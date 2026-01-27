通勤、通学に！コメリオリジナル自転車3種がデビュー！4月の法改正後も安心の自動点灯LEDライトを標準装備！

株式会社コメリ

　ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧　雄一郎）は、オリジナル自転車「プリモビ」、「ソシエゴ」と、「CRUZARD（クルザード）」のスポーツタイプの自転車 を、2026年1月27日（火）、「コメリパワー」、「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて販売開始いたします（一部店舗を除く）。




4月からの新生活に備え自転車をお探しの方におすすめの自転車が登場しました。


昨年の人気No.1、軽快車プリモビシリーズ、最上位スペックのソシエゴ、さらにカー用品でお馴染みの「CRUZARD（クルザード）」のスポーツタイプの自転車の3種です。


今年4月1日には、道路交通法改正により自転車も反則金制度（青切符）が導入され、無点灯走行もその対象になります。今回紹介する3種類には、自動点灯LEDライトを標準装備しているので4月以降も安心してお使いいただけます。


お気に入りの1台を見つけて、新生活を気持ちよくスタートさせましょう。



軽快車　パンクしにくい プリモビ




・パンクしにくい肉厚チューブ。


・走りだすと自動点灯するLEDデイライト。


・ヘルメット施錠ホルダー付き後輪錠を標準装備。


・セミアップハンドル仕様で、乗り心地抜群。


・サイズ/カラー：26インチ（マットクールブルー、マットクールホワイト）、27インチ（マットグレー、マットブラック）


・価格：各24,800円（税込）


・URL：26インチ https://www.komeri.com/shop/g/g2460147/?aaprid=260127


　　　　27インチ https://www.komeri.com/shop/g/g2460150/?aaprid=260127



軽快車　ノーパンクタイヤ ソシエゴ




・ハイスペックでありながら価格を抑えた高コスパモデル。


・タイヤ寿命約10,000Km。パンクしないエアレスタイヤを標準装備。


・暗くなると自動点灯のLEDオートライト。


・内装3台変速付き。ローラーブレーキ装備でメンテナンスフリー。


・ふかふかサドルで、長距離も快適。


・サイズ：26インチ、27インチ


・カラー：マットシルバー、マットブラック


・価格：各37,800円（税込）


・URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2460159/?aaprid=260127



カゴ付きクロスバイク　クルザード




・クロスバイクとファッションサイクルの融合！リニューアルして登場！


・独自のフレームデザインでお洒落なスポーツ車。


・パンクしにくい肉厚チューブと、耐摩耗タイヤで長寿命、高耐久を実現。


・暗くなると自動点灯のLEDオートライト。


・外装変速6段付き。


・サイズ：27インチ


・カラー：ブルー、ライトグレー、ブラック


・価格：各24,800円（税込）


・URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2459782/?aaprid=260127



※店舗によりお取り扱いしていない商品がございます。その際は、お取り寄せ対応とさせていただきます。詳しくはお近くの店舗にご確認ください。※掲載当時の価格です。変更となる場合があります。


■自転車関連商品

ヘルメット、空気入れ、サイクルハウスなど不足しているものは無いか確認し、必要なグッズは揃えておきましょう。


https://www.komeri.com/contents/event/do_bicycle/bicycle_supplies.html




■来店前に店舗の在庫をチェック

商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて公開しています（一部商品を除く）。店舗に行く前に在庫があるかどうか確認することで、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。また、コメリドットコムで各店舗の商品のお取り置きも可能です。ぜひご利用ください。


https://www.komeri.com/shop/default.aspx


＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。



地域のライフラインでありたい、と願うコメリは


地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、


いざという時の頼りとなるのはもちろん、


地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。



コメリがあることで 暮らしがアップデートし、


そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。



コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。



「ここにコメリがあって、よかったね」


全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。






　私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。


オンラインショッピングサイト　コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx


公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/



＜会社概要＞


社名：株式会社コメリ


設立：1962年7月


資本金：188億2百万円


代表者：代表取締役社長 捧　雄一郎


本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1


事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営


株式上場：東京証券取引所　プライム市場



店舗数：1,228店舗（2025月12月31日現在）


北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県22、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26