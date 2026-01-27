たびらい「沖縄で一度は泊まりたい高級ラグジュアリーホテル11選」サンフロンティアグループの2施設が選出

サンフロンティア不動産株式会社

株式会社パム（本社：沖縄県那覇市）が運営する旅行情報サイト たびらい の特集記事「沖縄で一度は泊まりたい高級ラグジュアリーホテル11選」において、サンフロンティアグループが運営する「オリエンタルヒルズ沖縄(https://or-okinawa.com/)」と「HIYORIオーシャンリゾート沖縄(https://okinawa-hiyoriocean.jp/)」の2施設が掲載されました。

■ 掲載概要

メディア名：たびらい

運営会社：株式会社パム

記事タイトル：沖縄で一度は泊まりたい高級ラグジュアリーホテル11選

掲載URL：https://www.tabirai.net/hotel/okinawa/article/yadokurabe-okinawa-high-rank/

■ 掲載施設

オリエンタルヒルズ沖縄

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=eY1oeQ6we0M ]

東シナ海を見下ろす海抜30mの小高い丘に佇む当ヴィラは、全14棟・全室オーシャンビュー、プール付きのスイートヴィラ＆オーベルジュです。2万平方メートル の敷地に広がる静寂と美景のなか、レストラン棟ではフレンチ・江戸前鮨・鉄板焼きの3ジャンルのオーベルジュをお楽しみいただけます。

水盤と大海原が織りなす幻想的な空間の中で、心温かいおもてなしとともに、唯一無二の滞在をお約束いたします。

住所：沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣79-1

電話番号： 098-966-1611

URL：https://or-okinawa.com/

Instagram：https://www.instagram.com/orientalhillsokinawa_oho/

HIYORIオーシャンリゾート沖縄

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=9l1nIjDh3ps ]

沖縄県恩納村の高台に建つ当館は、全室サンセットオーシャンビューのスイートルームが魅力のリゾートホテルです。全203室の開放的な客室にはキッチンや洗濯機を備え、長期滞在やグループ滞在でも快適にお過ごしいただけます。サウナ付き露天風呂やインフィニティプール、メインダイニングなど館内施設も充実しており、非日常の寛ぎと沖縄時間を心地よく体感いただけます。

住所：沖縄県国頭郡恩納村仲泊1055-1

電話番号：098-965-1600

URL：https://okinawa-hiyoriocean.jp

Instagram：https://www.instagram.com/okinawa.hiyorioceanresort