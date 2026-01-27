[マリメッコ]人気のUnikkoニットバッグが再登場。一般販売に先駆け、1月23日(金)より公式オンラインストアにて先行予約スタート。ホームコレクションも新たに定番アイテムに追加。

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、バッグシリーズの中でも高い人気を誇るウニッコ(Unikko)のニットバッグのブラックが、今春再登場。 2月6日(金)の一般販売に先駆け、1月23日(金)より、マリメッコ日本公式オンラインストアにて先行予約をスタート。



Unikko ミニトート \29,700

Unikko ミニショルダーバッグ \30,800


Unikko ショルダーバッグ \33,000

Unikko ラージバッグ \48,400



公式オンラインストア 先行予約開始日


2026年1月23日(金)AM10:00


https://www.marimekko.jp/news/detail?name=5966



一般販売開始日


2026年2月6日(金)


＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。





また、ウニッコのホームコレクションの一部が定番アイテムとして加わり、新たなラインナップも定番として追加されます。全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて2月6日(金)より順次販売開始。





Unikko エスプレッソカップ＆プレート \6,270

Unikko 20cm プレート \4,950

Unikko 7dl ティーポット \19,800


Unikko 2dl コーヒーカップ \3,850

Unikko 5dl ボウル \5,280


Pieni Unikko エプロン \10,450

Pieni Unikko ミトン \5,390



販売開始日


2026年2月6日(金)
＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。




About Marimekko


1951年より続く、プリント作りのアート


マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。