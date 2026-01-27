メタバース「しまのみ Metapa店」がリニューアル。実写型バーチャル蔵見学や学習エリアを新設し、沖縄・東京でリアル連動イベントを開催！

株式会社長崎国際テレビ

株式会社長崎国際テレビ（本社：長崎県長崎市、代表取締役社長：川畑年弘）は、TOPPAN ホールディングスのグループ会社である TOPPAN 株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：大矢 諭、以下 TOPPAN）と連携し、メタバースモールアプリ「メタパ」内のバーチャル店舗「しまのみ Metapa店」を2026年3月にかけてリニューアルいたします。本プロジェクトは、離島の蔵元のこだわりを伝え、商品を購入することができるECサイト「しまのみ」と連動しています。離島のお酒を「知ってから飲む」体験を軸に、「メタバースでの学び」と「リアル会場での実飲」を連動させます。1月末からは、沖縄および東京にて希少な離島のお酒を実際に味わえる「しまのみ横丁 ～九州・沖縄の島酒まつり～」を順次開催し、デジタルとリアルの両面から離島の魅力を発信します。

ECサイト「しまのみ」URL：https://shimanomi.com/

「メタパ」ストアリストURL：https://metapa.app/lp/store/sightseeing.html

■しまのみとは？

「しまのみ」は、2020年に立ち上がったECサイトで、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県にある離島のお酒や特産品を中心に販売しています。商品の販売に留まらず、島々の魅力や背景にある物語をオリジナルの映像で発信することで、地域の観光プロモーションや地域課題の解決に貢献することを目指しています。

希少な離島の酒を味わい尽くすイベント「しまのみ横丁」

「しまのみ Metapa店」イメージ

メタバースでの学びを実際の「美味しさ」に繋げるため、以下の3会場で一般消費者向けイベントを開催します。昨年度も好評を博した、複数の店舗とコラボして島酒を楽しむイベントです。

【開催スケジュール】

沖縄会場１.: 国際通り屋台村（沖縄県那覇市牧志３丁目１１－１７）

開催日程: 2026年1月30日（金）～2月11日（水・祝）

実施時間: 12:00～24:00 （※営業時間は各店舗により異なります）

沖縄会場２.: 牧志下町屋台村-クヮラクヮラ（沖縄県那覇市牧志３丁目２－４８ 4）

開催日程: 2026年1月30日（金）～2月11日（水・祝）

実施時間: 12:00～24:00 （※営業時間は各店舗により異なります）

東京会場: 日ゞ小路（東京都千代田区内幸町２丁目２－３ 日比谷国際ビルヂング B2F ヒビコクチカシタ内）

開催日程: 2026年2月16日（月）～2月27日（金）

実施時間: 11:30～14:00、17:00～23:00 （※営業時間は各店舗により異なります）

会場では以下のキャンペーンを用意しています。

しまのみ横丁 ～九州・沖縄の島酒まつり～

・ 豪華景品が当たる抽選会： 会場で対象商品をご注文で、離島のお酒のミニボトルや「しまのみ」オリジナルグッズが当たる抽選会に参加いただけます。

・ メタバース連動「Wチャンス」： メタバース空間「しまのみ Metapa店」を訪問したスクリーンショットを会場で提示いただくと、さらにもう一度抽選に挑戦できる「Wチャンス」を実施します。

メタバースが離島の“学びの場”に。3D実写蔵見学など新機能を3月まで順次公開！

しまのみ横丁 ～九州・沖縄の島酒まつり～ 抽選会内容

今回のリニューアルにより、「しまのみ Metapa店」は単なるお酒の販売場から、離島の空気感までを届ける「デジタル上の旅の拠点」へと進化します。

・ 「島酒の物語を紐解く学習エリア」の新設

お酒の基本知識から、原材料や製法、島ごとの風土・気候、蔵元の想いといった詳しい情報までを、メタバース上で立体的に学べるコンテンツを展開します。※コンテンツ内容は一例です

来場者は、空間を巡りながら島酒の背景や魅力に触れ、「知ってから味わう」体験を通じて、島酒への理解と関心を深めることができます。

・ 「実写3D蔵見学」による圧倒的な現地感（※対象蔵元にて順次公開）

最新技術「デジタルツイン・ワールドトリップ(R)」を導入し、現実の酒蔵をそのままメタバース化しました。選定された一部の蔵元を対象に、ユーザーはアバターを通じて「蔵の中を自由に歩き回る」という、実写ならではの没入体験が可能になります。ガイドによる解説や質疑応答を通じ、職人の情熱を“リアルな感覚”で体感いただけます。

・ 出会いが広がる「蔵元の追加」

参画する蔵元・銘柄は今後も順次拡充し、来場者が空間を巡りながら、より多くの離島の島酒と出会える体験を提供します。まるで島々を旅するように酒蔵やお酒の世界に触れ、空間内で気に入った銘柄は、そのままECサイト「しまのみ」に遷移し、購入できる導線を強化します。