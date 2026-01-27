【サッカー漫画『MAGiCO』】雑誌休刊で未完となったワールドユース編を11年の時を越え完結へ。2026年W杯開催中に「一冊で読み切る」制作プロジェクト始動
MAGiCO ROAD TO 2026サッカーW杯～未完回収プロジェクト～
株式会社PiCSTORY（所在地：宮城県仙台市青葉区）は、雑誌休刊により未完となったサッカー漫画『MAGiCO』ワールドユース編を2026年サッカーW杯開催中に“一冊で読み切れる形”で完成させる制作プロジェクトで、本日クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて公開されます。
本プロジェクトは、
連載再開や続編制作を目的としたものではありません。
未完となった物語に、作者自身の手で“区切り”をつけることを目的とした、期限付き・一冊完結の制作企画です。
（※著者 佐久間力は株式会社PiCSTORYに所属する漫画家です）
サッカー漫画『MAGiCO』ワールドユース編
「応援」ではなく、「W杯中に読む体験」を届ける
本プロジェクトの特徴は、
いわゆる“応援型クラウドファンディング”ではない点にあります。
目指しているのは、
2026年サッカーW杯開催中という“時間価値”の中で、
物語を読み切る体験そのものを届けること。
完成した新刊は約180ページ。
ワールドユース編の一区切りを描き切り、
本プロジェクトは完成・発送をもって終了します。
サッカー漫画『MAGiCO』ワールドユース編
「進化」というサプライズ
編集者を通さず、作者本人がすべてに責任を持つ制作体制
今回は編集者を介さず、
作者本人が制作・完成・発送までのすべてに責任を持つ体制で進行します。
過去に本作を担当した元編集者からは、
作品へのコメントが寄せられており、
プロジェクトページ内で「制作体制・信頼性」の一要素として掲載されています。
未完作品が増え続ける時代に、 「描き切る」ことを選ぶという選択
近年、雑誌休刊や連載終了により、
物語が完結しないまま残される作品は少なくありません。
本プロジェクトは、そうした状況の中で、
「未完を延命しない」「続ける前に、終わらせる」
という選択肢を提示する試みでもあります。
クラウドファンディングスタート
プロジェクト概要
タイトル：
ROAD TO 2026 サッカーW杯
～MAGiCO ワールドユース編 未完回収プロジェクト～
実施形式：クラウドファンディング（All or Nothing方式）
プラットフォーム：CAMPFIRE
公開日時：本日 1月27日（火）20:05
制作物：新刊1冊（約180ページ）
完成予定：2026年6月末
発送予定：2026年W杯開催中
作者コメント
未完だった物語を、
もう一度“連載”として続けたいわけではありません。
あのとき描けなかった区切りを、
今の自分の手で描き切り、
読み切れる形で届けたい。
それだけを目的に、このプロジェクトを立ち上げました。
2026年W杯という特別な時間の中で、
物語を最後まで読んでもらえたら嬉しいです。
-- 佐久間力
プロジェクトページ（本日20:05公開）
【https://camp-fire.jp/projects/919958/view】
