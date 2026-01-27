韓国トップメイクアップアーティストブランド「ジョンセンムル」初の@cosme TOKYO POPUPが1/28(水)より開催

JUNGSAEMMOOL Beauty Co.,Ltd.

韓国トップメイクアップアーティストブランド「JUNGSAEMMOOL（ジョンセンムル）」は、2026年1月28日(水)～2月3日(火)の7日間限定で、アットコスメの新体験フラッグシップストア「@cosme TOKYO（アットコスメトーキョー）」2Fにて初のPOPUPを開催します。

韓国トップメイクアップアーティストブランド「JUNGSAEMMOOL（ジョンセンムル）」は、2026年1月28日(水)～2月3日(火)の7日間限定で、アットコスメの新体験フラッグシップストア「@cosme TOKYO（アットコスメトーキョー）」2階のイベントスペースにて初のPOPUPを開催します。

ジョンセンムルのアイテムをモチーフにした洗練された空間の中で、「エッセンシャル スキン ヌーダー クッション」新色のクリームピンクカラーとSNSでも話題の「アーティスト アイパレット ヌード」をPOPUP限定で初公開します。会場では、人気のクッションファンデーションに加えて、最新クッションチークやハイライターも自由にお試しいただけます。また、商品ご購入でポップアップ限定のキーチャームやミニコスメなど豪華なギフトがゲットできるスペシャルイベントもご用意しています。

ジョンセンムルのアイテムの魅力を体感できる特別な今回のポップアップにぜひ足を運んでみてください。

■POPUP概要

開催期間

1月28日（水）～ 2月3日（火）

平日・土日祝 11:00～21:00

※営業時間は状況に応じて順次変更する場合がございます。

開催場所

「@cosme TOKYO」2Fポップアップスペース

（東京都渋谷区神宮前1丁目14-27）

商品ご購入でPOPUP限定ギフトがもらえるスペシャルイベントも開催！

今回の@cosmeTOKYO POPUPでは、ご来場いただいた皆様にお楽しみいただける4つのスペシャルイベントをご用意しました。商品をご購入いただいた方に、POPUP限定のキーリングやミニコスメをプレゼントいたしますので、ぜひ奮ってご参加ください。

〈EVENT 1〉

「スキンヌーダークッションミニ」をご購入で「クラウドキーリング」をプレゼント。

〈EVENT 2〉

クッションブラッシュもしくはハイライターご購入で「クッションブラッシュキーリング」をプレゼント。（※カラーはランダム）

〈EVENT 3〉

1会計で税込5000円以上のご購入で「クッションブラッシュミニ」をプレゼント。（※カラーはランダム）

〈EVENT4〉

1会計で税込7000円以上のご購入で「ソンスクッションケース」をプレゼント。（※カラーはランダム）

〈EVENT5〉

公式インスタグラムをフォローした方に「フラワーパフ」1個をプレゼント！

◆注意事項

・混雑状況によっては入場を制限させていただく場合がございます。予めご了承ください。

・近隣への迷惑や皆様の安全確保のため、早朝からのご来店はご遠慮ください。

・景品は数に限りがあり、なくなり次第終了させていただきます。

・景品の内容は、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

『JUNGSAEMMOOL（ジョンセンムル）』について

K-BEAUTY界を牽引するメイクアップアーティストであるジョンセンムル氏が "自身だけの美しさを見つける" をコンセプトに掲げ、2015年に韓国でローンチ、日本へは2022年に上陸しました。

メイクアップアーティストの技術を再現できるプロフェッショナルメイクブランドとして、今では韓国で知らない人はいないと言われるほど、多くの人々に愛されています。

K-BEAUTYの透明感メイクアップ創始者で、人気、実力ともに韓国トップレベルのメイクアップアーティスト。自身が長年培ってきたノウハウと精巧な技術によって考案した独自の法則に基づき、トレンドを追うことよりも自身だけの美しさを見つけることにこだわった製品づくりをしています。2014年には「ジョンセンムル・アート&アカデミー」を開講し、数々のメイクアップアーティストを養成しています。

さらに、Netflix『白と黒のスプーン ～料理階級戦争～』の制作陣が手掛けたメイクアップ・サバイバル番組『JUST MAKEUP』に審査員の一人として出演し、大きな注目を集めています。

公式Instagram @jsmbeauty_official_jp

公式X @jsmbeauty_jp