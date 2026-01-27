AIチャットボット「Aiボタン」正式サービス開始のお知らせ
株式会社ネットフラワーズ
株式会社ネットフラワーズ（本社：静岡県御前崎市、代表取締役：廣川靖晃）は、AIチャットボット「Aiボタン」の正式サービスを開始いたしましたことをお知らせいたします。従来のチャットボットのような“待ちの対応”ではなく、訪問者が閲覧しているページや滞在時間・スクロール状況などの行動をもとに、必要な情報を最適なタイミングでAIが積極的に話しかけます。
■ 主な特徴
1. 簡単設置
タグ1行をコピペするだけで、すぐにAIチャットボットが動き始めます。
WEBサイトの内容をAIが自動学習。プログラミング知識は一切不要です。
2. 先回り案内
料金ページを見ている人、FAQを読んでいる人など、訪問者の行動に合わせて最適なメッセージで自動的に話しかけます。あなたのWE Bサイトの優秀な営業マンになります。
3. 24時間対応
AIが24時間365日、問い合わせに対応。カスタマーサポートの負担を大幅に軽減します。
4. 豊富なカスタマイズ
ボットの名前、アイコン、配色など、サイトに合わせて自由にカスタマイズできます。
■ 料金プラン
フリープラン：月額0円
ライトプラン：月額3,300円（税込）～
フリープランはクレジットカード不要でお試しいただけます。
有料プランはクレジットカードが必要ですが、30日間の無料トライアルをご用意しております。
■ 開発の背景
「お客様の疑問に、もっと早く答えたい」
多くのWebサイト運営者が抱えるこの課題に対し、私たちは「訪問者の行動を理解し、必要な人にだけ、必要なタイミングで情報を届ける」というアプローチで解決を図りました。
AIの力で、すべてのWebサイトに寄り添うアシスタントを。Aiボタンは、そんな想いから生まれたサービスです。
■ 今後の展望
今後は、より高度な行動分析機能、多言語対応、外部サービスとの連携機能など、機能拡充を予定しております。お客様のフィードバックを大切にしながら、より良いサービスへと進化させてまいります。
■ 会社概要
会社名：株式会社ネットフラワーズ
代表者：代表取締役 廣川靖晃
所在地：静岡県御前崎市御前崎60-1
事業内容：AIチャットボット「Aiボタン」の開発・運営、Webシステム開発、ITコンサルティング
URL：https://www.netflowers.co.jp
■ 本件に関するお問い合わせ
株式会社ネットフラワーズ
お問い合わせフォーム：https://aibutton.jp/contact
メール：info@aibutton.jp
電話：052-846-2077
