【2月12日開催】利益・人材・理念を同時に整える経営！5方良し経営セミナー開催

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）は、

経営の三大テーマである 「利益」「人材」「理念」 を分断せずに整える

オンラインセミナー「利益・人材・理念を同時に整える経営！5方良し経営セミナー」 を

2026年2月12日（木） に開催いたします。

本セミナーでは、売上や採用、理念づくりが個別最適になりがちな経営課題を

一本の判断軸で統合する方法 を、具体例とともに解説します。

■開催概要

開催日：2026年2月12日（木）13～15時

開催形式：オンライン開催

対象：中小企業・成長企業の経営者、役員

参加費：無料

▼セミナー申込はこちら

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/

▼公式サイト

https://lumission.world/jp/

▼5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/

■なぜ「利益・人材・理念」は同時に整える必要があるのか

多くの企業では、

・利益は利益

・人材は人材

・理念は理念

と、別々に考えられています。

しかし、この分断こそが

・利益が残らない

・人が定着しない

・理念が形骸化する

という問題を生み出します。

本セミナーでは、5方良し経営（会社・従業員・顧客・世間・次世代） の視点から、

三つを同時に整える「経営の順番」と「判断基準」を明らかにします。

■セミナー内容（一部）

・利益が出る会社が最初に整えている経営の軸

・理念が人材定着と利益につながる構造

・採用・評価・組織づくりの判断基準

・社長の判断がブレなくなる考え方

・5方良し経営を「仕組み」として実装する方法

■社長の判断を支える「社長の分身」という考え方

本セミナーでは、

社長の価値観・判断基準・未来設計を言語化し、

経営判断の迷いを減らす支援モデル

「社長の分身」 についても紹介します。

属人的になりがちな経営判断を整理することで、

組織全体が同じ方向を向き、

利益・人材・理念が自然につながる状態をつくります。

▼社長の分身（無料登録）

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/

■このような方におすすめ

・利益が出ても組織が不安定

・採用や定着に悩んでいる

・理念を経営に活かしきれていない

・判断の軸を整理したい

・2026年以降の経営基盤を整えたい

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact