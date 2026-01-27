ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10Sのバイオハザード レクイエム エディション「SC-GNW10S-BH」を発売

パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S」に、株式会社カプコンの人気ゲーム『バイオハザード レクイエム』との公式コラボレーションモデル、「ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10S バイオハザード レクイエム エディション」を追加し2026年2月下旬より発売します。

本製品は主にパナソニック公式通販サイト「Panasonic Store Plus」にて取り扱い、2027年2月末までの販売を予定しています（※1）。

ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S」は、4つのスピーカーによる迫力のサラウンド、人間工学に基づいた快適な装着感、直感的な操作性で、圧倒的な没入感（※2）と低遅延ワイヤレス接続を両立し、多くのゲーマーから高い評価を得ています。今回発売するコラボモデルは、その高い基本性能を継承しつつ、『バイオハザード レクイエム』の世界観を取り入れ、さらに特別な体験を提供します。

本製品では新たなサウンドモードとして、音の低域を強調しつつ空間の広がりを重視した「ホラーモード」を搭載し、恐怖感や緊迫感が際立つ音響を実現しました。本モードに象徴される音の広がりや低音の再現性により、本製品はカプコンサウンドチームによる推奨音質を取得しています。

起動音には『バイオハザード レクイエム』のモチーフメロディーを採用し、ゲームプレイへの緊張感を高めます。さらに、従来モデル同様、サウンドモードやイコライザー設定はカスタマイズ可能で、様々なゲームで最適な音響体験を提供します。

本体、送信機には『バイオハザード レクイエム』のロゴをあしらい、本体色はキーカラーである「ブラッディレッド」のデザインに仕上げました。アプリデザインやパッケージも『バイオハザード レクイエム』のビジュアルや荒廃したラクーンシティの姿を取り入れ、細部までゲームの世界観を再現しています。

パナソニックは本製品を通じて、『バイオハザード レクイエム』のプレイヤーや音にこだわるゲーマーに、ゲーム空間への新たな没入体験（※2）を提案します。

・製品ウェブページ

https://panasonic.jp/soundslayer/products/SC-GNW10S-BH/feature.html

【品名】ネックスピーカーシステム

【品番】SC-GNW10S-BH

【メーカー希望小売価格】オープン価格

【発売日】2026年2月下旬

＜主な特長＞

1. バイオハザードの世界観に没入できる「ホラーモード」搭載

2.『バイオハザード レクイエム』のモチーフをスタイリッシュに落とし込んだコラボデザイン（本体／送信機／アプリ／パッケージ）

3. 4chスピーカーによる立体的なサウンドと、2.4 GHz帯専用無線による低遅延ワイヤレス接続

【バイオハザード レクイエムとは】

『バイオハザード レクイエム』は、サバイバルホラーの新たな紀元を切り開くシリーズ最新作。FBI分析官・グレースと体験する、震え慄く恐怖-。そして、歴戦のエージェント・レオンと共に、死を打ち倒す爽快感―。

二人で対をなすゲーム体験、二人を中心に渦巻くドラマが、プレイヤーの精神（こころ）を激しく揺り動かす。

(C)CAPCOM

・『バイオハザード レクイエム』公式サイト

https://www.residentevil.com/requiem/ja-jp/

・ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10S バイオハザード レクイエム エディション 製品情報

・ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10S バイオハザード レクイエム エディション 購入サイト

https://panasonic.jp/soundslayer/products/SC-GNW10S-BH/shopping.sc-gnw10s-bh.html

※1 販売予定数を上回る場合、2027年2月末より早く販売を終了します。予めご了承ください。

※2 使用感には個人差があります。

＊その他、記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

【お問い合わせ先】

Panasonic Store Plus ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-872-086

受付時間：平日10:00～18:00（年末年始除く）

