉄日比谷線恵比寿駅1番出口より徒歩4分

インター校フェアお申し込みはこちらから :https://business.form-mailer.jp/fms/5eaff86d325192

参加校

- ACSインターナショナル(https://www.acsinternational.edu.sg/en/default/)- オーストラリアンインターナショナルスクール（AIS）(https://www.ais.com.sg/)- ブライトンカレッジ（シンガポール）(https://www.brightoncollege.edu.sg/)- カナディアンインターナショナルスクール(https://www.cis.edu.sg/)- イートンハウス インターナショナルスクール(https://info.etonhouse.edu.sg/)- ミドルトンインターナショナルスクール （タンピネスキャンパス）(https://www.middleton.edu.sg/)- グローバルインディアンインターナショナルスクール(https://globalindianschool.org/sg/ja/)- ホアチョンインターナショナルスクール(https://www.hcis.edu.sg/)- ISSインターナショナルスクール(https://www.iss.edu.sg/)- ネクサスインターナショナルスクール(https://www.nexus.edu.sg/)- ノースロンドンカレッジエイト（シンガポール）(https://enquiries.nlcssingapore.com/)- ワンワールドインターナショナルスクール(https://visit.owis.org/admissions2021/?gad_campaignid=1667106152&gad_source=1&gbraid=0AAAAAC-z3NfUdjICt1PoSamUN8U52aidb&gclid=CjwKCAiAj8LLBhAkEiwAJjbY735SYNOkLW4XhhK9DKhaocd4poPO9eCJBBpI0xFb4p_5fI1stmGAehoCv58QAvD_BwE&hsa_acc=6429801298&hsa_ad=381056787038&hsa_cam=1502475804&hsa_grp=65170340155&hsa_kw=owis&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-407661726885&hsa_ver=3&keyword=owis&utm_campaign=Singapore_Brand_Search&utm_content=381056787038_c_&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=owis)- スタンフォードアメリカンインターナショナルスクール(https://www.sais.edu.sg/)- ユナイテッドワールドカレッジサウスイーストアジア(UWCSEA)(https://welcome.uwcsea.edu.sg/applications_open_2025?utm_medium=ppc&utm_campaign=OUWL25001+Student+Recruitment&utm_term=uwcsea%20singapore&utm_source=adwords&hsa_mt=e&hsa_kw=uwcsea%20singapore&hsa_grp=184155033250&hsa_tgt=kwd-359127566118&hsa_ad=784884177727&hsa_ver=3&hsa_acc=2208037525&hsa_cam=23278300485&hsa_src=g&hsa_net=adwords&gad_source=1&gad_campaignid=23278300485&gbraid=0AAAAADuYLonJlXcVUDfnacTs2DqD0xW11&gclid=Cj0KCQiAm9fLBhCQARIsAJoNOcsg801Ys7aUQ1jRariAerb0Rv2Zw907MAvh6HXNb2iv3mFj44cFHBAaAjNtEALw_wcB)- XCL ワールドアカデミー(https://xwa.edu.sg/)

各校から入学にあたっての割引特典はもちろん、オリジナルグッズなどのおみやげもご用意。

小さいお子様連れでのご家族でのご参加を大歓迎。



東京で一気に15校のシンガポールインター校と出会い、直接話せるまたとないチャンス！！

シンガポールへのご移住、ご留学、ご赴任などでインターナショナルスクール選びを検討されているご家族は、ぜひこの機会をお見逃しなく！

インター校フェアお申し込みはこちらから :https://business.form-mailer.jp/fms/5eaff86d325192

厳選校とじっくり話せる！『前日個別相談Day』も開催

日時：3月21日（土） 13:00～17:00

会場：赤坂・インターシティーAir(https://maps.app.goo.gl/2JDWNMrUaWBBqLhaA)（通訳あり）

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-44

セミナー：「シンガポールのインター校の教育について」カルコネ代表 岡部優子

時間：13時10分～

個別相談前にはカルコネ代表岡部による人気の『シンガポールのインター校の教育について』のセミナーも開催

個別相談Day 参加校 （全６校）

オーストラリアンインターナショナルスクール（AIS）

ブライトンカレッジ（シンガポール）

イートンハウス インターナショナルスクール

カナディアンインターナショナルスクール

スタンフォードアメリカンインターナショナルスクール

XCL ワールドアカデミー

たくさんの人が訪れるフェアでの個別相談より、静かな環境でじっくりお話しいただける、前日・個別相談DAYもご用意。

ラグジュアリーで落ち着いた空間で、よりパーソナルな個別相談が可能です（通訳あり）



22日のフェア当日に参加できない方のご参加も大歓迎です。（両日参加も可能です）

▼『前日個別相談Day』への参加お申し込みはこちらのリンク(https://cultureconnectltd.com/event/%e5%89%8d%e6%97%a5%e5%80%8b%e5%88%a5%e7%9b%b8%e8%ab%87day/)から。

会社概要・お問い合わせ先

会社名：Culture Connection Pte. Ltd. (カルコネ）

設立：2014年

所在地：シンガポール／日本

問い合わせメールアドレス：inquiry@cultureconnectltd.com



事業内容：

インターナショナルスクール入学に関わる教育サポート全般

日本人家庭のシンガポールにおける学校選び、出願サポート

教育移住・留学に関わるビザ手続き・入学準備サポート

ホームステイや学生寮の手配

カルコネ家庭教師（オンラインや対面での個別指導など）

特徴：

10年以上の豊富な実績を持つプロフェッショナルチーム

シンガポールの学校情報に精通し、家庭のニーズに合わせた最適な提案が可能

現地インター校とのネットワークを活かしたスムーズな入学・生活サポート

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

カルコネ シンガポールインターナショナルスクールフェア東京 特設サイト：https://cultureconnectltd.com/fair_2026/

カルコネウェブサイト：https://cultureconnectltd.com/

カルコネ イベント案内：https://cultureconnectltd.com/event/

カルコネ Instagram：https://www.instagram.com/cultureconnection.sg/

カルコネ Facebook：https://www.facebook.com/cultureconnectltd/