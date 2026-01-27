ラブ・ライナー初、チャーム付きミニサイズのリキッドアイライナーが登場！

ｍｓｈ株式会社

ｍｓｈ株式会社のアイメイクブランド「ラブ・ライナー」は、ブランド初となるチャーム付きミニサイズのリキッドアイライナーを、2026年2月中旬より数量限定で順次発売します。（2026年2月4日(水)よりWEB販売スタート）

◆カワイイと使い勝手を両立した、ミニサイズ仕様に！

ミニコスメやチャームコスメへの関心の高まりを背景に、ラブ・ライナーをもっと気軽に、ファッション感覚で楽しんでいただきたいという想いから本商品を企画しました。“失敗しない”アイライナーを追求してきたラブ・ライナーのツール設計をミニサイズにも反映し、チャームの重みを活かすことで、短くても安定した描き心地を実現。可愛さだけでなく実用性にもこだわった、“身に着けて持ち歩くアイライナー”です。

【販売チャネル】

＜2月4日(水)より発売＞

ｍｓｈ公式オンラインストア、ｍｓｈ楽天公式ストア、ｍｓｈ公式Qoo10ストア

＜2月中旬より順次発売＞

全国のバラエティーショップ、ドラッグストア

※店舗により発売時期が異なります。

※一部、お取り扱いのない店舗もございます。

【商品概要】

ラブ・ライナー リキッドアイライナーR5M ミニエディション

カラー展開 ： 全3色（トリュフベリー、コットンベリー、ダズルベリー）

価格： 1,760円（税込）

【商品特長】

●ラブ・ライナー史上最短の全長約9.2cm

・定番の約2/3の長さで、バッグやポーチにすっきり収まるミニマルサイズ。

・シリコンリング付きのオリジナルアクリルチャームを容器に装着することで、バッグやポーチに付けて持ち運べます。

●ミニライナーでも描きやすい設計

計算されたチャームの重みで手ブレを防ぐ。短くても安定したラインが描けます。

●全色使いしやすいカラーラインナップ

締め色・粘膜カラー・ラメを揃え、外出先でのお直しにもピッタリな限定3色。

●落ちにくいのに、お湯で簡単オフ

ウォータープルーフ＆スマッジプルーフ処方で、美しい仕上がりをキープ。

●5種の美容液成分配合

メイクしながら目元をやさしくケア。

【使用方法】

＼チャームを取り外す必要がなく使いやすい！／

1. 描くときはチャームを容器の後方に装着。

2. 持ち運ぶときはチャームを容器の中央に装着。

※キャップがしっかり閉まっていることを確認してから持ち運んでください。

※液漏れの原因となりますので、持ち運ぶ際はチャームを中央に付けてください。衝撃や落下等にもご注意ください。

※持ち運び以外では横向きに保管してください。

【カラーバリエーション】

トリュフベリー

チョコレートにほんのりベリーを混ぜた絶妙赤みブラウン。

コットンベリー

ミルキーで肌に馴染みやすいやわらかピンク。

ダズルベリー

目元にキラめきと透明感をあたえる儚げピンク系ラメ。

※ダズルベリーは、白みがかったベースに高配合のピンクグリッターを重ね、角度によってブルーに見える偏光ラメや大小異なるパール剤を組み合わせたカラー設計。どこから見てもキラキラ輝く、“うるうるEYE”を演出します。

■HOW TO