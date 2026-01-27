【介護×AI】SOINの帳票作成AIが第1~5表まで完全対応

株式会社シーディーアイ

株式会社シーディーアイ（代表取締役社長：濱岡 邦雅、本社：東京都中央区、以下「CDI」）は、AIを活用したケアマネジメント支援ツール「SOIN」のバージョンアップを実施し、新たに第3表（週間サービス計画表）および第5表（居宅介護支援経過）の帳票作成機能を追加しました。これにより、既に提供している第1表・第2表・第4表と合わせ、SOIN上で第1～5表までの帳票作成が可能となり、ケアプラン作成に必要な主要帳票を一気通貫で作成できる環境を実現しました。

さらに今回のアップデートでは、各種会議・委員会の議事録が作成できる機能、入力された情報をもとにAIが課題を提案する機能等を新たに追加しました。これにより、インテークから課題整理、ケアプラン作成までの一連の業務をAIが支援し、ケアマネジャーは確認・微修正を行う監督的な立場になることで、利用者との対話や多職種連携といったより本質的な業務に多くの時間を割くことが可能になります。

《新機能の概要》

1. 第3表（週間サービス計画書）作成機能

【サービスプランと連動し、週間計画表を自動作成】

SOIN上で作成したサービスプランをもとに、第3表（週間サービス計画表）を自動で作成します。サービス内容や提供頻度等が連動して反映されるため、従来必要だった転記や再入力の手間を削減できます。自動作成された週間サービス計画表はその場で修正が可能で、またPDFとして出力・印刷することもできます。

＊サービス画面でサービスプランを確定

＊確定したサービスが帳票作成時に自動反映

2. 第5表（居宅介護支援経過）作成機能

【音声データをアップロードするだけ、簡単自動作成】

毎月の訪問時に利用者との会話を録音し、その音声データをSOIN上にアップロードするだけで、第5表（居宅介護支援経過）を自動で作成できます。記録内容は、「概要」「利用者や家族の意向」「満足度」「短期目標の達成度」「計画の変更の必要」などの内容を詳細に要約します。

また、作成された経過記録は履歴としてSOIN上に蓄積され、過去の記録をいつでも確認することが可能です。

＊文字起こしデータから居宅介護支援経過を作成

3. 音声からアセスメント項目自動反映機能

【音声データをアップロードするだけでアセスメント項目に自動反映】

インテークや初回アセスメント時に録音した音声データをSOIN上にアップロードすることで、会話内容をもとにAIがアセスメント項目を自動で抽出し、入力画面へ反映します。

また、SOINではアセスメントシート（PDF）を読み込んで入力項目へ反映する機能も提供しており、状況に応じて音声入力とPDF読込を使用することで入力負担が軽減されます。

＊音声データのアップロード ＊PDFのアップロード

＊SOINの入力項目に自動反映

4. AIによる課題提案機能

【アセスメント情報をもとに、個別性の高い課題（ニーズ）を提案】

SOINに入力されたアセスメント情報をもとに、匿名加工された約47万件の要介護認定項目のデータに基づく状態予測AIと適切なケアマネジメント手法を組み合わせた、課題提案機能です。

課題整理をAIが補助することで、個別性の高い課題（ニーズ）の発見や見落とし防止など、検討の幅を広げることが可能です。

＊利用者の状況に合わせた課題を提案

5. 事業所向け議事録作成機能

【事業所向けの議事録、各種会議・委員会向け議事録の作成が可能】

居宅介護支援事業所に求められる各種会議・委員会の議事録がSOIN上で作成できるようになりました。

AIによる音声認識と要約機能で、感染症予防委員会、虐待防止委員会、リスクマネジメント委員会（事故防止委員会）、特定事業所加算要件の会議などの議事録を、それぞれの必要要件を踏まえた形で作成することができます。

《業務効率化と質の向上を両立》

今回のバージョンアップによりアセスメントや課題整理、帳票作成の効率化を実現しました。これにより、ケアマネジャーはアセスメントや帳票作成に費やす時間を削減し、利用者との対話や多職種連携といった本質的な業務に集中できる環境が整います。

株式会社シーディーアイは、今後もAI技術を活用し、ケアマネジメントの質を一層高めるために、機能の拡充に努めてまいります。

《会社概要》

会社名：株式会社シーディーアイ（CDI）

中立性・独立性を備えた立場で介護業界全体を巻き込み、「介護×AI」をキーワードとしたオープンイノベーションを起こし、社会課題解決に挑戦することを目的として、2017年に、産業革新機構、セントケア・ホールディング株式会社等により会社設立。2018年に、自立支援型AIケアプランシステムを国内で初めて商用化。

HP（企業サイト）：https://www.cd-inc.co.jp/

AIケアプラン SOIN(そわん)：https://soin.tech/