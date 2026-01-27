株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM［ジェイマム］）と株式会社NOLTYプランナーズ（代表取締役社長：細野 肇、東京都中央区、以下NOLTYプランナーズ(https://nolty.jp/?_ga=2.133050125.2022883922.1737334869-1693995307.1737508269)［ノルティプランナーズ］）は、「第2回 社会人×中高生で考える 社会課題解決共創ワークショップ ～中高生と社会人で考える島根県の地域課題～」（後援：島根県［申請中］）を、2026年3月26日（木）に東京・茅場町で開催します。

開催に先立ち、本日2026年1月27日より参加者を募集します。

春休みに体験を通じた新たな学びの機会を得たいと考える中高生の皆さまや、異なる世代の柔軟な発想から刺激や新たな視点を得たいと考える社会人の皆さま、ぜひ奮ってご応募ください。

■参加申込はこちら

https://www.noltyplanners.co.jp/schola/seminar/1294012_9844.html(https://www.noltyplanners.co.jp/schola/seminar/1294012_9844.html)

■「社会人×中高生で考える 社会課題解決共創ワークショップ」とは

地域社会における課題解決には、多様な人材がそれぞれの視点を持ち寄り、多角的にアプローチすることが重要です。 また昨今では、都市部の人々が地域の一員として関わる「関係人口の創出」が進むなど、地方創生に向けた「挑戦」の機運も高まっています。 そこで、社会人教育の知見を持つJMAMと、中高生の成長支援に携わるNOLTYプランナーズが連携し、本ワークショップを企画。2025年3月に第1回を開催しました。

2回目の開催となる今回は、島根県に後援（申請中）をいただき、地元の高校生から地域の課題解決の取り組み状況を共有していただきながら、参加者全員で交流を図り、課題解決のアイデアを共創していきます。中高生の柔軟な発想と社会人の経験・専門知識をワークショップで交差させ、創造的な地域社会課題解決のアイデアの創造を目指します。

参加者の皆さまには、本ワークショップの参加を通じて、「地域社会課題への興味関心」や「創造的なアイデア創出の経験や新たな視点」、「世代・地域を超えた仲間のありよう」について、考えを深めていただくきっかけにしていただければ幸いです。

JMAMとNOLTYプランナーズが所属するJMAMグループでは、「JMAMグループ2030ビジョン(※)」の中で、『一人ひとりの「自分らしさ」と歩む』というメッセージを打ち出し、ライフステージすべての「挑戦」に寄り添う取り組みを行っています。

今後もJMAMグループは、魅力ある学びの機会を提供し、あらゆる方の成長に寄り添う支援を続けてまいります。

※「JMAMグループ2030ビジョン」 https://www.jmam.co.jp/company/2030vision.html(https://www.jmam.co.jp/company/2030vision.html)

■ワークショップ開催概要

イベント名：「第2回 社会人×中高生で考える 社会課題解決共創ワークショップ

～中高生と社会人で考える島根県の地域課題～」

主 催：日本能率協会マネジメントセンター、NOLTYプランナーズ

後 援：島根県（申請中）

開催日時：2026年3月26日(木) 10:00～17:00

開催場所：日本能率協会マネジメントセンター 茅場町セミナールーム

東京メトロ茅場町駅(東西線、日比谷線)より徒歩5分

〒104-0033 東京都中央区新川1-5-18 泉新川ビル5階

募集人数：先着20名（中高生10名、社会人10名）

※このほか特別ゲストとして島根県の高校生10名がオンライン参加

参加費用：中高生(2026年3月卒業生可) 3,000円/人

社会人、教員 5,000円/人

※昼食込み。

※中高生は書籍特典 「はたらくってなんだ？働くこころの根っこをつくる哲学授業」付き。申込方法：必要事項を入力のうえお申し込みください。

プログラム：1．プログラムガイダンス

2．地域の課題への取り組み状況～島根県の高校生からの共有

3．問いの設定

4．課題解決の考え方

5．アイディエーション

6．発表会／振り返り

7．アイデアを実装するための制度や仕組み～島根県のケース

■日本能率協会マネジメントセンター＜JMAM＞

一般社団法人日本能率協会(JMA)から1991年に分社化し、設立。

学びのデザイン事業(人材育成支援・出版）、時間＜とき＞デザイン事業（NOLTY等の手帳）を柱としています。JMAMは「成長に、寄り添う。」をパーパスとして掲げ、一人ひとりの成長に寄り添い、ありたい姿へと導くパートナーとして伴走します。

JMAM コーポレートサイト :https://www.jmam.co.jp/