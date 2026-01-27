アイスマイリー、2/25（水）から3日間「Japan DX Week【名古屋】 / AI・業務自動化 展」にブース出展

株式会社アイスマイリー

AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年2月25日（水）～2月27日（金）に ポートメッセなごやにて開催のJapan DX Week【名古屋】 / AI・業務自動化 展にブースを出展します。

会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！

詳細・無料お申込みはこちら :https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp.html

AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。

AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

出展予定内容

・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介

・AI導入・DX推進に関する相談

・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内

・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案

RAGソリューションカオスマップを無償提供

RAGソリューションカオスマップ(https://aismiley.co.jp/ai_news/rag-solution-ai-chaosmap/)は、企業の導入検討をサポートするために、用途別に国内のRAGソリューションを整理・掲載したものです。

2025年時点で国内で利用可能な最新のRAGソリューションを整理し、自社の課題に合わせて最適なソリューションが見つけやすいよう、「RAG開発・構築支援」「データ構造化・精度向上」「データ販売」「生成AIプラットフォーム」「対話型AI・ナレッジマネジメント（社内向け）」「対話型AI・顧客対応（社外向け）」の6カテゴリに分類、整理いたしました。

カオスマップに載っているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIエージェントサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内いたします。

その他、「AIエージェント」や「予測AI」「チャットボット」「バックオフィス向け」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「AI・業務自動化 展：6-58」へお立ち寄りください。

展示会概要

Japan DX Week【名古屋】は、中部地方最大級のDX総合展です。「AI・業務自動化 展」「社内業務DX EXPO」「データドリブン経営 EXPO」「現場DX EXPO」「営業DX EXPO」「デジタルマーケティング EXPO」の6つの展示会で構成されています。

AIやデータを活用したビジネスの活発化、リモートワークの普及による働き方改革、製造現場の効率化など、DXは多岐にわたる分野で社会の課題解決に寄与しています。

なかでも、「AI・業務自動化 展」は、今まで人が行っていた業務を、主にAIを活用して「自動化」するソフトウェアや関連サービスが出展する展示会です。業務の効率化、コスト削減、品質向上を目指す企業にとって、最新の技術やサービスの情報を得る絶好の機会となります。

・名称：Japan DX Week【名古屋】（AI・業務自動化 展）

・会期：2026年2月25日（水）～2月27日（金） 各日10:00 - 17:00

・会場：ポートメッセなごや 第1展示館

・主催：RX Japan株式会社

・公式サイト：https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html#/

・AIポータルメディア「AIsmiley」小間番号：「6-58」

入場方法

入場方法下記「詳細、無料お申し込みはこちら」より、来場者登録いただけましたら、ご登録完了後展示会場への入場用バッジが発行されます。手順に従ってご登録をお願いいたします。

AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

詳細、無料お申し込みはこちら :https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html#/

AIsmileyは企業のAI導入を加速させるAIポータルメディアです。

Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。

URL：https://aismiley.co.jp/

・AIとは？(https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/)

・AIエージェントとは？(https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/)

・RAG（検索拡張生成）とは？(https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-rag/)

アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F

設立年月日：2018年3月9日

代表者：代表取締役 板羽 晃司

資本金：14,990千円

URL：https://aismiley.co.jp/company/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー

担当：AIsmiley編集部

TEL：03-6452-4750

Email：media@aismiley.co.jp