【LINE FX】18:00～24:00のスプレッドを「0.0銭」で提供！「米ドル/円ゼロスプレッドキャンペーン」を2月2日より開催

LINEヤフー株式会社のグループ会社である、LINE証券株式会社（以下：LINE証券）が提供する店頭外国為替証拠金取引（以下、FX取引）サービス「LINE FX」は、2026年2月2日（月）より、夜間帯の「米ドル/円」取引スプレッドを「0.0銭」（原則固定・例外あり）で提供する「米ドル/円ゼロスプレッドキャンペーン」を開催することをお知らせします。

「LINE FX」では、お客様のコストを抑え、より良い取引環境を提供するため、業界最狭水準のスプレッドを提供しております。

このたび、2026年2月2日(月) から2月27日(金)、多くのお客様が取引に参加される夜間（18:00～24:00）の時間帯において、最も取引量の多い「米ドル/円」のスプレッドを、「0.0銭」で提供いたします。

■ キャンペーン概要

●名称

米ドル/円ゼロスプレッドキャンペーン

●期間

2026年2月2日(月) ～ 2026年2月27日(金)の、各営業日18:00～24:00の時間帯

※早期終了する場合があります。

●対象のお客様

LINE FXの口座をお持ちのお客様

●対象の通貨ペア

米ドル/円（USD/JPY）

※「米ドル/円ラージ（USL/JPY）」は対象外です。

●特典内容

対象時間帯における「米ドル/円（USD/JPY）」の原則固定（例外あり）スプレッドを、0.2銭から「0.0銭」にて提供いたします。

※キャンペーン期間中の18:00～24:00の時間帯の「米ドル/円（USD/JPY）」のお取引は「LINE FXキャッシュバックプログラム」（https://www.line-fx.com/cp/10502）の集計対象外となります。

※記載の原則固定スプレッドは市場の急変時（震災などの天変地異・各国中央銀行の市場介入・その他外部要因）や市場の流動性が低下している時間帯、重要指標発表時間帯などによりスプレッドが拡大する場合があります

※上記以外の時間帯は通常のスプレッドが適用されます。

●参加方法

エントリーなどのお手続きは不要です。



●注意事項

本キャンペーンはLINE証券株式会社（以下、当社）が主催しております。

米ドル/円ラージ（USL/JPY）は本キャンペーンの対象外です。

原則固定スプレッドは本キャンペーンの開催期間中でも、市場の急変時（震災などの天変地異・各国中央銀行の市場介入・その他外部要因）や市場の流動性の低下などその他の理由によりスプレッドが拡大する場合があります。

本キャンペーンは、開催期間中であっても、予告なく変更、中断または終了される場合があります。

原則として、キャンペーンを終了する場合は本LPにて告知を行います。ただし、必要に応じて当社の判断により予告なく終了することがありますので、ご了承ください。

今後、本キャンペーンを延長する場合や、同様のキャンペーンを継続的に実施する場合がございます。

情報の取り扱いについては当社プライバシーポリシーに従います。

ぜひこの機会に、LINE FXにてお取引ください。

■ LINE FX

公式サイト：https://www.line-fx.com/

「LINE FX」取引専用アプリ

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1492856569

Google play store：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.line_sec.fx

PCツール「LINE FX Pro」：https://pro.line-fx.com/

LINE公式アカウント: LINE ID:@linefx

X（旧Twitter）：https://twitter.com/linefx_jp

注意事項

FX取引(店頭外国為替証拠金取引)は、一定の証拠金を当社に担保として差し入れ、外国通貨の売買を行う取引です。多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。預託した証拠金に比べて大きな金額の取引が可能なため、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じ、その損失の額が預託した証拠金の額を上回るおそれがあります。取引手数料は0円です。ただし、当社が提示する通貨の価格の売値と買値の間には差額(スプレッド)があります。注文の際には、各通貨ペアとも取引金額に対して 4%以上(レパレッジ 25 倍)の証拠金が必要になります。当社でお取引を行うに際しては、「店頭外国為替証拠金取引の取引説明書」等をよくお読みいただき、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引ください。

金融商品取引業者 LINE証券株式会社 関東財務局長（金商）第3144号

加入協会/一般社団法人 金融先物取引業協会