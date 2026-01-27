【2月12日開催】利益・人材・理念を同時に整える経営！5方良し経営セミナー開催
■概要
株式会社ルミッション（東京都港区）は、
経営の三大テーマである 「利益」「人材」「理念」 を分断せずに整える
オンラインセミナー「利益・人材・理念を同時に整える経営！5方良し経営セミナー」 を
2026年2月12日（木） に開催いたします。
本セミナーでは、売上や採用、理念づくりが個別最適になりがちな経営課題を
一本の判断軸で統合する方法 を、具体例とともに解説します。
■開催概要
開催日：2026年2月12日（木）13～15時
開催形式：オンライン開催
対象：中小企業・成長企業の経営者、役員
参加費：無料
■なぜ「利益・人材・理念」は同時に整える必要があるのか
多くの企業では、
・利益は利益
・人材は人材
・理念は理念
と、別々に考えられています。
しかし、この分断こそが
・利益が残らない
・人が定着しない
・理念が形骸化する
という問題を生み出します。
本セミナーでは、5方良し経営（会社・従業員・顧客・世間・次世代） の視点から、
三つを同時に整える「経営の順番」と「判断基準」を明らかにします。
■セミナー内容（一部）
・利益が出る会社が最初に整えている経営の軸
・理念が人材定着と利益につながる構造
・採用・評価・組織づくりの判断基準
・社長の判断がブレなくなる考え方
・5方良し経営を「仕組み」として実装する方法
■社長の判断を支える「社長の分身」という考え方
本セミナーでは、
社長の価値観・判断基準・未来設計を言語化し、
経営判断の迷いを減らす支援モデル
「社長の分身」 についても紹介します。
属人的になりがちな経営判断を整理することで、
組織全体が同じ方向を向き、
利益・人材・理念が自然につながる状態をつくります。
■このような方におすすめ
・利益が出ても組織が不安定
・採用や定着に悩んでいる
・理念を経営に活かしきれていない
・判断の軸を整理したい
・2026年以降の経営基盤を整えたい
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact