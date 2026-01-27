石川企画合同会社、我慢しない電気代削減をテーマにした「電気代削減診断」LPを公開。生活リズムから削減の可能性と設備の向き・不向きを1分で整理

石川企画合同会社

業界歴14年、8,000件の太陽光・蓄電池の設置を手掛ける石川企画合同会社(本社：茨城県常総市、代表：石川 聡)は、家庭ごとの生活リズムや電気使用傾向をもとに、我慢を伴わない電気代削減の可能性を整理・把握できるWebコンテンツ「電気代削減診断」のランディングページ(LP)を公開しました。本LPでは、太陽光発電や蓄電池の導入が本当に適しているかどうかも含め、各家庭の条件に応じた選択肢を分かりやすく整理しています。

電気代削除診断LPはこちら :https://www.ishikawakikaku.com/sakugen/

■電気代高騰の背景と「正解が分からない」家庭の増加

近年、電気料金の上昇が続く中で、多くの家庭が節電の必要性を感じながらも、「何をすれば下がるのか分からない」「すでに我慢の節電は限界」といった悩みを抱えています。

石川企画合同会社では、こうした声に着目し、「電気代が高い原因は使いすぎではなく、電気を買う時間帯や生活リズムにあるケースが多い」という視点から、本コンテンツを企画しました。

■1分で整理できる「電気代削減診断」の内容

今回公開したLPでは、簡単な質問に答えることで、以下のようなポイントを確認できます。

- 現在の電気の使い方の傾向- 我慢せずに電気代を下げられる余地があるか- 太陽光発電・蓄電池が生活スタイルに向いているか- 電気代削減の可能性- 居住地域で利用できる補助金の可能性

情報収集を目的とした利用も想定しており、無理な営業を前提としない設計としています。

■太陽光・蓄電池は「全ての家庭に必要」ではない

LP内では、太陽光発電や蓄電池についても一律に推奨するのではなく、

- 昼間ほとんど在宅しない家庭- もともとの電気使用量が少ない家庭- 夜間の電気使用が少ない生活リズムの家庭

など、メリットが限定的になるケースにも触れています。家庭ごとの条件を整理したうえで、「合う・合わない」を見極めることの重要性を伝えています。

■電気代削減は「まず整理すること」から

電気代が下げられるかどうかは、家庭ごとに条件が異なります。本LPでは、設備導入を前提とするのではなく、まず現状を整理し、自分の家庭に合った電気代対策を考えるための入り口として活用できます。

■石川企画合同会社 会社概要

石川企画合同会社は、太陽光発電・家庭用蓄電池・EV 充電設備の販売・設計・施工・保守ま

でを一貫対応するエネルギー設備の専門会社です。2011 年の創業以来、地域密着での実績を積

み重ね、累計8,000件以上の導入をサポート。個人住宅から法人施設、災害対策設備まで、安

心できるエネルギー環境の整備を幅広く支援しています。また、現地調査・補助金対応・長期

サポートといった導入後の安心までを見据えた提案力に定評があり、「設備を売るのではなく、

暮らしを支えるパートナーであること」を企業姿勢としています。

【会社概要】

法人名：石川企画合同会社

代表者：石川 聡

所在地：茨城県常総市内守谷町 2719-1

設立：2014 年 11 月（創業：2011 年 5 月）

事業内容：太陽光発電、蓄電池、EV 充電設備の販売・施工・アフター保守

公式 HP：https://www.ishikawakikaku.com/

累計実績：施工件数 8,000 件超（2025 年 8 月現在）

建設業許可番号：茨城県知事許可(般-03)第 37444 号／電気工事業登録 第 20210005 号