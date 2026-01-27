フランスベッド、基幹マットレスを全面リニューアル　眠りを、もっと自由に。わたしを解放する、未来をつくるマットレス。

写真拡大 (全7枚)

フランスベッドホールディングス株式会社

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)は、基幹マットレスシリーズ「ライフトリートメントマットレス」を全面リニューアルし、環境配慮を強化した新モデル「LT Lex」シリーズ（Lex1～4／各ハード・ソフトの2タイプ）を2026年1月30日（金）に発売します。





LT Lex1　ソフト

LT Lex2　ハード

LT Lex3　ソフト

LT Lex4　ハード

今回のリニューアルでは、全モデルに海洋プラスチック対策再生ポリエステル綿を採用し、さらに工具不要で解体・分別が可能な「MORELIY(R)（モアリー）」を搭載。毎日の快適さだけでなく、循環型社会への貢献を“標準仕様”として組み込みました。コンセプトは「わたしを解放する、未来をつくるマットレス。」。寝姿勢・衛生・環境といった不安からの“解放”を一枚で叶えます。



■環境負荷からの解放を標準装備に


l 海洋プラスチック対策再生ポリエステル綿を全4シリーズに採用。


海洋ごみ問題に対処する再生ポリエステル綿を詰め物に使用。資源循環に寄与するとともに、沿岸地域の持続可能な発展にも貢献する取り組みを推進します。


l MORELIY(R)の採用。


スプリングと詰め物を工具なしで分解・分別できる構造を採用。廃棄時の負担と環境負荷を低減します。


MORELIY(R)の詳細はこちらからご覧ください：https://interior.francebed.co.jp/brand_site/moreliy/



■５つの解放で眠りから社会を変える未来への一歩


1. 体を解放：高密度連続スプリング(R)と厳選素材を重ね合わせた構造で、寝姿勢と体圧分散のバランスを最適化。


2. 湿気からの解放：スプリングを布などで覆わない通気性に優れた構造でムレをすばやく逃がす。


3. 衛生不安からの解放：除菌機能糸「キュリエス・エージー(R)」採用の生地で、清潔な睡眠環境をキープ。


4. 解体の困難からの解放：MORELIY(R)の採用で工具不要の解体・分別を実現。


5. 社会課題からの解放：海洋プラスチック対策再生ポリエステル綿を詰め物に採用。




眠りを変えることは、未来を変えること。


フランスベッドは、環境負荷低減と社会課題解決に取り組みながら、最高の寝心地を届けます。



新ライフトリートメント「LT Lexマットレス」の概要


【特長】


＜LT Lexシリーズ共通＞


1. 環境配慮素材:海洋プラスチック対策再生ポリエステル綿を標準装備。


2. MORELIY(R):素材ごとに分解・独立しやすい設計で、工具不要の解体・分別が可能。


3. 高密度連続スプリング(R):一本の鋼線を緻密に編み上げた継ぎ目のない中空構造。荷重分散・通気性・耐久性に優れ、自然な寝返りをサポート。


4. プロ・ウォール(R)構造:端部を一体成型で強化し、端まで広々と使える安定感。立ち上がりやすく、2台並べてもつぎ目が沈みにくい。


5. 除菌生地（キュリエス・エージー(R)）:細菌の増殖を抑える生地で、毎日の睡眠を清潔に。





＜LT Lexシリーズ共通＞


Lex 1（エントリーモデル）：基本性能+海洋プラスチック対策再生ポリエステル綿・羊毛綿。迷ったらこの一本。


Lex 2：高触感フォームでフィット感と長期安定性を強化。


Lex 3：高触感フォーム＋100％天然ラテックスフォームを採用。高い体圧分散性と自然素材のやさしさ。


Lex 4（最上位モデル）：ラテックスフォームをオーバートップ仕様で重ね、極上のフィット感と通気性・衛生性・環境性を高次元で両立。



【サイズ・価格】






【発売日】


2026 年 1 月 30 日（ 金


【販売目標】


20 億円


【製造】


フランスベッド株式会社


【販売先】


全国の家具販売店、百貨店 、ホームセンター など



※ニュースリリースに記載の情報は、配信時点の内容に基づいております。予告なく内容の変更や展開終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。