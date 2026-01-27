地域の暮らしを感じる第三の居場所　富山県氷見市・福岡県糸島市に絶景一棟貸し宿泊施設が誕生

合同会社quod

合同会社quod（代表社員 飯塚洋史・中川雅俊 以下quod）は、滞在を通して地域の暮らしを感じていただく一棟貸し宿泊施設『氷見のうみと（富山県氷見市）』『二丈岳のふもと（福岡県糸島市）』をオープンします。

氷見のうみと二丈岳のふもと

自然からいただく豊かな恵みとそこで培われてきた人の営みを

五感で、心で、感じながら、地方に居場所ができていく。

そんな地域滞在をおすそわけできればと

「ローカル・サードプレイス」をつくりました。

過ごすことで感じることができる新たな発見

ライフスタイルや価値観が多様化する現代、地域への人の関わり方、また“都市と地方の関係性”も多様化しています。出身地、移住先、旅行のひとつという選択肢だけでなく、定期的に訪れる場所や2拠点居住の場所、応援する、仕事で関わるなど、人それぞれの形で地域との関わりが生まれています。

そんな時代において「ローカルプレイスブランディング」をコンセプトに掲げるquodは、自然や文化など“地域の豊かな暮らし”を感じられる第三の居場所を作りたいと考えています。

新たに誕生する『氷見のうみと』『二丈岳のふもと』は、quodと地域の関係性を共有するための一棟貸し宿泊施設です。美しいロケーションを切り取るように設計された空間デザイン、心地よい天然素材の香り、風の音や鳥のさえずり、流れる時間を感じながら誰にも気を使うことなく地域で過ごすことができる居場所です。誰にも気を使うことなく、時間そのものを地域に委ねられる体験として、一棟貸しという形を選びました。過ごすことでしか感じることができない地域の魅力をご体験ください。

物件について

■ 氷見のうみと

住所：〒935-0013 富山県氷見市南大町27-17

運営：株式会社土と風（※quod子会社）

URL：http(https://himinoumito.jp/)s://himinoumito.jp/(https://himinoumito.jp/)

古くから厳しい自然と共存してきた富山は、自然からいただいた恵みを原動力として地域が育ち、サステナブルな循環が続いてきた街です。日本近海の魚の種類は約3,400種といわれていますが、日本海には約800種、富山湾ではそのうち7割の魚種が水揚げされており、氷見は「天然の生け簀」と呼ばれるほど漁業で知られる良港です。さらに、縄文時代から人々の暮らしが連なってきた土地でもあり、里山と海が近接する地形を生かした農業も盛んです。山・海・人の営みが日々の暮らしのなかで結びつき、その循環をまちの至るところで感じることができます。

「氷見のうみと」は、氷見駅から徒歩7分の海沿いに位置。目の前に広がる富山湾越しに立山連峰を眺めることができる贅沢な立地です。建物がまちや人に対して“ひらけていること“をコンセプトに、滞在する人が風通しの良さを感じられる空間を目指して設計しました。最大の特徴は、リビング・ダイニングに沿って設けた大きく開放的な窓です。窓を貫くようにリビングから庭へと続くデッキが中と外の境目を曖昧にし、屋内にいながらも外にいるような感覚で、富山湾と立山連峰を望むことができます。外壁には反射によって表情が変わる素材を採用し、早朝の淡いピンク色の空や、雨に濡れた松の木の緑など、氷見のやわらかな光の機微を映し出します。また、城端の松井機業に制作を依頼したしけ絹のカーテンなど、地域の伝統的な素材も空間に取り入れています。

■ 二丈岳のふもと

住所：福岡県糸島市二丈深江2540

運営：株式会社PR TEAM（※quod子会社）

URL：https://nijodakeno-fumoto.jp/

青い海、深緑の森、広い空「福岡のハワイ」と呼ばれることもある糸島は、時間がゆっくり流れ、国外からの移住者も多い場所です。糸島の豊かさを語るうえで欠かせないのが脊振山地・二丈岳の湧水。森の栄養をたっぷり含んだ水が玄界灘の好漁場を形成し、タイやイカ、アジ、サバなど多種多様な魚介類が水揚げされています。また糸島牛、糸島豚、糸島どりなどブランド畜産に加え、朝採れの野菜や果物など、太陽の光をたっぷり浴びて、のびのびと育った自然の恵みを、豊かな食文化、そして人々の暮らしからも感じられます。

