販売開始から28秒で先着枠が申込満了｜別荘投資 COCO VILLA Owners 第31弾「野尻湖畔」

ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、200万円から別荘が所有できる小口別荘投資「COCO VILLA Owners」の新規拠点説明会を2026年1月21日（水）に実施しました。

この説明会内で実施した先着販売において、ご用意していた12口が販売開始から28秒で申込満了しました。

「COCO VILLA 野尻湖畔」イメージ

第31弾 COCO VILLA 野尻湖畔

COCO VILLA 野尻湖畔は、COCO VILLAシリーズの長野エリア4拠点目。

道路を挟んで野尻湖が広がる、レイクフロントの立地。

湖面越しに山々を望む開けた眺望を備えた、希少性の高いロケーションです。

さらには山荘の面影を残したフルリノベーション、観光による宿泊需要の高さに期待値が高く、多くの投資家から注目を集めました。

詳細を見る :https://owners.coco-villa.jp/villa/nojirikohan-31/

COCO VILLA 野尻湖畔の4つの魅力

外観野尻湖1：湖面に映えるマウンテンビュー拠点からの眺望

湖の畔までは、道路1本挟んですぐ。

さらには、「信濃富士」とも称される優美な黒姫山を、室内の窓から眺めることができます。

数ある野尻湖周辺の宿泊施設の中でも、湖越しに山々を眺められるこの景色は希少です。

加工のいらないフォトジェニックな風景を楽しめるため、口コミによる話題性と高い稼働が見込めます。

2：大自然の中で自分と向き合える、プライベートサウナサウナイメージ

雄大な自然を見渡せるロケーションに、プライベートサウナを設置。

夏はそのまま湖畔へ、冬は雪にダイブ。

まるで本場フィンランドのようなととのい方ができます。

プライベート空間だからこそ可能にする大胆なととのい体験に、全国のサウナーを唸らせます。

「希少体験＝価値」となり、高い収益に繋げやすい拠点です。

3：山荘の面影を残した、フルリノベーション外観

信州の大自然をより楽しめる、どこか趣のある山荘風の建物。

屋根、外壁、内装など、元のデザインを残しながら、新築さながらに生まれ変わりました。

自分たちだけのプライベート空間という安心感×清潔感×「山に泊まる」という非日常体験を提供します。

リノベーションによって建物自体の劣化の心配も当面はなく、長い目で見ても投資価値の高い物件です。

4：静寂に響く、パチパチという焚き火の音焚き火イメージ

サウナ後にクールダウンした肌を、ほんのりと温める焚き火。

木々に囲まれ静まり返った土地に、パチパチという薪が爆ぜる音が響きます。

揺らぐ炎を眺めるだけで、忙しない日々を忘れ、心が浄化されるよう。

五感が開けていく贅沢なリラックス時間は、宿泊者の満足度を高めます。

5：宿泊需要を支える、野尻湖周辺の立地特性

本拠点は、半径10km圏内に複数のスキー場を有する、冬季需要の強いエリアに位置しています。

中でも黒姫高原スノーパークなどの知名度のあるスキー場へ車でアクセス可能な立地は、ファミリー層やインバウンドによる冬の連泊需要を支える要素の一つです。

天然温泉も近場に位置し、インバウンドによる連泊も期待できます。

SUP・カヤック・ワカサギ釣りなどのレイクアクティビティも充実。

野尻湖花火大会は拠点内でサウナに入りながら見られるため、大幅な宿泊単価の引き上げも狙えます。

リビングキッチン寝室COCO VILLA 野尻湖畔 施設基本情報

名 称：COCO VILLA 野尻湖畔

住 所：〒389-1302 長野県上水内郡信濃町大字古海字市川4663

駐 車 場 ：なし

間 取 り ：1LDK

定 員：最大4～5名（3～4名推奨）予定

設 備：サウナ（電気サウナ）

詳 細：https://owners.coco-villa.jp/villa/nojirikohan-31/

Google Maps：https://maps.app.goo.gl/5Nx879Q7aWYQgvJ96

※ 宿泊開始前に変更になる場合がございます

【 アクセス 】

最寄りIC：「黒姫野尻湖IC」より21分

最寄り駅：「黒姫駅」より車で16分

COCO VILLAとは

海・山・湖・川、そして観光地まで。

その土地ならではの環境を活かした、完全無人・一棟貸しの宿泊施設です。

自然に囲まれた静かな環境の拠点もあれば、湖や海の景観を楽しめる施設、観光地に近く利便性の高いロケーションの施設もあり、それぞれに異なる特徴を持っています。

すべての施設に共通しているのは、その土地の環境を活かした空間設計と、プライベートサウナが備わっていること。

誰にも邪魔されず、気兼ねなく過ごせる一棟貸しの環境で、自分たちのペースで滞在を楽しめることが特徴です。

COCO VILLAは現在、関東・東海・甲信越エリアを中心に複数の拠点を展開。

今後も、さまざまなロケーションに合わせたヴィラを全国に展開します。

公式宿泊予約サイト ： https://coco-villa.jp/

COCO VILLA Owners： https://owners.coco-villa.jp/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing

COCO VILLA sauna ：https://coco-villa-sauna.com/

COCO VILLA SHOP ：https://cocovilla.base.shop/

COCO VILLA Ownersとは

COCO VILLA Ownersは、手頃な価格で別荘所有ができる上、資産として収益も得られる新しい仕組みです（特許出願中）

COCO VILLA Ownersの仕組み

オーナーは、年間最大120泊（※1）を自己利用できるほか、利用しない日数を貸別荘として運営し、その収益をランニングコストに充て、余剰分を各オーナーへ分配します。

宿泊にはCOCO VILLA Owners独自の「COCO VILLAポイント」を利用し、所有する別荘だけでなく、全国各地にある、所有していないCOCO VILLAにも宿泊できます。

また、所有権を持つことができるため、売却（※2）や相続、さらには減価償却による節税メリットも得られます。

※1 1物件あたりオーナー全員で宿泊できる最大日数（旅館業法の適用物件では年間120泊、民泊物件では年間180泊を貸し出し可能）

※2 3年間の保有義務があり、その後、当社が転売活動を行います

サービス概要：https://owners.coco-villa.jp/scheme/

資料請求 ：https://owners.coco-villa.jp/document-request/

運営会社情報

社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人

設 立：2016年7月11日

所 在 地 ：〒105-0014 東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F

会 社 HP：https://cocozas.jp/

事業内容：個人向けライフデザイン事業（資産形成/転職支援/住宅関係）、貸別荘シリーズ「COCO VILLA」の運営、都市型プライベートサウナ「COCO VILLA sauna」の運営