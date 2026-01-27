【栄光ゼミナール】2月・3月開催、新小学1～4年生と保護者対象「理科実験教室」

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社栄光（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：下田勝昭）が運営する進学塾・栄光ゼミナールは、新小学1～4年生（現年長、小学1～3年生）と保護者を対象に、理科実験教室「ふわふわ！はるいろスライム～分子のつながり～」を、2026年2月21日（土）・22日（日）・23日（月・祝）・28日（土）、3月1日（日）に無料開催します。

今回の理科実験教室では、ふわふわ感触の「はるいろスライム」を作ります。なぜふわふわしたスライムができあがるのか、その特徴や仕組みを学びます。作ったスライムは持ち帰ることができます。

お申し込みは2月26日（木）まで受け付けています。

■ふわふわ感触の、はるいろスライムをつくろう！

詳細を見る :https://www.eikoh.co.jp/chugakujuken/event/p182439/

今回は、ふわふわ感触のスライム作りに挑戦します。実際に触りながら、なぜふわふわしたスライムができあがるのかをみんなで考えます。作ったスライムは持ち帰ることができます。保護者は実験の様子を見学できます。

＜実験内容＞

はるいろ4色の中からお好きな色を1色選び、スライムを作ります。

スライムは、「洗濯のり」と「ホウ砂」と「水」の化学反応で作られます。身近な材料だけで作ることができますが、今回のはるいろスライムは、ある「ひみつの材料」を混ぜて作ります。一般的なスライムとはちがう「ふわふわの感触」を、ぜひ教室で体験してみてください。

スライムは、のびたり形が変わったりしますが、いったい「何という状態のもの」でしょうか。身のまわりのものは、どのような姿をしているかによって「固体・液体・気体」の大きく3つのグループに分けられます。スライムはどれにあてはまるのか、実際に作って確かめてみましょう。

今回の実験で学ぶ「分子のつながり」に関する問題は中学入試にも出題されています

栄光ゼミナールの理科実験教室では、「学んだ内容を、身のまわりの現象とむすびつけて学習する」ことを意識しています。入試に向けて、問題の解法を学ぶだけではなく、実際に体験しながら単元学習をすることで、興味・関心を深めながら定着させることができます。

また、今回の理科実験のテーマの１つである「分子」に関する問題は複数の学校で出題されています。

■【同時開催】学力到達度チェック

お子さまには「学力到達度チェック」を実施します。これまでの学習の定着度だけでなく、中学受験に向けてこれから身につけるべき力がわかるテストです。

教科は算数と国語の2教科、各15分間でテストを行います。事前学習は必要ありません。

※新小学1年生は「はじめてのテスト」を実施します。「ひらがなや数にどのくらい興味関心を持っているか」を確認できるテストです。

＜出題内容＞

算数：計算問題、図形問題、文章問題、思考力を問う問題

国語：物語文・説明文の読み取り、言葉の知識、漢字の読み書き、思考力を問う問題

■【同時開催】保護者セミナー

お子さまがテストを受けている間に、保護者セミナーを開催します。最新の受験情報や、新学年に向けた効果的な学習法について説明します。

■テスト後は丁寧なアドバイスで学習をサポート

テストの結果は、教室での個別面談にて返却します。面談では、一人ひとりに最適な学習の課題と克服方法、学期末に向けての復習ポイントや今後の中学受験対策など、きめ細かくアドバイスやご提案を行います。さらに、お子さまのこれまでの学習成果や、得意な単元と苦手にしている単元、同学年での位置づけなどをまとめた「成績報告書」をお渡しします。

※成績書のサンプル(https://www.eikoh.co.jp/uploads/event/p182439/img/seiseki.pdf)をご覧いただけます。

■イベント概要

＜日程＞

2026年2月21日（土）・22日（日）・23日（月・祝）・28日（土）、3月1日（日）

＜時間＞

90分

※教室により開催日時が異なります。詳細はサイト(https://www.eikoh.co.jp/chugakujuken/event/p182439/)よりご確認ください。

＜対象＞

新小学1～4年生（現年長、小学1～3年生）、保護者

※お子さまがテストを受けている間に、保護者セミナーを開催します。実験中の様子は見学できます。

＜持ち物＞

筆記用具（鉛筆・消しゴム）、ハンドタオル

※汚れてもよい服装でお越しください。

＜費用＞

無料

＜申込締切＞

2月21日（土）・22日（日）・23日（月・祝）実施回・・・2月19日（木）

2月28日（土）、3月1日（日）実施回・・・2月26日（木）

※予約定員制です。定員になり次第、受付を終了します。

お申し込み :https://www.eikoh.co.jp/chugakujuken/event/p182439/■栄光ゼミナールの理科実験教室とは

1．学ぶ楽しさを知る第一歩に

「理科の楽しさを一人でも多くの子どもたちに体験してほしい！」そんな教務担当者の思いから生まれた栄光の理科実験教室は、2026年で27年目を迎えます。栄光の理科実験教室では、子どもたちが「学ぶ楽しさ」を知るための第一歩を踏み出すお手伝いをしています。学ぶ楽しさを感じることは、より大きな学びへの意欲を育みます。「理科実験をきっかけに受験勉強をスタートした」「楽しみながら学習に取り組めた」という中学受験経験者も多くいます。

2．興味を広げ「未来の可能性」を広げる

理科実験教室で取り上げるテーマは、古典的な科学から最新のテクノロジーまで様々です。少々難しい内容でも、低学年の子どもたちに分かりやすく工夫した教材を使用します。理科に関する幅広いテーマを、実際の実験を通して学ぶことによって、実体験の伴った生きた知識を身につけることができ、子どもたちの興味を広げるきっかけにもなります。

幅広い分野の実験を体験して育まれた「学びへの興味」は、他の教科の学習だけでなく、さらに先の未来において、興味を持ったことに一歩を踏み出すための土台となります。

3．これからの時代に活きる「考える力」を養う

テクノロジーがますます進化する未来では、今よりもさらに、自ら課題を見つけ解決策を考えることができる人材が求められるようになります。そんな時代を生き抜くためにも「自ら学び、考え、行動する」姿勢を育むことが大切です。

理科実験では、目の前で起こる不思議な現象について「どうして？」と考える機会がたくさんあり、楽しみながら考える習慣を身につけることができます。感動から生まれる「もっと知りたい」「やってみたい」という気持ちはまさに、「自ら学び、考え、行動する」姿勢に繋がります。

栄光の理科実験教室では、子どもたちが自発的に考え、行動するきっかけ作りを行い、子どもたちがこれからの時代をたくましく生きるための力を育んでいます。

■栄光ゼミナール

首都圏を中心に国内屈指の規模を持つ、中学・高校受験指導を行う少人数グループ指導の進学塾です。

少人数クラスでクラスメイトと切磋琢磨しながら学び、一人ひとりの強みを生かした戦略的な受験を実現する対面指導を行っています。

＜栄光ゼミナールの中学受験対策＞

学校とは違う多くの単元学習が必要な中学受験。栄光ゼミナールでは中学受験専用のカリキュラムで順序良く学習を進められます。また、生徒が教師に質問・相談しやすい環境を作り、きめ細やかにサポート。ご家庭と塾がじっくり話し合いながら、お子さまに最適な学習プログラムで中学受験対策ができます。

栄光ゼミナールの中学受験対策 :https://www.eikoh-seminar.com/chugakujuken/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

TEL：0120-315-853

［受付時間］月～土 10:00～21:00／日・祝 10:00～18:00