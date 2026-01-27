メールマーケティングのプロが伴走。「楽楽メールマーケティング」が戦略立案から改善まで丸ごと担う「プレミアムサポート」をリリース

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則）が提供するメールマーケティングサービス「楽楽メールマーケティング」（旧名称：配配メール）は、メール配信の戦略立案から原稿作成、効果測定までを一貫して支援する「プレミアムサポート」オプションをリリースいたしました。

これにより、現場が抱える「リソース・ノウハウ不足」を解消し、成果創出に向けた運用サイクルの構築を支援します。

サービス提供の狙い：現場の「リソース不足」と「ノウハウ不足」を解消

テレアポや訪問営業など従来の営業手法だけでは成果が獲得しづらくなる中で、新たな手法としてメールマーケティングは多くの企業に導入され、一般的な営業・マーケティング手法として定着してきています。

しかし、いざメールマーケティングを実践するとなると、現場では以下のような課題に直面するケースがあります。

- 「配信作業に追われ、戦略的な企画を立てる時間がない」- 「どのような内容を送れば効果が出るのか、正解がわからない」- 「社内にメールマーケティングの専門知識を持つ人材がいない」

こうした課題に対して「楽楽メールマーケティング」では、累計10,000社超の支援実績で得たノウハウをもとに、メールマーケティングを一貫して支援する「プレミアムサポート」をオプションとして提供し、確実に成果を出す運用サイクルの構築を支援します。

「プレミアムサポート」2つの特徴

1.戦略立案から配信まで「丸ごと」プロに任せられる安心感

お客様のサービス概要や目的に合わせ、配信ターゲットの選定からスケジュール立案、メール原稿の作成まで行います。お客様は内容を確認し、配信の承認操作をするだけで配信が完了します。これにより、コア業務に専念することが可能です。

2.データに基づく「振り返り」と「改善提案」

単なる配信代行にとどまらず、配信結果をもとにした定期的な面談を実施します。プロの視点で「次回に向けた改善策」をご提案し、成果創出に向けた着実なPDCAサイクルを回します。

このような企業におすすめ

- 配信経験がなく、何から手をつければよいか迷っている- 営業活動の一環としてメールを活用したいが、リソースやノウハウが不足している- 専門のマーケティング担当者が不在、または少数の組織

費用対効果の高いメールマーケティングサービスNo.1！※「楽楽メールマーケティング」

「楽楽メールマーケティング」は、累計10,000社以上の導入実績から得た実践的ノウハウをもとに、必要な機能をすべて搭載したメールマーケティングサービスです。

マーケティングの専門知識がなくても、直感的な操作でセグメント配信やステップメールなどの高度な機能を誰でも簡単に使いこなせます。さらに、配信案の提案や添削といった成果を出すための“運用”を共に構築する継続的なサポートで、費用対効果に優れた効果的なメールマーケティングを支援します。

「楽楽メールマーケティング」製品サイト：https://www.hai2mail.jp/rakurakumailmarketing/

※株式会社ショッパーズアイ調べ（2021年4月20時点）メール配信システム利用者（274名）が選ぶ「費用対効果が高い」メールマーケティングサービスNo.1を獲得。調査日時：2021年4月16日～20日。調査概要：「メールマーケティングサービス」10社を対象にしたサイト比較イメージ調査。

会社概要

会社名 株式会社ラクス

本社所在地 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者 代表取締役 中村崇則

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万8千円

事業内容 クラウドサービス事業

Webサイト https://www.rakus.co.jp/

本件に関する問い合わせ先

株式会社ラクス ラクスクラウド事業本部 マーケティング統括部

担当者：山盛

e-mail：it-mkt@rakus.co.jp