オーティファイ、日鉄ソリューションズと生成AIテスト自動化プラットフォーム「Autify」のリセールパートナー契約を締結

AIを活用し、ソフトウェア開発ライフサイクルを一気通貫で支援するプラットフォーム「Autify」を提供するAutify, Inc.(米国サンフランシスコ)の日本法人であるオーティファイ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO：近澤良、以下オーティファイ)は、日鉄ソリューションズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長：玉置和彦、以下NSSOL)と、生成AIを用いたテスト自動化プラットフォーム「Autify」および関連サービスのリセールパートナー契約を締結したことを発表します。

写真左よりNSSOL 流通・サービスソリューション事業本部 DXビジネス・イノベーションセンター エキスパート 小林 拓哉氏、執行役員 事業本部長 中橋 憲悟氏オーティファイ株式会社 代表取締役CEO近澤良、上級執行役員 西田 淳

本契約により、NSSOLがエンタープライズ企業向けに提供する自社ブランド「NSDevia」ファミリーに「Autify」が新たに加わります。NSSOLが有する大規模システム開発の豊富な実績・知見と、オーティファイの生成AIによるテスト自動生成・実行機能を融合させることで、ミッションクリティカル領域における新たな品質保証モデルの構築を図ります。

今回のパートナーシップでは、オーティファイが今後リリースを予定している生成AI新サービスについて、NSSOLが開発段階から実案件でのフィードバックや先行適用を通じて製品開発に参画します。大手システムインテグレーターの現場の声を製品に反映することで、日本企業の開発現場に真に定着する品質保証の仕組みを構築できるようになります。

近年、生成AI技術の普及によりアプリケーション開発の生産性は飛躍的に向上しています。一方で、その品質を担保するための「テストケースの設計・自動化・メンテナンス」といった工程は、依然として人的作業への依存度が高いのが現状です。特に金融・製造・インフラなど高い信頼性が求められる大規模システムにおいては、アジャイル開発や内製化を進める上で、開発スピードと品質の両立が大きな課題となっています。

本パートナーシップを通じて、両社は以下の実現を目指します。

- リリースサイクルの高速化：品質への妥協が許されないミッションクリティカル領域においても、品質を維持したまま高速な開発サイクルを実現- QAプロセスの標準化：NSSOLの高度なQA（品質保証）ノウハウをAutifyのサービス上で「仕組み」として実装し、属人化しがちなテスト工程をAIで自動化・標準化- 開発体制変革の支援：ツール提供にとどまらず、企業の開発プロセスや組織体制の変革まで含めて伴走型で支援

オーティファイは、NSSOLとの取り組みを通じて生成AIによる開発プロセス全体の高度化を推進し、日本企業のDX推進に貢献してまいります。パートナー拡大および提供領域の拡張を背景に、2026年には事業売上規模の2倍成長を目指します。

日鉄ソリューションズ株式会社 流通・サービスソリューション事業本部

執行役員 中橋 憲悟 氏のコメント

「オーティファイ株式会社とAutify製品に関する再販契約を締結できたことを、大変嬉しく思います。 AIの社会実装が進む中、開発サイクルは短期化しており、 短いサイクルで品質を担保し続ける仕組みが競争力の源泉となります。 加えて労働人口の減少により、テストの自動化・効率化は不可欠です。 弊社はAI Readyな開発を可能にし、新たなSIビジネスを再定義することに注力しています。 テストは要件定義の成果物や設計情報、開発プログラムを根拠にテストケースを導出し、変更に追随しながら検証を回す領域であり、 特にAI活用の効果が期待できると考えています。 グローバルで利用実績のあるAutifyをオーティファイと共にお客様へ提供し、 導入から運用定着まで見据えて支援することで、開発・運用の効率化と高度化、 継続的な品質検証体制の実現に貢献してまいります。 弊社は2030年における目指すべき姿として「Social Value Producer with Digital」を掲げ、 AI時代にふさわしい品質保証と開発プロセスを切り拓いていきます」

オーティファイ株式会社 代表取締役CEO 近澤良のコメント

「今回のパートナーシップは、単なる製品提供にとどまらない、日本企業の開発文化そのものを進化させる挑戦と捉えています。日本を代表するSIerである日鉄ソリューションズ社との協業により、生成AIによるテスト自動化が、真にエンタープライズ企業に定着する道筋が見えてきました。両社で密に連携し、AI時代にふさわしい新しい品質保証のスタンダードを確立し、日本発のグローバルモデルとして発信していきたいと考えています」

オーティファイについて

オーティファイ株式会社は「技術の力で世界中の人々の創造性を高める」をミッションに掲げ、AIと人の総合力によって、要件定義からテストまでのソフトウェア開発ライフサイクルを一気通貫で支援するQuality Engineeringプラットフォームを提供しています。「多様化するユーザーのニーズに即座に対応するために、開発に集中できる環境を作りたい」という想いから生まれました。

オーティファイが開発・提供するプラットフォームは、以下の2つで構成されています。

・AIへのチャット指示とノーコード操作で誰でも自動テストを作成できる「Autify Nexus」

・品質におけるAI活用のプロによるテスト構造化と現場自走化を支援する「Autify Pro Service」

IT人材の不足がますます深刻になる開発現場においても、人がより本質業務に集中し、高い生産性を維持し続けられる仕組みを実装します。

