JO1、INI、ME:Iを輩出した日本最大級のサバイバルオーディション番組第4弾「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」が始動！映像配信サービス「Lemino」にて独占無料配信決定！

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、株式会社LAPONEエンタテインメント（以下、LAPONE）が提供する日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（以下、本シリーズ）のトップパートナーになることが、決定しました。そして本シリーズの模様は2026年3月26日（木）21:00より映像配信サービス「Lemino(R)」にて独占無料配信します。さらに、3月26日(木)より国民投票サイトとLemino投票サイトにて国民投票を実施いたします。

Lemino特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000160/?utm_source=corp&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202601_dcmnewsrelease-p101-leminop101lp-0127

■新たな試みと共に帰ってきた「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」とは

本シリーズはJO1、INIやME:Iなどを輩出してきた大人気サバイバルオーディション番組の第4弾です。今回の「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」では、番組の規模を日本国内から世界へと拡大し、国籍や出身地などを問わず応募が可能となりました（一部の地域を除く）。

国民プロデューサー、SEKAI プロデューサーをはじめとする全世界の視聴者と共に、新たなグローバルボーイズグループの誕生をめざします。

過酷な競争から生まれる問題や挫折などを乗り越え、国民プロデューサーから投票を得た候補者たちだけがデビューできます。候補者たちの葛藤やデビューまで切磋琢磨し続ける彼らに注目してください。

■「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のトップパートナーはドコモに決定！Leminoで独占無料配信！

今回第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN新世界」では、ドコモがトップパートナーとなることが決定しました。本番組を映像配信サービス「Lemino」にて独占無料配信を行います。また、「dアカウント(R)」を活用した投票など、各サービスと連携したさまざまな取り組みを行ってまいります。

ドコモは「エンターテイメントは感動で、世界を変えていく力がある」というビジョンのもと、エンターテイメント事業を推進しており、コミュニケーションテクノロジーで「心動く瞬間」を増やすことで、お客さまに「もっと人生を豊かに感じられるような体験」を届けています。

ドコモの各種アセットを活用することで本番組を盛り上げていきます。

■各種サービス概要

１．ドコモの映像配信サービス「Lemino」による独占無料配信

「Lemino」において、本シリーズの独占無料配信を行います※1※2。デビューをめざして集まった練習生たちが専門的なトレーニングとテストに取り組む激しい競争の中、困難に挑み、挫折を乗り越えながら同じ夢をめざす仲間と共に成長を遂げていく姿を視聴することができます。

２．「dアカウント」による投票

「PRODUCE 101 JAPAN」は、視聴者が“国民プロデューサー”となって投票を行う「国民投票」によって、練習生の中からデビューするメンバーが決定するサバイバルオーディション番組です。本シリーズでは、ドコモが無料で発行する「dアカウント」をお持ちのお客さま※3であれば、どなたでも「国民投票」にご参加いただけます。また、国民投票サイトからの投票のほか、「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」ではLeminoアプリをダウンロードすると追加投票として“Lemino投票”が可能です。予めdアカウントの取得とLeminoアプリのダウンロードを是非お願いいたします。

今後もドコモは、本シリーズとドコモの各種サービスなどとの連携を進めてまいります。なお、ドコモ契約者向け各種施策の詳細については、本シリーズの公式サイトおよびLemino特設サイト公式サイトなどで発表してまいります。

※1 一部エピソードについては他プラットフォームにおいても配信予定となります。

※2 ご視聴には別途パケット通信料がかかります。

※3 「dアカウント新規作成ガイド」：https://id.smt.docomo.ne.jp/src/utility/ctop_regguide.html(https://id.smt.docomo.ne.jp/src/utility/ctop_regguide.html)

* 「dアカウント」「Lemino」 は株式会社NTTドコモの登録商標です。

「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」概要

1. 「PRODUCE 101 JAPAN」について

「PRODUCE 101 JAPAN」は、日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こしました。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定します。

過去３回開催されたグループオーディションでは、2019年のSEASON１から、3年連続「NHK紅白歌合戦」に出場しワールドツアーなどグローバルに活躍するJO1（ジェイオーワン）、 2021年のSEASON２から、デビューシングルから8作連続ハーフミリオン突破し、昨年はミリオンを達成したINI（アイエヌアイ）、2023年のTHE GIRLSから、1年目で「NHK紅白歌合戦」のトップバッターを務め、「日本レコード大賞」で新人賞を受賞したME:I（ミーアイ）が誕生しました。

2. 「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」について

第４弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」は、ボーイズグループのオーディションで、番組の規模を日本国内から世界へと拡大します。国籍と出身地を問わず全世界から応募が可能となり（一部の地域を除く）、シリーズ初の全世界配信、全世界投票実施します。国境を越えたプロデューサー（視聴者）と共に新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指します。

■「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」公式サイト

https://produce101.jp/(https://produce101.jp/)

【配信概要】

■タイトル：「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」

■配信日時：2026年3月26日（木）21:00～ ※配信開始時間が遅れる場合がございます。

以降、毎週木曜日21:00より配信予定

■配信形態：広告付き無料配信

【PRODUCE 101 JAPANシリーズ配信情報】

■『PRODUCE 101 JAPAN』

・配信形態：広告付き無料配信中

・視聴URL：https://lemino.docomo.ne.jp/?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDBiMDg%3D

■『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』

・配信形態：広告付き無料配信中

・視聴URL：

https://lemino.docomo.ne.jp/?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDBiMDk%3D

■『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』

・配信形態：広告付き無料配信中

・視聴URL：

https://lemino.docomo.ne.jp/?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDBjZTM%3D

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※１の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

「Lemino」サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/(https://lemino.docomo.ne.jp/)

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official(https://www.youtube.com/@Lemino_official)

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official(https://x.com/Lemino_official)

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official(https://www.instagram.com/lemino_official)

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official(https://www.tiktok.com/@lemino_official)

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

・「Leminoプレミアム」の月額使用料は2026年2月1日（日）より月額1,540円（税込）に改定いたします。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」の月額使用料は2026年2月1日（日）より1,650円（税込）に改定いたします。

・「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は2026年2月10日（火）より月額1,650円（税込）に改定いたします。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。