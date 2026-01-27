【株式会社インフィニティエージェント】Googleが主催する「2025 Agency Excellence Awards」において3部門でファイナリストに選出

株式会社インフィニティエージェント

株式会社インフィニティエージェント（本社：東京都千代田区、代表取締役：岡田裕平）は、このたび、Googleが主催する「2025 Agency Excellence Awards」において、「クリエイティブ活用」「メディア統合」「見込み顧客の発掘」の3部門でファイナリストに選出されました。

Agency Excellence Awardsは、特定のパートナー要件を満たし、各カテゴリで最も優秀なデジタル マーケティング代理店、および Google の広告ソリューションを活用してクライアントの成功に貢献した代理店の取り組みを称えるものとなります。





■ファイナリスト選出部門

●クリエイティブ活用：

Googleのクリエイティブツールやソリューションを駆使し、多様なクリエイティブアセットを活用して広告主のビジネス成果を拡大



●メディア統合：

テクノロジーとクリエイティビティを融合させ、統合されたメディア戦略でブランド認知度の向上とユーザー行動の促進を両立



●見込み顧客の発掘：

AIを活用したソリューションを駆使して潜在的な需要を的確に捉え、質の高い見込み顧客を大規模に発掘



■表彰プログラムについて

Agency Excellence Awards は、Google の広告ソリューションを活用してクライアントの成功に貢献する最前線の代理店を称えるものです。

2025 Agency Excellence Awards では、合計7部門について優秀な業界リーダーが表彰されます。



日本におけるファイナリストの一覧は下記URLよりご確認いただけます。

https://agencyexcellenceawards.withgoogle.com/intl/ja_jp/announcement



当社は今後も、Google広告をはじめとするデジタルマーケティングソリューションを活用し、クライアントの課題解決とビジネス成長に貢献してまいります。



■株式会社インフィニティエージェントについて

【所在地】

〒102-0071

東京都千代田区富士見一丁目 8 番 19 号 住友不動産千代田富士見ビル 2F

【設立年月日】2015 年 5 月 15 日

【代表者】代表取締役 岡田 裕平

【貸金業登録番号】東京都知事(2)第 31833 号

【宅建業登録番号】東京都知事(1)第 106343 号

【所属団体】EO Tokyo Central

【コーポレートサイト】https://infinity-agent.co.jp/

【採用サイト】https://infinity-agent.co.jp/recruit/



当社は、「セールスとデジタルを駆使し無限の可能性を引き起こす」というミッションを掲げ、セールスとデジタルマーケティングを強みとしてお客様への価値提供を追求しております。デジタルマーケティングに関する総合的なコンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」及び不動産・リフォーム業界を中心に「セールス」と「デジタルマーケティング」を掛け合わせることで産業のDX化を目指す「DX事業」を展開しております。



【デジタルマーケティング事業】https://infinity-agent.co.jp/service/dm/

【DX事業】https://infinity-agent.co.jp/service/dx/

- Google「2025 Premier Partner」- LINEヤフー Sales Partner 2025年下半期「select」認定- Meta「Business Partners」認定- Microsoft「パートナー」認定- HubSpot「Certified Partner」- Criteo Certified Partners 「Bronze」- 2019年、2020年、2021年、2024年、2025年、2026年「ベストベンチャー100」へ選出※「ベストベンチャー100」は、イシン(株)が提供する法人向け優良会員制サービスです。エントリーした企業の中から、厳正な審査のもと選出したベンチャー企業100 社が「ベストベンチャー100」として紹介されます。- 2020年、2021年、2024年、2025年「働きがいのある会社」ランキングでベストカンパニーに選出- 第16回千代田ビジネス大賞「優秀賞」を受賞