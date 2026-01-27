ミズノが経費・請求システムで「HUE」を採用　年間17万枚の証憑デジタル化で業務効率化とDXを推進

株式会社ワークスアプリケーションズ

株式会社ワークスアプリケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：秦修、以下 WAP）は、ミズノ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：水野明人、以下 ミズノ）が、WAPの経費精算システム「HUE Expense」とクラウド請求書送受信サービス「HUEデジタルインボイス」の導入を決定したことをお知らせします。外資系グループウェアの保守期限が迫る中、年間約17万枚にのぼる証憑をデジタル化し、業務効率化とDXを推進します。

【採用の背景】作り込みから標準機能へ、運用負荷を見直し

総合スポーツ用品メーカーのミズノは、外資系グループウェアを基盤に、社内申請業務を内製で構築・運用してきました。柔軟な設計が可能な一方で、システムの複雑化や保守負荷の増加、属人化が課題となっていました。基盤となるグループウェアの保守期限が迫る中、申請業務の中でも特に負荷の大きかった経費精算・請求書受領業務では、パッケージ製品の導入検討が進められました。

その中でHUEは、従来システムで対応していた複雑な申請や社内規定への対応を、標準機能のままで実現できる点が評価されました。さらに、これまでシステム化が難しかった業務もAI-OCRで自動化できることや、既存の会計ERPとの連携がスムーズに行える点も決め手となり、導入が決定しました。

【期待される効果】17万枚の証憑デジタル化と業務効率化

ミズノでは、年間約12万枚の領収書と約5万枚の請求書をAI-OCRで読み取り、申請の自動化を図ります。ICカードやコーポレートカードとの連携で入力負荷を軽減し、入力内容の自動補完や不正検知で、申請者・承認者・経理財務部それぞれの負担を削減します。

紙の保管が不要となる新たな業務プロセスを構築することで、運用の効率化と継続性の両立を実現します。HUEはすべて標準機能で提供されており、カスタマイズを行わないため、業務の属人化を防ぎ、担当者の交代にも柔軟に対応できます。

＜ミズノ株式会社 経理財務部債権管理課 課長 菅原様からのコメント＞

従来システムでは、複雑な社内ルールを反映させるために、内製で細かな作り込みを行ってきましたが、その反面、保守や運用が担当者に依存している状態でした。HUEは、そうした運用を標準機能で再現できる柔軟性があり、また、AI-OCRによる証憑の自動処理も大きな魅力でした。今後の業務の効率化と継続性の両立に向け、大きく貢献してくれると期待しています。

【HUEについて】

HUEは、日本の大手企業向けに開発された国産ERPで、お客様の声で成長し続けることで、業種や業態を問わず幅広い業務要件に対応しています。6,700以上の標準機能を備え、RFPに対するフィット率は97%*を誇ります。2,400社以上で導入された実績が、その信頼性と高い評価を支えています。

*フィット率97%は当社基準によります

今回、ミズノが採用した製品は以下3製品です。

経費精算システム「HUE Expense(https://www.worksap.co.jp/services/expense/)」

クラウド請求書送受信サービス「HUEデジタルインボイス(https://saas.worksap.co.jp/digitalinvoice/)」

証憑電子データ管理サービス「HUE Works Suite DX Solutions Electronic Book Maintenance(https://www.worksap.co.jp/services/ebm/)」

HUE製品ページはこちら(https://www.worksap.co.jp/hues_features/?utm_source=ownedmedia&utm_medium=referral&utm_campaign=260127PressRelease)

【ワークスアプリケーションズについて】

ワークスアプリケーションズは、1996年に日本発のERPパッケージベンダーとして創業。ノーカスタマイズや無償バージョンアップなど革新的なソリューションで、国内大手企業を中心にお客様の成長を支援してきました。個が持つ可能性を信じ、企業と個の価値を最大化する「成長エンジン」となることを目指し、「作業」を「創造」に変え、「仕事」を楽しくすることを追求していきます。

株式会社ワークスアプリケーションズ サイト https://www.worksap.co.jp/

*会社名、製品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。

*本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通しなどに関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。

