Hyundai(ヒョンデ)の商用電気自動車「ST1(エスティ―ワン)」を日本初紹介。

輸入車・自動車用品販売の株式会社ホワイトハウス(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：木村 文夫)は、韓国の自動車メーカーHyundai(ヒョンデ)が開発した商用電気自動車「ST1(エスティ―ワン)」をジャパンキャンピングカーショー2026にて日本初紹介いたします。

Hyundai ST1 とは

都市物流や業務用途に最適化されたPBV(Purpose-Built Vehicle：目的特化型車両)として、Hyundaiが2024年4月から韓国において販売を開始したモデルです。

特徴1：100％電動駆動による高効率・低ランニングコスト

約76kWhの大容量バッテリーを搭載し、約300kmと十分な航続距離を確保(※)。

電動化により、燃料費・メンテナンスコストの低減を実現しました。

※本国仕様に基づく数値。日本国内向け車両は仕様が異なる場合があります。

特徴2：効率を高める低床・大容量設計

低床プラットフォーム採用(ステップ高38cm)により、膝に負担がかからず乗り降り楽々。広々とした荷室空間も実現しました。

日本の都市部利用も想定した車高設計で、立体駐車場や制限環境にも配慮しています。

※前高：2,230mm

特徴3：用途に応じて選べるタイプと架装・カスタマイズによる拡張性

標準カーゴモデルの他にシャシーキャブモデル／カーゴ冷凍モデル／特装ハイトップモデルをラインナップ。

物流、移動販売、サービスカーなど、幅広い用途に対応するビジネスプラットフォームとしてだけでなく、可変性を備えたキャンピングカーのベース車両としても活用が可能です。

特徴4：最新テクノロジーを採用、高次元でのハイテク化

インフォテインメントシステム

Androidベースナビゲーションや操作性を支援するアプリケーションとの高い親和性を実現しています。

V2L(Vehicle to Load)機能

外部機器への電力供給が可能で、アウトドアはもちろん、停電などの被災時にも車両を活用できます。

パワースライドドア

目的地に到着すると、運転席からワンタッチでスライドドア開閉が可能。

スマートワークアウェイ

スマートキーを持った運転者が車から離れると、スライドドアが自動で閉まります。

スマートドライブレディ

スタートボタンを押さなくても、着席を感知して自動でエンジンが始動し、ナビゲーションディスプレイが起動。降車時には自動でエンジンが停止します。

リモートスマートパーキングアシスト

車外から遠隔で駐車や出庫をサポート。スマートキーを利用して車外から前後移動をコントロールできます。

サラウンドビューモニター

車両周囲の状況を様々な視点から映像で確認できます。

後方死角モニター

ウインカースイッチ操作に連動して、従来のサイドミラーよりも広範囲な後方死角エリアをクラスターディスプレイに映し出し、安全運転をサポートします。

その他にも、運転や車内での時間をより快適にする機能が満載です。

環境性能だけでなく、業務効率・使いやすさ・拡張性を高次元で融合した本モデルは、単なる商用EVではなく、電動化ビジネスプラットフォームとしてキャンピングカー業界にも新たな価値を提供いたします。

ST1 諸元

【ホワイトハウスグループの事業内容】

わたしたちホワイトハウスグループは、名古屋をはじめ東海地区に40店舗以上広がるネットワークで、日々お客様に世界のクルマ・バイクをお届けしております。

■輸入車正規販売店：プジョー／シトロエン／DS Automobiles／BMW／MINI／VOLVO／アウディ／フィアット／アルファ ロメオ／アバルト／ランドローバー／ケーターハム／ポラリスORV／Hyundai／FIAT Professional

■本田技研工業株式会社製品の販売

■輸入二輪車正規販売店：トライアンフ／DUCATI／インディアンモーターサイクル

■キャンピングカー事業、オートプラネット事業 及びこれらに付随する部品・用品の販売／修理／保険事業等

■POLARISオフロードビークル 総販売元

■ドライブレコーダー『Smart Reco』の開発／製造／販売事業

■高性能・高機能バッテリーチャージャー『CTEK』日本販売店

■使い道は無限大！ドーム型DIYハウス『EZDOME HOUSE』開発／製造／販売事業

■革新的消火器具『ファイヤーショーカスティック』日本総代理店

≪ 企業概要 ≫

社名 ： 株式会社ホワイトハウス

所在地： 愛知県名古屋市名東区本郷3-139 ホワイトハウスビル

URL ： http://www.whitehouse.co.jp/