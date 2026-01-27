好評につき販売店舗拡大！『MOFF Cat Collection Card』1月31日（土）より新たに7店舗で展開
株式会社MOFF
「どうぶつと人間が笑顔で幸せに暮らせる社会の実現」を目指し、全国でアニマルカフェ、猫カフェをはじめ、大型動物施設(水族館や動物施設)を運営する「株式会社MOFF（本社：茨城県石岡市、代表取締役：矢口 宗平、以下 MOFF）は、猫たちとの出会いを店舗の外でも楽しめる体験として形にしたコレクションカード『MOFF Cat Collection Card（モフキャットコレクションカード）』について、2026年1月31日(土)より販売店舗を拡大いたします。
本商品は、2025年11月よりCat Cafe MOFF グランベリーパーク店にて先行販売を開始しました。販売開始直後から、「デザインの完成度が高い」「思わず集めたくなる」「推しネコをより身近に感じられる」といった声が多数寄せられ、SNSや店頭でも大きな反響をいただいています。こうした反応を受け、このたび新たに7店舗での展開が決定しました。
■ 商品の特徴
・クリア素材を使用した、上品で完成度の高いカードデザイン
お店に在籍する猫の名前・猫種・誕生日などの個体情報を美しく配置。
一頭一頭の個性が伝わるよう、情報設計にもこだわりました。
・実際の猫の肉球から型を取った「肉球サイン」入りレアカード
猫たち本人の肉球をそのままデザインに落とし込んだ、特別感のある仕様です。
・ごく限られた確率で出会える、シークレットカードも封入！
出会えた方だけが楽しめる、ささやかな特別感をお届けします。
⚫︎会社概要
商号 ：株式会社MOFF
代表者 ： 代表取締役 矢口 宗平
所在地 ： 〒315-0005 茨城県石岡市鹿の子2-3-22
設立 ： 2014年1月
事業内容 ：屋内動物園・アニマルカフェの運営、動物プロダクション等
URL ： https://company.moff-moff.jp/