「二丈岳のふもと」は、福岡市街の中心地から車で30分ほどの糸島市二丈に位置。遠目に美しい海と姫島を眺め、敷地内に小川が流れる、450坪の広大な土地です。コンセプトは、”糸島の自然とともに暮らす”こと。眺めるだけでなく暮らしの一部に自然が感じられるよう、建築を一つの箱ではなく、複数の空間が広がった集落のようなイメージで設計しました。



自然素材の室内空間、ガラス張りの開放的なダイニング、一度屋外を通る離れの寝室など、自然と直で触れ合いながら過ごすことができます。一人でいても、家族で過ごしていても、数十人の人々を招いても、人と人、人と自然との心地よい距離感を場面毎に選択出来るような、柔軟さを持った空間をつくることを考えました。

quodについて

■ “Local third place”について

Local third placeとは、地域の暮らしや時間と自然につながる「第三の居場所」です。

自然からいただく恵み、そこに根付く人の営み、土地に流れる時間。ただ「訪れる」のではなく、過ごすことで地域を感じ、関係性が静かに育っていく場所を、quodは “Local third place”と呼んでいます。

■ qoodについて

“ローカルプレイスブランディング”をコンセプトに複数の地域で活動するquodは、異なる専門スキルを持ったメンバーが地域で暮らし、地域を超えて働く新しいスタイルの会社です。地域のひとりだから持てる関係性や実行力と、外からの視点や専門スキルを組み合わせることで独自のプロジェクトに取り組んでいます。

人と地域の関係は「住む／訪れる」だけでは語れなくなっており、地域に深く関わりながらも、自由に距離を選べる居場所がこれからの時代に必要だと考えています。地域のひとりとして築かれる関係性や日常の視点と、外から持ち込まれる専門性や創造性。その交点に生まれる場こそが、『氷見のうみと』『二丈岳のふもと』であり、地域を表現・共有する場として位置づけています。

会社概要

会社名 ：合同会社quod（クオド）

代表社員：飯塚洋史、中川雅俊

URL ：https://cfquod.jp/

住所 ：

富山BASE 富山県富山市蓮町一丁目7番3 SCOP TOYAMA創業支援センター309

東京BASE東京都港区芝5丁目32番12号 シャーメゾンステージ田町605

長野BASE 長野県茅野市北山3424-1 区画8-27

兵庫BASE 兵庫県神戸市中央区磯上通8-1-29カサベラビル C&M 403

龍野BASE たつの市龍野町上川原82 旧カネヰ醤油内

福岡BASE 福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-25アクロスキューブ博多駅前

静岡BASE 静岡県三島市本町7-27

子会社概要

会社名 ：株式会社 土と風

URL ：https://tsuchitokaze.co.jp/

地域に息づく自然・文化・暮らしを『地域文化資本』として見つめ直し、“場づくり”を起点に

プロジェクトを企画。『地域文化資本』を次代に繋ぐための地域経営に取り組む会社を共に経営・サポートしていきます。また、自社で不動産開発・運営事業にも取り組んでいます。

また、地域に眠っている文化資本について、より深く研究・分析する活動「地域文化資本ラボ」を展開しています。今後展開してく事業のスタートとして『氷見のうみと』を運営します。

会社名 ：株式会社 PR TEAM

URL ：https://prteam.co.jp/

PRを通して企業や地域の本質的な価値を社会に落とし込むチームです。戦略設計から企画立案、コンテンツ制作、情報発信までを一気通貫で手がけ、話題づくりにとどまらない“PRの先にある目的”を重視しています。地方企業や自治体、大手企業のプロジェクトで幅広い実績を持ち、関係性から新たな可能性を生み出すことを目指しています。地域との関係性をつくる掛け算の場として『二丈岳のふもと』を運営します。