dentsu Japan／株式会社電通総研／株式会社電通デジタルが大規模カンファレンスイベント「Digital Space Conference 2026」のプラチナスポンサーに決定

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾吉孝、以下、「当連盟」）が主催し、株式会社CoinPost（所在地：東京都千代田区、代表理事：各務貴仁）が企画・運営を担当する大規模カンファレンスイベント「Digital Space Conference 2026（以下、「DSC2026」）」を、2026年2月17日（火）に虎ノ門ヒルズフォーラムにて開催する運びとなり、このたびプラチナスポンサーとしてdentsu Japan／株式会社電通総研／株式会社電通デジタルでの参画が決定いたしました。

▼企業紹介

【dentsu Japan】

国内電通グループ140社からなるdentsu Japanは、マーケティング、ビジネス・トランスフォーメーション、スポーツ＆エンターテインメントという3つの事業領域において、クライアント・パートナーに統合的なソリューションを提供することで持続的成長を支援し、社会の活力を共に創り出すための「真のIntegrated Growth Partner」であることを目指します。

【株式会社電通総研】

電通総研は、「システムインテグレーション」「コンサルティング」「シンクタンク」という3つのケーパビリティ連携により、企業・官庁・自治体や生活者を含めた「社会」全体と真摯に向き合い、課題の提言からテクノロジーによる解決まで、より良い社会への進化を包括的に支援・実装することを目指します。

【株式会社電通デジタル】

電通デジタルは、「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、クライアントの事業成長パートナーとしてあらゆるトランスフォーメーションを実現する総合デジタルファームです。

公式サイト：https://www.japan.dentsu.com

▼ブース紹介

dentsu Japanは「AI For Growth」を掲げ、人とAIが共に進化し、新しい価値を創造する未来を目指しています。

本ブースでは、その思想を具現化した最新のAIソリューションを、実機のデモを通じていち早くご体験いただけます。

会場では、dentsu Japanのマーケティング業務全般の伴走パートナー「統合マーケティングAIエージェント」、電通総研の経済安全保障AIソリューション「該非判定AIエージェント」に触れていただき、実際にAIエージェントと対話して進める「仕事」の在り方について体感いただくことができます。

マーケティングの高度化からビジネス・トランスフォーメーションまで、企業の持続的成長を支援する「真のIntegrated Growth Partner」として、皆さまを次の成長へと導く体験をご用意してお待ちしております。

▼Digital Space Conference 開催の背景

Digital Space Conferenceでは、デジタル空間における新たな経済と社会のあり方を問い続けてきました。第1回目の2023年には「我々は、デジタル空間に新しい経済を築けるか？」という根源的な問いを掲げ、技術革新が社会にもたらす可能性を探求しました。第2回目の2024年には、リアルとバーチャルの融合や生成AI、Web3による価値創出に焦点を当て、デジタル空間経済の現在地を俯瞰。第3回目の2025年には、過去の知見を踏まえながら次世代を見据え、技術と社会の関係性を多角的に議論してきました。

そして第4回目となる2026年は、「未来を考え、今日を切り拓く」をテーマに、AI、Web3、メタバース、サイバーセキュリティなどの最新技術が、産業や社会、価値循環の中でどのように実装されていくのかを産業横断で議論・体感し、これからの社会を形づくるための実践的な示唆を提供します。

▼DSC2026について

DSC2026は、「未来を考え、今日を切り拓く」をテーマに掲げ、AI、Web3、メタバース、サイバーセキュリティなどの最新技術や先進事例を幅広く取り上げます。産業横断で今後の社会構造や価値循環について議論・体感することを通じて、参加者の皆さまに新たな示唆と実践的な気づきを提供します。

また、本年は展示会場内に新設エリアとしてピッチステージを設置します。官公庁、業界団体、金融機関、テクノロジー企業、スタートアップなど、経済活動を牽引するキーパーソンが一堂に会し、展示ブースやネットワーキングを通じて、業種・業界を越えた対話と共創の機会を創出します。

開催日：2026年2月17日（火）

開催場所：東京都港区虎ノ門1丁目23-3 虎ノ門ヒルズ 森タワー5階「虎ノ門ヒルズフォーラム」

主催：一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

企画・運営：株式会社CoinPost

公式サイト：https://jdsef.or.jp/event/dsc

無料参加登録：https://jdsef.or.jp/event/dsc/ticket

▼ Digital Space Conference に関するお問い合わせ

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟 DSC2026 運営事務局

E-mail: dsc@coinpost.jp