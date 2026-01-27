HOTEL THE MITSUI KYOTO 世界遺産「龍安寺」「平等院」「東寺」「清水寺」にて1日1組限定・春の特別拝観プライベートツアーを開催

三井不動産リゾートマネジメント株式会社(C) 龍安寺 Ryoanji Temple, 平等院 Byodoin Temple, 東寺 Toji Temple, 清水寺 Kiyomizudera Temple. All rights reserved.

HOTEL THE MITSUI KYOTO（ホテル ザ ミツイ キョウト）（所在地：京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284／総支配人：加勢田愉士）では、桜が美しく咲き誇る春の京都において、4つの世界遺産寺院を舞台にした「春の特別拝観プライベートツアー」を提供いたします。

この春より新たに、英国エリザベス女王も愛でた石庭として知られる「龍安寺（大雲山龍安寺）」での坐禅体験を含むツアーが登場。昨年秋に好評を博した「平等院」、「真言宗総本山 東寺（教王護国寺）」そして「清水寺（音羽山清水寺）」を含めた計4つの寺院にて開催いたします。各寺院のご協力のもと、一般拝観では叶わない時間帯での通常非公開エリアを含む特別拝観をお届けいたします。

HOTEL THE MITSUI KYOTOが提供する特別拝観では、単なる観光にとどまらない「対話」を重視し、あえて1日1組限定で実施いたします。幾世紀にもわたり受け継がれてきた信仰や精神、美意識を、1組限定だからこそ叶う僧侶との深い対話を通して感じていただけます。

世界遺産「龍安寺（大雲山龍安寺）」春の夕暮特別拝観プライベートツアー

室町幕府の管領・細川勝元が1450年に創建した禅寺「龍安寺（大雲山龍安寺）」。1975年にエリザベス2世が公式訪問した際に称賛したことでも知られる「石庭」（特別名勝・史跡）は、15個の石が配置された謎多き枯山水として世界的な名声を博しています。 春には土塀を越えて降り注ぐように咲き誇る紅枝垂れ桜が、この季節にしか出会えない「静」と「動」が調和した幽玄な美しさを創り出します。 本ツアーでは、閉門後の静寂に包まれた方丈縁側を貸切り、住職による夕暮れ時の「坐禅」をご体験いただけます。桜色に染まる空と石庭を前に、己の心を見つめる贅沢な時間。さらに、龍安寺学芸員のご案内による通常非公開の仏殿や茶室「蔵六庵」、寺宝の特別拝観もあわせて、心洗われるひとときをお過ごしいただけます。

■開催日: 2026年4月2日（木）、4月3日（金）計2日間

■時間: 16:15～18:15頃（滞在予定時間）

■人数: 各日 先着1組様限定 *最大催行人数4名様まで

■料金: １組 最大4名様まで 400,000円（税込）

■内容: ＜境内見学コース＞ 方丈 → 石庭 → 仏殿（通常非公開）→ 茶室「蔵六庵」（通常非公開）→ 閉門後、住職による方丈縁側での坐禅体験 *抹茶と菓子付

世界遺産「平等院」 春の早朝特別拝観プライベートツアー

昨年秋に好評を博した「平等院」のプライベートツアーを、季節を変えこの春に初めて開催いたします。早朝の静寂な空気の中、誰一人いない美しい鳳凰堂と、阿字池（あじいけ）の周辺に咲くソメイヨシノや紅枝垂れ桜が華やかに包み込む景色を独占。降り注ぐ朝の光に照らされ、まさに極楽浄土そのものの光景が目の前に広がります。 平安時代の美意識が息づく堂内にて阿弥陀如来坐像と対面し、庭園やミュージアム鳳翔館をゆっくりと巡ります。ツアーのハイライトとして、通常は立ち入ることのできない重要文化財「浄土院養林庵書院」にて、神居文彰住職との対話のひとときを。千年の時を超えて受け継がれる歴史や精神に触れる、心に深く残る特別な時間をお過ごしください。

■開催日: 2026年4月1日（水）、4月3日（金）計2日間

■時間: 7:00～9:00頃（滞在予定時間）

■人数: 各日 先着1組様限定 *最大催行人数8名様まで

■料金: １組 最大8名様まで 400,000円（税込）

■内容: ＜境内見学コース＞ 庭園の見学 → 国宝 鳳凰堂 → ミュージアム鳳翔館 → 重要文化財 浄土院 養林庵書院（通常非公開）にて僧侶との対話

世界遺産「東寺（教王護国寺）」 春の夜間特別拝観プライベートツアー

京都を代表する寺院のひとつ世界遺産「真言宗総本山 東寺（教王護国寺）」。桜の名所としても知られ、春には樹齢120年を超える紅枝垂れ桜「不二桜」をはじめ、約200本の桜が咲き誇る名所として多くの人々を魅了します。 本ツアーでは、多くの人で賑わう一般拝観の終了後、静寂を取り戻した境内を特別に貸切にて拝観いただけます。ツアーのはじまりは、皇族をお迎えする場として造られた通常非公開の「小子房（しょうしぼう）」へ。日本画家・堂本印象による壮麗な襖絵をご覧いただきます。続いて、僧侶による解説とともに、国宝「金堂」や重要文化財「講堂」を巡り、春の夜に荘厳な姿を見せる国宝「五重塔」の初層内部へ。国宝建築と夜桜が織りなす絶景を独占する、HOTEL THE MITSUI KYOTOだけの特別な春の夜をお過ごしください。

