【1/22より】「【沖縄県】最大1000万円(補助率2/3)″観光サポート補助金″」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
沖縄県の「観光事業者収益力向上サポート事業（観光サポート2026）補助金」の公募が開始します！
公募期間（予定）：令和8年2月2日（月）から令和8年2月27日（金）13時まで
事業期間（予定）：令和8年5月1日（金）から令和9年1月15日（金）まで
沖縄県内の観光業界の人材不足解消に向けた「無人化・省人化」に資する取組に対して、最大1,000万円(補助率2/3)を補助します。
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
本補助金の詳細はこちら↓
https://joseikin-now.jp/?p=79515
対象者
沖縄県内において観光事業を営む、沖縄県内に本社、支店もしくは営業拠点などを展開する事業者であること。
対象経費
観光事業者の収益力向上に資する、次に掲げる経費
(ア)備品購入、ソフトウェア等の購入・改良費（新たに導入するリース料も含む）、クラウドサービス利用料
(イ)システム構築費
(ウ)上記に付随する施設整備・改良費、運搬費
(エ)その他知事が必要と認める経費
補助額
補助率：補助対象事業費の2/3以内
補助限度額：1事業者（１申請）に付き10,000千円（消費税及び地方消費税は含まない）
※1申請の中で、複数施設や複数事業等の異なるプロジェクト（補助事業）を申請することは可能。但し、補助上限金額はトータルで10,000千円（税抜）までとする。
