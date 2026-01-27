【サッカー漫画『MAGiCO』】雑誌休刊で未完となったワールドユース編を11年の時を越え完結へ。2026年W杯開催中に「一冊で読み切る」制作プロジェクト始動

株式会社PiCSTORYMAGiCO ROAD TO 2026サッカーW杯～未完回収プロジェクト～

株式会社PiCSTORY（所在地：宮城県仙台市青葉区）は、雑誌休刊により未完となったサッカー漫画『MAGiCO』ワールドユース編を2026年サッカーW杯開催中に“一冊で読み切れる形”で完成させる制作プロジェクトで、本日クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて公開されます。

本プロジェクトは、

連載再開や続編制作を目的としたものではありません。

未完となった物語に、作者自身の手で“区切り”をつけることを目的とした、期限付き・一冊完結の制作企画です。

（※著者 佐久間力は株式会社PiCSTORYに所属する漫画家です）

「応援」ではなく、「W杯中に読む体験」を届ける

サッカー漫画『MAGiCO』ワールドユース編

本プロジェクトの特徴は、

いわゆる“応援型クラウドファンディング”ではない点にあります。

目指しているのは、

2026年サッカーW杯開催中という“時間価値”の中で、

物語を読み切る体験そのものを届けること。

完成した新刊は約180ページ。

ワールドユース編の一区切りを描き切り、

本プロジェクトは完成・発送をもって終了します。

サッカー漫画『MAGiCO』ワールドユース編「進化」というサプライズ編集者を通さず、作者本人がすべてに責任を持つ制作体制

今回は編集者を介さず、

作者本人が制作・完成・発送までのすべてに責任を持つ体制で進行します。

過去に本作を担当した元編集者からは、

作品へのコメントが寄せられており、

プロジェクトページ内で「制作体制・信頼性」の一要素として掲載されています。

未完作品が増え続ける時代に、 「描き切る」ことを選ぶという選択

近年、雑誌休刊や連載終了により、

物語が完結しないまま残される作品は少なくありません。

本プロジェクトは、そうした状況の中で、

「未完を延命しない」「続ける前に、終わらせる」

という選択肢を提示する試みでもあります。

クラウドファンディングスタートプロジェクト概要

タイトル：

ROAD TO 2026 サッカーW杯

～MAGiCO ワールドユース編 未完回収プロジェクト～

実施形式：クラウドファンディング（All or Nothing方式）

プラットフォーム：CAMPFIRE

公開日時：本日 1月27日（火）20:05

制作物：新刊1冊（約180ページ）

完成予定：2026年6月末

発送予定：2026年W杯開催中

作者コメント

未完だった物語を、

もう一度“連載”として続けたいわけではありません。

あのとき描けなかった区切りを、

今の自分の手で描き切り、

読み切れる形で届けたい。

それだけを目的に、このプロジェクトを立ち上げました。

2026年W杯という特別な時間の中で、

物語を最後まで読んでもらえたら嬉しいです。

-- 佐久間力

プロジェクトページ（本日20:05公開）

【https://camp-fire.jp/projects/919958/view】

本件に関するお問い合わせ

（取材・掲載・素材提供等）

プロジェクトページ内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。