株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）では、2026年4月分から全社員の給与を引き上げます。ベースアップは全社員平均で3％とし、人事考課をともなう定期昇給分2％と合わせて、平均で5％の賃上げとなります。昨年と同水準の賃上げとなり、ベースアップは3年連続となります。

当チェーンを含む外食産業では人材不足が大きな課題となっています。物価上昇による社員の生活への不安軽減はもとより、社員の会社への信頼やエンゲージメントの向上、また新卒採用やキャリア採用における競争力強化などを目的に賃上げを行います。当社ではこうした賃金改定のほか、研修制度の拡充やダイバーシティへの取り組みなどの人的資本経営の実践を通じて、働きがいのある組織づくりを推進してまいります。

＜実施概要＞

- 給与引き上げ時期：2026年4月分（2026年5月支給から）- 対象者：約650名 （2026年4月1日時点で当社に在籍する全社員）- 平均昇給率：5％

以上

モスフードサービスでは、「おいしさ、安全、健康」という考え方を大切にした商品を「真心と笑顔のサービス」とともに提供することに一貫して取り組んでいます。創業以来守り続けるアフターオーダーの姿勢や、日本の食文化を大切にした商品開発などを通じ、今後も私たちの使命である「食を通じて、世界中の人を幸せにすること。」を実践してまいります。

＜ご参考＞ ●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/ ●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/