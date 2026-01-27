[マリメッコ]人気のUnikkoニットバッグが再登場。一般販売に先駆け、1月23日(金)より公式オンラインストアにて先行予約スタート。ホームコレクションも新たに定番アイテムに追加。
株式会社ルックホールディングス
Unikko ミニトート \29,700
Unikko ミニショルダーバッグ \30,800
Unikko ショルダーバッグ \33,000
Unikko ラージバッグ \48,400
Unikko エスプレッソカップ＆プレート \6,270
Unikko エスプレッソカップ＆プレート \6,270
Unikko 20cm プレート \4,950
Unikko 7dl ティーポット \19,800
Unikko 2dl コーヒーカップ \3,850
Unikko 5dl ボウル \5,280
Pieni Unikko エプロン \10,450
Pieni Unikko ミトン \5,390
2026年2月6日(金)
株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、バッグシリーズの中でも高い人気を誇るウニッコ(Unikko)のニットバッグのブラックが、今春再登場。 2月6日(金)の一般販売に先駆け、1月23日(金)より、マリメッコ日本公式オンラインストアにて先行予約をスタート。
Unikko ミニトート \29,700
Unikko ミニショルダーバッグ \30,800
Unikko ショルダーバッグ \33,000
Unikko ラージバッグ \48,400
公式オンラインストア 先行予約開始日
2026年1月23日(金)AM10:00
https://www.marimekko.jp/news/detail?name=5966
一般販売開始日
2026年2月6日(金)
＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。
また、ウニッコのホームコレクションの一部が定番アイテムとして加わり、新たなラインナップも定番として追加されます。全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて2月6日(金)より順次販売開始。
Unikko エスプレッソカップ＆プレート \6,270
Unikko エスプレッソカップ＆プレート \6,270
Unikko 20cm プレート \4,950
Unikko 7dl ティーポット \19,800
Unikko 2dl コーヒーカップ \3,850
Unikko 5dl ボウル \5,280
Pieni Unikko エプロン \10,450
Pieni Unikko ミトン \5,390
販売開始日
2026年2月6日(金)
＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。
About Marimekko
1951年より続く、プリント作りのアート
マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。