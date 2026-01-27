【採用担当者向け】最新の採用トレンドを無料ウェビナーで解説！月刊HRトピックス 2026年２月のテーマは「Uターン採用」

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（以下天職市場、本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太）は、2026年２月５日(木) 11:00よりオンラインセミナー「人材採用のトレンドを解説！ 月刊HRトピックス2026年２月「Uターン採用」」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_260205/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260205

法制度や経済動向、新技術など様々な要因に影響を受ける採用市場。

人事採用担当者様にとって、日々の情報収集は欠かせません。

当セミナーは、情報収集をスマートに進めたい人事担当者様に向けたニューストピックス解説セミナーです。天職市場アナリストチームが、ニュースやメディアで流れる人事・採用関連のトピックスを毎月解説いたします。

2026年２月のHRトピックスのテーマ「Ｕターン採用」

コロナ禍による地方移住ブームは落ち着きを見せていますが、現在は「本気で地元に戻りたい」「将来を見据えて地方で働きたい」という熱量の高い層が市場に残っています。



実際、2026年卒の学生を対象とした調査では、半数以上がUターン就職を視野に入れていることが明らかになっています。（＊）

＊出典：株式会社マイナビ「2026年卒大学生Uターン・地元就職に関する調査」(https://career-research.mynavi.jp/reserch/20250514_95950/)

社会人を含めた潜在層まで考慮すると、その市場は決して小さくありません。

その一方で、Uターンや地方就職を検討する求職者は、仕事内容だけでなく、

「どのような暮らしができるのか」「自分の人生設計に合う環境か」といった、仕事と生活の両面を踏まえた意思決定を重視しています。

本セミナーでは、地方回帰ニーズが生まれやすい「年齢」や「きっかけ」の傾向をひも解きながら、求職者の不安を解消し、選ばれる地方企業になるための具体的な情報発信のポイントを解説します。

アジェンダ

（1）ブーム後の「Ｕターン市場」のリアル

～流行に乗った人ではなく、本気度の高い人材を狙え～

・コロナ後の移住トレンドの変化と現在地

・実は5割以上？ 新卒学生・潜在層が持つ「地元回帰」への意欲

（2）なぜ、彼らは応募をためらうのか？

～求められているのは「職場の情報」＋「生活の解像度」～

・求人票には書かれない「リアルな職場生活」への不安

・仕事、食事、買い物…求職者がシミュレーションしたい「地方での1日」

（3）Ｕターン・Ｉターンが決まる「タイミング」の法則

～「なんとなく」ではなく「ターゲット」を絞る～

・地方回帰ニーズが高まる特定の「年齢層」と「きっかけ」

・長期戦で勝つための採用パターンの見つけ方

（4）地方企業が発信すべきコンテンツ

～「何もない」を魅力に変える、正直な情報発信～

・ミスマッチを防ぎ、定着率を高めるための「不便さ」の伝え方

・地方企業だからやるべき情報発信の事例

登壇者

株式会社天職市場 アナリストチーム チーフアナリスト

斎藤 一

システムエンジニア・プロジェクトマネージャーとしてキャリアをスタートし、大手人材会社広報担当を経て2019年より天職市場に入社。

ニュースと労働市場データ分析を人材採用に活用するアナリストチームを立ち上げ、採用トレンドやコンテンツ改善の情報提供を行っている。

開催概要

タイトル：人材採用のトレンドを解説！ 月刊HRトピックス2026年2月「Uターン採用」

開催日時：2026年２月５日(木) 11:00 ～ 12:00 ＊10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://1049.co.jp/seminar/seminar_260205/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260205(https://1049.co.jp/seminar/seminar_260205/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260205)

【本リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社天職市場 セミナー事務局

担当：櫻井

電話番号：0120-52-1049

お問い合わせ：ten_seminar@1049.cc

【主催企業】

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。

社名 ：株式会社天職市場

本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 41階

代表者 ：春名敬太

設立 ：2006年８月

資本金 ：5,000万円

事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創業 ：2001年８月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

＊2025年３月31日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/