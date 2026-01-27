【ステーキのあさくま】21年ぶりに帰ってくる！愛知発・創業77年のローカルチェーンが大阪市内初出店！大阪・西梅田に初の都市型新店舗2/20(金)オープン

株式会社テンポスホールディングス

【本リリースのポイント】

創業77年、愛知発のステーキレストラン。大阪市内に初出店

都市型立地に対応した〈ビジネスランチ特化型〉あさくまの新モデル店舗

平日ランチ需要に応える「クイック提供」新メニューを西梅田店限定で展開

株式会社あさくま（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：廣田陽一）は、大阪・西梅田ハービスプラザに「ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店」を、2026年2月20日（金）にグランドオープンいたします。大阪市内初出店、大阪府内での出店は21年ぶりとなります。

■株式会社あさくまとは

あさくま西梅田ハービスプラザ店 外観イメージ

1948年創業の株式会社あさくまは、全国に68店舗のステーキレストランを展開。

名物ステーキやハンバーグ、全45品のサラダバーに加え、体験型の店舗演出やお客様参加型企画も好評を博しています。私たちは“食”を通じて、日常に「よろこび」を提供し続けています。

今回オープンする西梅田店は、サラダバー45品目のラインナップや積極的なフェアメニュー開催など、従来のあさくまの取り組みに加え、都心型立地の特性を活かした新たな挑戦を行う店舗です。

ビジネスパーソンのランチ需要に応える独自メニュー開発や、あさくまの料理に合わせた厳選ワインリストの導入など、従来店舗とは一線を画す試みを展開いたします。

■「ステーキのあさくま」業績好調の理由

コロナ禍では、非接触の観点からサラダバーが敬遠され、売上高が大幅に減少しました。

しかしそのような状況下においても、「コスト（費用）をかけてでも、お客様に喜んでもらう」を合言葉に、サラダバーの拡充やステーキのフェアメニューの積極的な開催、ランチメニューの強化、従業員教育に注力してまいりました。

その結果、コロナ禍を乗り越えた後も多くのお客様にご支持をいただき、客数・売上ともに回復。

現在では2025年12月末時点で、37カ月連続で前年を上回る売上を達成するなど、好調な成長を続けています。

■都市型立地に対応した“進化型あさくま”

― ビジネスランチ需要を捉える新たな店舗モデル

西梅田ハービスプラザという商業施設内・都心立地の特性を踏まえ、本店舗では平日ランチタイム（11:00～15:00）の需要構造に着目しました。

特に、12:00～13:00の1時間に集中するビジネス客の利用を想定し、「時間」と「美味しさ」の両立をテーマに、店舗設計およびメニュー開発を行っています。

■ビジネスランチに特化した“クイック提供”メニュー

― 都心で働く人々の「時間」と「美味しさ」への答え

「美味しいステーキを食べたいが、会議までの時間が限られている」

「待ち時間が長いと分かった瞬間、諦めて別の店へ行ってしまう」

「13時には確実にオフィスに戻りたい。でも、昼食は手抜きしたくない」

「ファストフードでは物足りない。でも高級店でゆっくりする時間もない」

こうしたビジネスパーソンの声に向き合い、従来のあさくまのオペレーション（提供時間10～15分）では取りこぼしていた需要に対応するため、西梅田店限定で「クイック提供」と「あさくまの美味しさ」を両立させた新たなビジネスランチメニューを開発しました。

平日ランチ利用の90%以上を占めるビジネス客を想定し、都心で働く人々が“限られた時間でも満足できるランチ体験”を提供します。

■ステーキを愉しむための〈西梅田店限定〉厳選ワインリスト

― あさくまの料理哲学を体現する全19種のラインナップ

「ステーキに合うワインとは何か？」

この問いに真摯に向き合い、西梅田ハービスプラザ店では、あさくまの料理哲学を体現する厳選ワインリストを独自に開発しました。

ラインナップは、スパークリングワイン3種、白ワイン7種、赤ワイン9種の全19種類。

単なる品揃えの充実ではなく、ステーキやハンバーグの脂、旨味、ソースの個性に寄り添い、料理とワインがお互いを高め合うペアリングを追求しています。

また、驚くほどリーズナブルな価格帯を実現している点も特徴です。

■店舗概要

店舗名：ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店

オープン日：2026年2月20日（金）

所在地：大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ハービスPLAZA B2F

席数：22卓 84席 坪数：75.66坪

営業時間：11:00～22:00（L.O. 21:30）

公式サイト：https://www.asakuma.co.jp/

