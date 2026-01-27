【介護×AI】施設版SOIN提供開始

株式会社シーディーアイ

株式会社シーディーアイ（代表取締役社長：濱岡 邦雅、本社：東京都中央区、以下「CDI」）は、AIを活用したケアマネジメント支援ツールSOINにおいて、特定施設入居者生活介護（以下「特定施設」）などに向けた施設版SOIN（SOIN-M）サービスの提供を開始しました。

SOINはこれまで在宅ケアマネジメント領域において、AIによるケアプラン作成、帳票作成の効率化を通じて現場業務の支援をしてきました。今回、そのノウハウとAI技術を施設運営に適した形へと最適化し、特定施設向けに提供します。

《施設版SOINの主な機能》

●事業所要件設定機能

施設や事業所ごとに異なる理念や特徴、提供体制、対応可能なサービス内容をSOIN上に登録できます。登録された情報をもとに、AIが施設の方針や提供範囲を考慮した帳票作成やサービス提案を行うことで、各施設に合わせたケアマネジメント支援を実現します。

●施設向けアセスメント機能と矛盾チェック機能

入居者の状態や生活状況を把握するためのアセスメントを、施設運営を想定した形で入力できます。また、PDFや音声データをアップロードすることで、アセスメント項目へ自動反映する入力負担軽減機能も搭載しています。

また、入力内容の妥当性を確認する矛盾チェック機能により、アセスメントの質の向上を支援します。

●AIによる課題（ニーズ）提案機能

SOINに入力されたアセスメント情報をもとに、匿名加工された約47万件の要介護認定項目のデータに基づく状態予測AIと適切なケアマネジメント手法を組み合わせた、課題（ニーズ）提案機能です。

課題整理をAIが補助することで、個別性の高い課題（ニーズ）の発見や見落とし防止など、検討の幅を広げることが可能です。

●AI-Chatによる個別相談

日々のケア方針の検討や記録作成において、入居者の個別性を考慮した相談が可能です。ケアマネジャーの思考整理や判断を支援します。

●帳票作成機能（作成可能な帳票）

► アセスメントシート（家系図、障害部位、間取り図も別表対応）

► 課題整理総括表

► 施設サービス計画書_第1表

► 施設サービス計画書_第2表

► 週間サービス計画表_第3表

► 日課計画表_第4表

► サービス担当者会議の要点_第5表

► 施設介護支援経過_第6表

► 介護予防施設サービス計画書_第1表

► 介護予防施設サービス計画書_第2表

► 議事録（汎用書式）

●事業所向け各種会議・委員会向け議事録作成機能

AIによる音声認識と要約機能で、感染症予防委員会、虐待防止委員会、リスクマネジメント委員会（事故防止委員会）などの議事録を、それぞれの必要要件を踏まえた形で作成することができます。

《施設版SOIN（SOIN-M）で実現できること》

1. インテークから帳票作成までの一連の業務において、AIを活用して記録・帳票作成業務を効率化し、業務負担を軽減します。

2. 入居者数が多い施設環境においても、アセスメント情報をもとにケアの方向性や検討ポイントを整理でき、属人的になりがちなケアマネジメント業務の標準化を支援します。

3. 日々のケア方針や記録内容について、施設ケアマネジャーが一人で悩むことなく、AIを「相談相手」として活用することで、安心して業務に取り組める環境を整えます。

これにより、ケアマネジャーは記録や帳票作成に費やす時間を削減し、入居者一人ひとりに向き合う時間の確保や、より良いケアの検討、施設職員との連携など、付加価値の高い業務に集中できるようになります。

《施設版SOINの帳票例》

《サービス名称・提供開始日・対象等》

● サービス名称：SOIN-M（そわんえむ）

● 提供開始日：2026年1月26日

● 対象：特定施設など（有料老人ホーム等）

● 料金：下記お問い合わせまでご連絡ください

● 今後の展望：介護老人福祉施設（特養）や介護老人保健施設（老健）等へ展開予定

《会社概要》

会社名：株式会社シーディーアイ（CDI）

中立性・独立性を備えた立場で介護業界全体を巻き込み、「介護×AI」をキーワードとしたオープンイノベーションを起こし、社会課題解決に挑戦することを目的として、2017年に、産業革新機構、セントケア・ホールディング株式会社等により会社設立。2018年に、自立支援型AIケアプランシステムを国内で初めて商用化。

HP（企業サイト）：https://www.cd-inc.co.jp/

AIケアプラン SOIN(そわん)：https://soin.tech/