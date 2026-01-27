国産ギターを支えてきた“塗装の三泰”、初の自社ギターブランドへ。

株式会社三泰

塗装技術において国内外のギターブランドから厚い信頼を得てきた、エレキギター塗装の株式会社三泰（本社：長野県塩尻市、代表取締役：古畑裕也）は、自社として初となるオリジナルギターブランド 「SANTAI GUITAR（サンタイ・ギター）」 を立ち上げます。

1920年の創業以来、100年以上にわたり数多くの国産エレキギターの塗装を担ってきた同社が、満を持して“自らの音”を届ける第一歩として発表するのが、新シリーズ 「Transla（トランスラ） Series」 です。





ブランドメッセージ「Tone Dialogue（トーン・ダイアローグ）」

SANTAI GUITARのブランドメッセージは『Tone Dialogue（トーン・ダイアローグ）』。

“音との対話”をテーマに掲げ、技術と感性が交わる場所から、

プレイヤーと音の関係をもう一度見つめ直す――。

それは、音とプレイヤーの個性をつなぎ合わせる重要な役割を

持つ塗装表現を長年行ってきた三泰だから生まれた、思想です。

Tone Dialogueは、音と人の関係を「対話」として捉える思想であり、SANTAI GUITARが展開する

すべての製品・活動の根幹をなす哲学です。



新シリーズ「Transla」について ― 音を翻訳する、新たな国産ギターのかたち ―

その哲学を最初に具現化したのが、新シリーズ『Transla（トランスラ）』です。

“Transla” は “Translate（翻訳する）”からの派生語であり、

プレイヤーの感情を音に翻訳することをテーマとしています。

塗装が“音を語り”、音が“心を映す”。

ギターを“翻訳装置”として再定義する、まったく新しい国産ギターの形です。

SANTAI GUITAR ロゴTransla Series

《Transla Series》製品ラインアップ

4機種からなるTransla SeriesはSANTAI GUITARのECサイトでの購入が可能。

各機種のネーミングは、ミュージシャン同士が対話する際に

共通言語としてよく用いられる、機材や音のニュアンスを表現する「擬音」から着想を得て、機種ごとのイメージを表現する独自の擬音語で構成。

完全受注生産となり、納期は6ヶ月前後となる。

【発売情報】

販売開始日： 2026年1月28日（水）

Koon（コーン）

\363,000（税込）

※完全受注生産



◯機種の特徴

Koonは、Translaシリーズの中で最もミニマルな構成を持つ1ピックアップモデル。

P-90を1基搭載し、極薄塗装によって木材本来の反応と立ち上がりを最大限に引き出しています。

余分な要素を排し、プレイヤーのタッチやニュアンスをそのまま音に反映する設計です。



主な仕様

ボディ：Basswood 2P

ネック：Maple / Rosewood、Uシェイプ

PU：Curtis Novak P-90 Metal Soapbar（直付け）

ブリッジ：Vintage Style Short Bridge (TL Type)

指板R：9.5インチ

1Vol / 1Tone のシンプル回路

【発売情報】

販売開始日：2026年1月28日（水）

Zoon（ズーン）

\462,000（税込）

※完全受注生産



◯機種の特徴

Zoonは、リアポジションにハムバッカーを1基搭載したハイパワー仕様モデル。

Mahoganyボディによる豊かなローエンドと、Ebony指板による明瞭なアタックが特徴です。

コントロールノブのプッシュ/プルでアクティブとパッシブの切り替えが可能でシンプルかつ力強いサウンド設計となっています。

◯主な仕様

ボディ：マホガニー 2P

ネック：Maple / Ebony

PU：Fishman Fluence Modern Ceramic

ブリッジ：GOTOH GTC-101 ブラック

指板R：12インチ

1Vol（アクティブ切り替え用Push/Pull）

サテンブラック塗装

【発売情報】

販売開始日：2026年1月28日（水）



Toon（トーン）

\484,000（税込）

※完全受注生産



◯機種の特徴

Toonは、Translaシリーズのフラッグシップモデルとなる2ハムバッカー仕様モデル。

BasswoodボディとMapleネックの組み合わせにより、音域バランスとレスポンスの良さを両立しています。クリーンからドライブサウンドまで幅広く対応し、ジャンルを問わず使用できるスタンダードモデルです。



◯主な仕様

ボディ：Basswood 2P

ネック：Maple / Rosewood

PU：Seymour Duncan APH-2 / SH-16

ブリッジ：GOTOH GTC-101

指板R：9.5インチ

3Way レバー / 1Vol / 1Tone

ナチュラルバインディング風フィニッシュ

【発売情報】

販売開始日：2026年1月28日（水）



Poon（ポーン）

\385,000（税込）

※完全受注生産



◯機種の特徴

Poonは、TranslaシリーズのフラッグシップモデルであるToonをベースに単色フィニッシュを採用したバリエーションモデル。

シリーズの中では最もポップな立ち位置ながら、極薄塗装による軽快なレスポンスと高い実用性を備えています。視覚的な個性と演奏性能を両立したモデルです。

◯主な仕様

ボディ：Basswood 2P

ネック：Maple / Rosewood

PU：Seymour Duncan Phat Cat(TM) ×2

ブリッジ：GOTOH GTC-101

指板R：9.5インチ

STタイプノブ

単色の特別カラーフィニッシュ

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176187/table/3_1_566b4b6af7e153ce197977c2e55d223b.jpg?v=202601270121 ]

【会社概要】

株式会社三泰 所在地：〒399-0702 長野県塩尻市広丘野村1880-2

代表者：代表取締役 古畑裕也

ブランド名：SANTAI GUITAR（サンタイ・ギター）

URL：https://www.santai.jp



SANTAI GUITAR

URL：https://www.santai.jp/santai_guitar/

お問い合わせ：info@santai-guitar.jp