不動産投資型クラウドファンディング「Re-plan funding」、サービス開始1周年を記念し、当選金額の1％分Amazonギフトカードを進呈するキャンペーンを実施

株式会社リプラン

不動産投資型クラウドファンディングサービス「Re-plan funding（リプラン・ファンディング）」は、2024年11月からサービス開始し、2025年に1周年を迎えました。



これまでのご支援に感謝を込めて、会員様限定の「1周年記念キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでは、対象ファンドにご出資いただき、当選された会員様全員に、当選金額の1％分のAmazonギフトカードを進呈いたします。

【キャンペーン概要】

キャンペーン名：Re-plan funding 1周年記念キャンペーン

対象者：Re-plan funding 会員様

対象ファンド：第16号～第18号ファンド

特典内容：当選金額の1％分のAmazonギフトカードをプレゼント

特典進呈方法：キャンペーン条件達成後、所定の方法にて進呈

※本キャンペーンの詳細条件・注意事項は、Re-plan funding公式サイト内のキャンペーンページをご確認ください。

Re-plan fundingは、不動産投資をより身近で分かりやすいものにすることを目的に、厳選した不動産案件の提供と、透明性の高い情報開示を重視したサービス運営を行ってまいりました。

今後も、

・安心してご検討いただける投資機会の提供

・運用状況や実績に関する情報開示の充実

・長期的に信頼いただけるプラットフォーム運営

を通じて、投資家の皆さまの資産形成をサポートしてまいります。

【Re-plan Fundingの実績】

サービス開始から現時点で１５号ファンドの組成、７ファンドの償還、７ファンドの運用中、１ファンドの募集中になります。

詳細は下記をご確認ください。

【現在募集中のファンド】

2026年１月27日(火)正午より１５号ファンドの募集がスタートしておりますので、興味がありましたらご確認の程宜しくお願い致します。

１５号ファンド詳細

https://replan-funding.jp/fund/15

【Re-plan Fundingとは】

「Re-plan Funding」は、1口1万円から始められるオンライン上で全ての手続きが可能な小口不動産投資サービスを提供しています。

特に、対象不動産を障がい福祉用途の不動産に特化している点が特徴です。

障がい者の中には、安心して暮らせる住まいを確保できていない方が多くいます。当社は、この課題を少しでも解決し、障がい福祉の支援・発展を目指していきます。

サービスサイト：https://replan-funding.jp/

【株式会社リプランの会社概要】

株式会社リプランは、「価値創造（社会的価値と経済的価値）を伴った社会問題の解決」をミッションに掲げ、障がい福祉用途の不動産開発に特化した不動産会社です。数多くの障がい福祉施設の開発実績があります。

また、東京都・神奈川県にて障がい者グループホームの施設運営も行っています。

社名： 株式会社リプラン

代表者： 代表取締役 三浦 洋平

URL ：https://re-replan.co.jp/

本社 ：神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目6番地12日総第12ビル

免許 ：小規模不動産特定共同事業許認可番号 神奈川県知事 第7号

小規模不動産特定共同事業1号（電子取引業務を含む。）

宅地建物取引業免許番号 神奈川県知事（1）第032170号

設立 ：2020年7月7日