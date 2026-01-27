“ばかうけ”の栗山米菓、農林水産省サイトに「賞味期限の年月表示」取り組みが優良事例として掲載

株式会社栗山米菓

“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、このたび、当社が取り組んできた賞味期限表示の「年月表示」への変更が、農林水産省公式サイトにおいて食品ロス削減に資する優良事例として掲載されたことをお知らせいたします。

当社は持続可能な食品流通と社会課題解決に取り組んでおり、本取組は食品を扱う企業として食品ロス削減を社会的責任と捉え、「物流2024年問題」への対応として進めてきた物流施策の一環です。賞味期限表示の見直しを通じて、現場の慣習や非効率を見直し、物流現場の負担軽減と食品ロス削減の両立を目指してきました。

*参考プレスリリース：“ばかうけ”の栗山米菓、物流改革の成果を発表 パレット化60％達成、荷待ち荷役時間を3分の1に短縮し「平均1時間」へ（2025年7月28日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000063435.html

■農林水産省サイト掲載について

今回、農林水産省が運営する「食品ロス削減」関連ページにおいて、賞味期限の年月表示への変更を通じた物流・流通段階での効率化が評価され、栗山米菓の取り組みが紹介されました。

▼農林水産省 掲載ページ

URL：商慣習検討：農林水産省(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_3.html)

▼公開された栗山米菓の事例

食品ロス削減に関する取組事例の公表（令和7年度）

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/161227_3-45.pdf

■取り組みの背景

食品・菓子業界では、従来「賞味期限：年月日表示」が一般的である一方、流通・小売の現場では日付単位での管理やピッキング作業が大きな負担となってきました。

また、物流2024年問題により、ドライバー不足や荷待ち時間の長期化が深刻化するなかで、物流の生産性向上と食品ロス削減を同時に実現する施策が求められていました。

■栗山米菓の取り組み内容

当社では、現場主導での物流改革の一環として、以下の施策を段階的に実施してきました。

●賞味期限表示を「年月日」から「年月」へ変更

●品質保証体制の見直しと賞味期間維持に向けた社内改善

●パレット化推進や出荷オペレーションの効率化と連動した運用設計

その結果、2025年6月時点で総出荷量の51％の商品において年月表示を導入し、ピッキング作業の軽減、在庫管理の簡素化、物流現場の負担削減につながっています。これらの点が、食品ロス削減に寄与する取り組みとして評価され、今回の掲載に至りました。

■今後の展望

栗山米菓では今後も、

●賞味期限年月表示の対象商品のさらなる拡大

●物流効率化施策との一体的な推進

●流通・小売、地域企業との連携強化

を通じて、持続可能な食品流通と社会課題解決に貢献する企業活動を進めてまいります。

■会社概要

社名 株式会社栗山米菓

本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地

代表者 代表取締役社長 栗山 大河

設立 1949年2月5日

社員数 約750名（男性52%、女性48%）

資本金 8,677万円

事業内容 米菓の製造・販売

主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など

■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは

「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。

■事業内容

「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。

“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。

■その他会社データ(2024年度)

売上 268億円

平均年齢 37歳

平均勤続年数 約15年

育児休業取得率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

育休取得後復帰率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/

■代表取締役社長プロフィール

栗山 大河（くりやま たいが）

生年月日：1994年4月30日（31歳）

成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。

＜公式サイト＞

トップページ https://www.befco.jp/

Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp/

リクルートサイト https://recruit.befco.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d63435-118-10207caf8499ba347803a26392a9f37b.pdf