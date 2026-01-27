ステディジャパン初の実店舗を「三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド」に4ヶ月間の期間限定オープン!約40種類もの家トレ&ボディケアをリアルに試しながら″理想の家トレ″を体感

ステディジャパン株式会社

トレーニングギアからケアアイテムまで人気の製品を豊富にラインナップし、製品体験やAI診断で最適な一台が見つかるSTEADY初の期間限定ストアを、三井アウトレットパーク 横浜ベイサイドへ2026年2月6日（金）にグランドオープン。ブランド史上初となる実店舗で、見て、触れて、体感しながら理想のアイテムを選べる新しいフィットネス体験を提供します。

2018年のブランド展開開始から、SNSやカスタマーサポートで既存製品に対するお客様の声を拾い上げ、日本人の体格や考え方、住環境、ライフスタイルに配慮したホームフィットネス / ストレッチ製品を提案し、日本においてトップクラスのEC販売実績を誇るステディジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：森 由樹、以下ステディジャパン）は、STEADY初となる実店舗を2026年2月6日（金）より三井アウトレットパーク 横浜ベイサイドにて期間限定でオープンいたします。

ステディジャパンではこれまでEC販売を中心に展開して参りました。「実際に製品を手に取って購入したい」というお客様の声にお応えし、本店舗ではトレーニングギアからケアアイテムまで約40製品をラインナップ。オンライン上では難しかった製品の体験を通じて、実際に触れて比較しながら、納得の一台をお選びいただけます。

店内では、本格的なケアアイテムのお試しも可能です。先行販売開始わずか3分で100台を完売した「3Dエアストレッチシート(TM)」をはじめ、2026年1月14日発売直後から人気沸騰中の蒸気アイウォーマー、美顔器 / スカルプケア機器 / リリースガンの3in1機能を持つEMS美容＆リリースガンなど、豊富なケアアイテムを取り揃えました。あわせて、「何から選べば良いかわからない」という方には、目的・体格・ライフスタイルに合わせた製品選びを支援するAI個別診断も体験いただけます。

なお、オープンを記念し、2月6日（金）～8日（日）までの3日間限定で、STEADY公式LINEのお友だち登録をしていただくとアウトレット価格から更に全品5%OFFとなるキャンペーンを実施いたします。また、2月1日（日）には製品体験会イベントを先行開催いたします。

【SLOW BUT STEADY（ゆっくりでも着実に）】――オンラインで積み重ねてきた信頼と実績を、今度は"リアルな体験"という形でお届けします。この機会をお見逃しなく、新しい"家トレの拠点"で理想の自分への一歩を踏み出してください。

店舗概要

オープン： 2026年2月6日（金）

住所： 〒236-8666 神奈川県横浜市金沢区白帆5-2 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド Aブロック2階 11110区画

営業時間： 10:00～20:00（施設営業時間に準ずる）

取扱製品：STEADY / RELANESS 製品約40種類

■ オープン記念キャンペーン

期間： 2026年2月6日（金）～2月8日（日）

内容： STEADY公式LINEお友だち登録で全品5%OFF（すでにお友だち登録いただいているお客様も対象となります）

■ 注目製品

STEADY 3Dエアストレッチシート(TM)

先行販売開始3分で100台を完売、ストレッチ×加圧×温熱の力で、寝るだけでととのう【おうち整体】。EC専門紙『日本ネット経済新聞』【ネクストヒット賞】を受賞した話題のケア製品。

店頭販売価格：34,990円（税込）

STEADY 蒸気アイウォーマー

繊細なミストと狙いを定めた緻密なタッピングを組み合わせ、2026年1月14日発売直後から新着1位（※）を獲得し、人気沸騰中の新製品。

店頭販売価格：8,990円（税込）

（※）Amazon 新着ランキング（アイマッサージャー / 2026年1月16日 10:02時点）

楽天 リアルタイムランキング（アイマッサージャー / 2026年1月18日 13:20時点）

製品体験会イベント概要

日時： 2026年2月1日（日）10:00～19:00

場所： 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド 1階 チャオパニック前

内容：

・トランポリン / ディップスバー / スライドマット等、お子様も大人も楽しめる製品体験

・体験者には「STEADY リッチライズプロテイン」個包装をプレゼント

・専門スタッフへの相談・製品購入も可能

ステディジャパン株式会社 / ホームフィットネスブランド「STEADY」について

「心身健康かつ自分らしく生きられる社会の実現」をビジョンに、ホームフィットネスブランド「STEADY」とウェルネスブランド「RELANESS」を展開しています。最も大切にしているのは、日本人ならではのホスピタリティを活かした製品&サービスづくり。お客様インタビューやレビューの分析に、客室乗務員出身メンバーのサービス提供経験をベースとした対話重視の「GoTalk型のカスタマーサポート」を組み合わせ、既存製品の改善を迅速に重ねながら日本人の体格や考え方、住環境、ライフスタイルに配慮したソリューションの提案を続けています。STEADYはAmazonや楽天などのECモールにて主要ランキング1位を獲得すると共に、2018年のブランド展開から7期で累計販売個数70万個を突破、約2,800％の事業成長を実現しています。

【ブランド名「STEADY」に込めた思い】

ブランド名の「STEADY」は、"SLOW BUT STEADY"ということわざに由来しています。訳すと「ゆっくりでも着実に」、つまり「継続は力なり」という意味です。フィットネスにはまさにこの言葉がぴったりです。また英単語の「STEADY」には「決まった恋人」という意味もあります。STEADYは製品を手にとってくださった皆様に寄り添う、そんな存在でありたいと心から願っています。

【ステディジャパン株式会社について】

本社： 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-9-3 NBKビル8階

代表者： 森 由樹

設立： 2014年

資本金： 1,400万円

公式サイト： https://www.steadyjapan.com/