■開催日: 2026年3月28日（土）、3月29日（日）、3月30日（月） 計3日間

■時間: 21:00～22:30頃（滞在予定時間）

■人数: 各日 先着1組様限定 *最大催行人数8名様まで

■料金: １組 最大8名様まで 400,000円（税込）

■内容: ＜境内見学コース＞ 小子房（通常非公開）→ 重要文化財 講堂 → 国宝 金堂 → 国宝 五重塔（通常非公開）→ 庭園の見学

世界遺産「清水寺（音羽山清水寺）」 春の早朝特別拝観プライベートツアー

HOTEL THE MITSUI KYOTOのシグネチャーエクスペリエンス「清水寺 早朝拝観プライベートツアー」。一年で最も華やぐ春の季節に、当ホテルゲストの皆様のためだけに、3日間限定で特別開催いたします。 1200年以上の歴史を誇り、多くの人が訪れる世界遺産・清水寺。春の早朝、静寂に包まれた荘厳な本堂や、眼下に雲海のように広がる美しい桜を心ゆくまでご覧いただけます。 本ツアーでは清水寺執事・大西晶允（おおにししょういん）師のご案内のもと、国宝「本堂」内陣をはじめ通常非公開エリアを巡ります。見どころは、大講堂内の「宝蔵殿」。本ツアー参加者だけが入室を許され、貴重な仏像や絵馬をご鑑賞いただけます。締めくくりは、通常非公開の「成就院」にて名庭“月の庭”を望みながら晶允師との対談を。観光では出会えない人との対話を通じ、心に刻まれる特別なひとときをお過ごしください

■開催日: 2026年3月27日（金）、4月4日（土）、4月5日（日） 計3日間

■時間: 6:30～8:30頃（滞在予定時間）

■人数: 各日 先着1組様限定 *最大催行人数4名様まで

■料金: １組 最大4名様まで 400,000円（税込）

■内容: ＜境内見学コース＞ 重要文化財 西門（通常非公開）→ 宝蔵殿（通常非公開）→国宝 本堂 → 本堂内陣（通常非公開）→ 奥の院 → 成就院（通常非公開）にて僧侶との対話

* 体験内容は、当日の状況により変更となる場合がございます。

* 寺院までの移動時間が別途かかります。送迎についてはお問合せください。

* 桜の開花時期は天候により前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

* 開催7日前以降のキャンセルにつきましては、ツアー料金の100％をキャンセル料として申し受けます。

* 本ツアーは13歳以上の方のみご参加いただけます。

* 本ツアーは株式会社ニシザワステイが主催いたします。

HOTEL THE MITSUI KYOTOについて

HOTEL THE MITSUI KYOTOは二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地にて2020年11月3日に誕生いたしました。選びぬかれた天然の素材と工藝技術によってつくり上げた160室の客室に、選りすぐりの食材と料理人の卓越した腕によりお届けする3つのレストラン＆バー。そして、敷地内に湧き上がる天然温泉が楽しめるSPAエリアなど、多彩な施設を備えています。また、2025年10月に発表された『ミシュランガイド ホテルセレクション』にて2年連続で最高評価の「3ミシュランキー」に選出。そして、『The World’s 50 Best Hotels 2025（世界のベストホテル50）』では世界第46位に、『フォーブス・トラベルガイド 2025』では4年連続で最高評価「5つ星」を獲得いたしました。「日本の美しさと -EMBRACING JAPAN’S BEAUTY-」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、工藝、食などに見られる日本独自の美しさを大切にしながら、すべてのお客様に特別な体験とくつろぎを提供いたします。2026 年にはHOTEL THE MITSUI の新たなホテルとして「箱根・小涌谷」にHOTEL THE MITSUI HAKONE が開業。

HOTEL THE MITSUI KYOTO の最新情報は https://www.hotelthemitsui.com/ をご覧ください。

主な受賞・認定歴

2025年10月 『The World's 50 Best Hotels（世界のベストホテル50）』に選出。

2025年10月 『ミシュランガイド ホテルセレクション』にて2年連続で最高評価「3ミシュランキー」を獲得。

2025年2月 『フォーブス・トラベルガイド2025』の「ホテル部門」において、日本ではじめて開業初年度の審査で5つ星を獲得して以来、4年連続で最高評価の5つ星を獲得。

2025年2月 『フォーブス・トラベルガイド2025』の「スパ部門」において、「サーマルスプリングSPA」が3年連続で4つ星を獲得。

2024年10月『コンデナスト・トラベラー誌』の「2024年 リーダーズ・チョイス・アワード」にて日本のホテルトップ10に選定。

2024年5月 米国大手旅行専門誌『Travel ＋ Leisure』の「Top 500 Hotels in the World」に選出。

2023年12月 米国の旅行誌『コンデナスト・トラベラー誌』の「The Gold List 2024」にてThe Best Hotels and Resorts in the Worldに選出。

2023年7月 米国大手旅行専門誌『Travel ＋ Leisure』の「世界のトップホテル100」にて日本で最上位のホテルに選出。

2021年10月 公益財団法人日本デザイン振興協会主催の『2021年度グッドデザイン賞』を受賞。

2021年7月 ホテル表玄関にある「梶井宮門」が『登録有形文化財（建造物）』に登録。