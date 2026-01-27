fundbook 、 M&A の意思決定の質と透明性を高めるAI マッチングシステム「KEPL」の提供を開始

株式会社チェンジホールディングス

株式会社チェンジホールディングス（本社： 東京都港区、代表取締役兼執行役員社長： 福留 大士、以下「チェンジ HD 」）の子会社である株式会社 fundbook （本社： 東京都港区、代表取締役： 渡邊 和久、以下「 fundbook 」）は、 AI マッチングシステム「 KEPL （ケプル）」を 2026 年 1 月 27 日より提供開始したことをお知らせいたします。提供開始にあたり、企業公開情報等をもとに全国 80 万社規模の企業データ基盤を整備するとともに、商談音声を記録・解析する独自アプリケーションを開発し、経営者様の発言内容を直接マッチングに反映でき、継続的なモデル改善にも繋げられる仕組みを実装しました。 年内に 1 万件の提案での活用を目標に運用を推進します。

「 KEPL 」特設ページはこちら(https://fundbook.co.jp/kepl/)

■運用開始に伴う主なアップデート

1. 全国 80 万社規模の企業データ基盤（ナレッジ基盤）を整備

「 KEPL 」の運用開始にあわせ、企業公開情報等をもとに全国 80 万社規模の企業データ基盤（ナレッジ基盤）を整備しました。これにより、候補企業の探索・比較における網羅性やマッチング精度が向上し、データに裏打ちされた説得力のある提案が可能となります。

2. 商談音声を記録・解析する独自アプリケーションを実装

独自開発の本アプリケーションにより、 M&A 実務の論点に沿って商談音声からナラティブ情報等の必要情報を抽出し、 CRM への自動連携およびKEPLのマッチングデータとして直接活用する仕組みを構築しました。経営者様の発言内容をダイレクトにマッチングへ反映させることで、意図やニュアンスを汲み取った高精度なマッチング提案を実現するとともに、現場データの蓄積によるモデル精度の継続的な改善を図ります。

■背景

「 KEPL 」は、 fundbook が独自に開発した AI フレームワーク「 Narrative Insight Framework（ NIF ） 」を活用した M&A マッチングシステムです。公開情報等をもとに企業情報を横断的に分析し、 10 万社規模の買手候補企業を幅広くスクリーニングしたうえで、事業・コスト・組織などの複数のシナジー条件に加え、企業の歴史や経営者様の価値観といったナラティブ情報も踏まえて、候補先ごとのマッチングスコアを算出します。これにより、多様な選択肢を前提とした比較・検討を可能にし、公正性と網羅性を担保した意思決定を支援します。

国内に10万社以上存在するとされる買手候補企業に対し、アドバイザーが人力で網羅的な比較・検討を行うことは実務上困難であり、候補選定は個人の経験則や限定的なネットワークに依存せざるを得ない現状があります。 こうした構造的な要因により、 M&Aの成約が特定の業種・地域に偏り、本来支援が必要な企業へ機会が行き届かないという課題が生じています。加えて、膨大な候補群から組織風土や文化といった定性的な相性（ナラティブ情報）までを見極めることも難しく、これがM&A後のミスマッチや成功率の低迷を招く一因となっています。

こうした課題の解決に向けて、 fundbook は 2025 年 12 月に AI マッチングシステム「 KEPL 」の構想を発表し、実運用に必要となるデータ基盤の整備と現場プロセスへの組み込みを進めてまいりました。このたび提供体制が整ったことから、 2026 年 1 月 27 日より顧客に対し「 KEPL 」を活用した候補企業の提案を開始しました。

※ 詳細は 2025 年 12 月 15 日発表のプレスリリースをご覧ください。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3962/tdnet/2731167/00.pdf

■今後の展開

fundbook は、 M&A における意思決定の質と透明性を高めるべく、「 KEPL 」の運用を通じて現場での活用度を高めながら、モデルの精度およびデータ品質の向上を継続してまいります。具体的には、 2026 年 12 月までに 1 万件の提案での活用を目指します。さらに、運用を通じて、業種や地域の遍在性、属人性といった M&A 仲介にまつわる課題の解決における定量的効果についても検証を進める予定です。

【株式会社 fundbook について】（ https://fundbook.co.jp/ ）

fundbookは、「すべての人に、正しく価値のある M&A を。」をミッションに掲げ、 M&A ・資本提携を支援するアドバイザリーおよび仲介事業を展開しています。AIマッチングシステム「 KEPL 」や自社開発プラットフォーム 「 fundbook cloud 」 による網羅的かつ客観的なマッチング機能と、専門アドバイザーによる実務支援を組み合わせた新しい形のM&A 仲介サービスを提供しています。

【株式会社チェンジホールディングスについて】（ https://www.changeholdings.co.jp/ ）

チェンジホールディングスは、「 Change People、 Change Business、 Change Japan 」をミッションに掲げ、「生産性を CHANGE する」というビジョンのもと、デジタル人材の育成支援や業務プロセスの革新及びデジタル化を担う NEW-IT トランスフォーメーション事業と DX による地方創生の推進をミッションとするパブリテック事業の ２ つの事業を柱として推進・拡大しています。